Вьетнам глазами Дэвида Эванса

Дэвид Эванс — американский художник. Он воссоздает образы исторических личностей и персонажей мифов и легенд Вьетнама прямиком из рассказов.

Дэвид Эванс родился в 1990 году. Он изучал историю, получил степень магистра педагогики Университета Лонг-Айленда в Бруклине, Нью-Йорк, США. Г-н Эванс приехал во Вьетнам в надежде найти свой собственный путь и исследовать культурную красоту страны.

В первые дни своего пребывания в Ханое Дэвид Эванс начал преподавать историю в международных школах, а затем стал работать редактором вьетнамских газет. Работа помогла ему больше узнать о Ханое и истории Вьетнама. «Меня сразу же захватила история Вьетнама, особенно период войны за освобождение Южного Вьетнама в 1975 году. С точки зрения учителя истории я тщательно изучил эту войну между США и Вьетнамом, чтобы лучше понять Вьетнам», — сказал Дэвид.

Приехав во Вьетнам, он также принялся за изучение вьетнамских исторических деятелей и связанных с ними легенд: легенда о Лак Лонг Куане и Ау Ко, поэтесса Хо Суан Хыонг, великий поэт Нгуен Зу. Образы этих персонажей из рассказов воплотились в его картинах. Последняя выставка Дэвида Эванса под названием «Свиток» (Scroll), представленная в Tach Space в Ханое, является коллекцией мифических картин, демонстрирующих историю от прошлого до настоящего.



Дэвид Эванс в декабре 2021 года. Фото: Тхань Занг/ИЖВ





Дэвид Эванс завершает работу. Фото: Тхань Занг/ИЖВ





Дэвид Эванс стремится представить местным и зарубежным друзьям вьетнамские исторические события через призму своих картин. Фото: Тхань Занг/ИЖВ





Выставка «Свиток» Дэвида Эванса в NGA Art Space. Фото: До Куанг Кыонг





Уникальная работа Дэвида Эванса в теплых тонах. Фото: Тхань Занг/ИЖВ





Посетители выставки «Свиток» Дэвида Эванса: Фото: Тхань Занг/ИЖВ Посетители выставки «Свиток» Дэвида Эванса: Фото: Тхань Занг/ИЖВ Выставка «Свиток» Дэвида Эванса в NGA Art Space. Фото: До Куанг КыонгУникальная работа Дэвида Эванса в теплых тонах. Фото: Тхань Занг/ИЖВ Дэвид Эванс стремится представить местным и зарубежным друзьям вьетнамские исторические события через призму своих картин. Фото: Тхань Занг/ИЖВ Дэвид Эванс завершает работу. Фото: Тхань Занг/ИЖВ Дэвид Эванс в декабре 2021 года. Фото: Тхань Занг/ИЖВ Фотограф До Куанг Кыонг, партнер Дэвида во Вьетнаме, дал следующий комментарий: «Картины Дэвида Эванса нарисованы в абстрактном стиле. Несмотря на близорукость, он все равно рисует с большой энергией». Философия Дэвида такова: «Я не хочу рисовать океан, я хочу изобразить дух океана». Эта философия подпитывает его творчество, побудив на создание более 100 картин за последние два года работы в Ханое. Главной темой в картинах Давида всегда остаются исторические сюжеты, связанные с вьетнамской и мировой литературой. Литература и живопись неотделимы друг от друга, они идут параллельно в каждой его картине. История вьетнамской литературы дает Дэвиду бесценный материал для творчества. Все сцены, которые он наблюдает в Ханое или сельской местности Вьетнама, несут в себе смысл, который он может воплотить в искусстве.



Работы Дэвида Эванса:

























Вьетнам – страна с сокровищницей интересных мифов. По словам Дэвида, чтение вьетнамских книг похоже на жизнь в этих мифах. «Считаю, что моим самым большим достижением во Вьетнаме является выставка «Свиток» (Scroll) в NGA Art Space. Это двухлетний проект, рассказывающий о визуальной эпопее, в которой сами слова являются главными героями. Зрители попадают в мир слов, визуализируя эпопею о Вьетнаме. Это легенда о праматери Ау Ко и праотце Лак Лонг Куане, потомках Дракона и Феи». Дэвид Эванс стремится через картины представить вьетнамские исторические истории отечественным и зарубежным друзьям, познакомить их с развивающимся и динамичным Вьетнамом. Он также планирует опубликовать книгу по истории Вьетнама, тем самым выразив свою нежную любовь к Вьетнаму./.

