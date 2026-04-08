Вьетнам движется к ведущим позициям в регионе в сфере туризма

Обладая богатым природным потенциалом и чёткой политикой развития, Вьетнам последовательно укрепляет свои позиции как одного из ведущих направлений экологического туризма в регионе, обеспечивая баланс между экономическим ростом и охраной окружающей среды.

По данным авторитетного туристического издания Travel and Tour World (TTW), в последние годы Вьетнам активно трансформирует стратегию развития туризма, делая акцент на экологическом и природном туризме. Это не только глобальный тренд, но и необходимый выбор для сохранения ценных природных ресурсов, а также привлечения всё большего числа туристов, ориентированных на устойчивое развитие.

Политика как «зелёный рычаг»

Осознавая потенциал и вызовы, правительство Вьетнама заблаговременно сформировало стратегию устойчивого развития туризма. План развития туристической системы на период 2021–2030 годов с перспективой до 2050 года предусматривает увеличение доли экологического туризма в увязке с сохранением природных ресурсов и биоразнообразия.

Сезон созревания риса в высокогорной общине Симванг. Фото: ВИА

Данная ориентация не только способствует экономическому росту, но и требует минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Местные власти поощряются к развитию «зелёных» туристических продуктов, а также к повышению уровня осведомлённости населения и туристов в вопросах охраны природы. Сочетание развития и сохранения становится сквозным принципом, позволяющим отрасли избегать «повторения ошибок» модели чрезмерной эксплуатации, ранее имевшей место во многих странах.

Вьетнам оценивается как одна из стран с высоким уровнем биоразнообразия в мире и входит в группу 20 государств, наиболее богатых биологическими ресурсами. Система из более чем 30 национальных парков и десятков природных заповедников, протянувшихся с Севера на Юг, формирует разнообразную сеть туристических направлений.Такие объекты, как Национальный парк Фонгня - Кебанг, Национальный парк Кукфыонг и Национальный парк Бабе, становятся точками притяжения для любителей природы. Здесь туристы не только осматривают достопримечательности, но и участвуют в таких активностях, как треккинг, наблюдение за птицами, кемпинг, изучение экосистем. Эти виды туризма способствуют повышению экологической осведомлённости, превращая каждую поездку в познавательное путешествие.

Общественный туризм - сердце экотуризма

Одним из ключевых факторов успеха экологического туризма во Вьетнаме является участие местных сообществ. Модель туризма, основанная на участии населения, не только создаёт источники дохода, но и стимулирует сохранение природных ресурсов.

В Сапе деревни этнических меньшинств активно развивают модель гостевых домов и культурно-познавательный туризм. Туристы могут жить вместе с местными жителями, участвовать в повседневной жизни и глубже понимать особенности местного быта.

Впечатляющий и таинственный пейзаж пещеры Эн. (Фото: ВИА)

В дельте Меконга также развивается экологический туризм, связанный с речной системой, мангровыми лесами и сельским хозяйством. Местные жители выступают в роли гидов, напрямую участвуют в туристической цепочке создания стоимости, тем самым повышая свои доходы и уровень осознания необходимости сохранения природных ресурсов.

Не ограничиваясь лишь туристическими продуктами, вьетнамские туристические предприятия также переходят к устойчивым моделям развития. Многие гостиницы и курорты внедряют возобновляемые источники энергии, сокращают использование пластиковых отходов и отдают приоритет местной продукции.

Экологический туризм как «зелёный драйвер» роста

Обладая богатой природной базой, правильной политикой и активным участием сообщества, Вьетнам располагает значительными возможностями для того, чтобы стать ведущим направлением экологического туризма в Юго-Восточной Азии. Однако дальнейший путь требует последовательности в охране окружающей среды, контроле за развитием и повышении качества услуг. Лишь при достижении баланса между освоением и сохранением экологический туризм сможет действительно стать «зелёным драйвером» роста.

Расположенная на высоте 1 700 м над уровнем моря, вершина Пулуонг постепенно становится идеальным направлением для треккинга. Фото: ВИА

В условиях, когда глобальные туристы всё чаще отдают предпочтение устойчивым видам отдыха, Вьетнам обладает весомыми преимуществами для прорыва. При эффективном использовании этих возможностей туристическая отрасль не только внесёт вклад в экономику, но и станет авангардом в деле охраны природы и сохранения ценностей для будущих поколений.





