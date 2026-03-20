Вьетнам вошёл в топ-28 самых красивых стран мира

Благодаря разнообразным ландшафтам, от гор и лесов до морей и островов, Вьетнам был признан одним из 28 самых красивых государств мира по версии журнала Condé Nast Traveler.



Бухта Халонг — известное живописное место с тысячами больших и малых островов, создающих яркий и великолепный природный ландшафт.



По оценке Condé Nast Traveler, красота стран мира во многом субъективна и зависит от восприятия каждого путешественника. Тем не менее нельзя отрицать, что Земля обладает бесчисленными чудесами, поражающими воображение, от древних монолитных скал и бескрайних белоснежных соляных равнин до современных архитектурных сооружений с вневременным творческим почерком.

В этой многообразной картине Вьетнам выделяется как направление, сочетающее величественные природные ландшафты и глубокое культурное содержание. Журнал называет страну в форме буквы S настоящим раем для любителей активного отдыха и природы.

Одним из самых ярких направлений во Вьетнаме, по версии Condé Nast Traveler, является залив Халонг, известная изумрудными водами и тысячами известняковых островов, возвышающихся над морем и покрытых богатой тропической экосистемой. Уникальный ландшафт сделал её одним из символов туризма Вьетнама на мировой карте.

Помимо морских направлений, северные горные регионы, такие как Хазянг (провинция Туенкуанг), также высоко оцениваются благодаря величественным пейзажам, террасным рисовым полям и захватывающим горным перевалам, привлекающим любителей треккинга и природных открытий.

В центральной части страны значительный вклад в туристическую привлекательность вносит Хюэ с его историко-культурным наследием, включая древние дворцовые комплексы и уникальные культурные ценности.

Кроме того, Вьетнам обладает множеством красивых пляжей и тропических островов. Такие направления, как Фукуок и прибрежные районы центрального Вьетнама, предлагают туристам отдых, дайвинг и знакомство с природой.

Панорамный вид на цитадель Хюэ.



Недавно журнал Time Out (Великобритания) опубликовал список 50 лучших городов мира - «самых интересных для жизни и путешествий», в который вошли два города Вьетнама: Ханой и город Хошимин.

Ханой занял 25-е место и был охарактеризован как «сочетание старого и нового», переживающее «впечатляющую трансформацию». Около 80% жителей считают город идеальным местом для наслаждения кофе, а 73% рекомендуют попробовать ханойскую кухню.

Город Хошимин занял 38-е место и был назван «городом, который никогда не спит». Около 75% жителей заявили, что счастливы жить здесь.

Признание со стороны авторитетных туристических изданий, как ожидается, будет способствовать продвижению имиджа Вьетнама на международной арене и привлечению ещё большего числа иностранных туристов.

Вьетнам также был включён Всемирной туристской организацией (UN Tourism) в группу стран с наиболее высокими темпами роста международного туризма.

В 2025 году Вьетнам принял почти 21,2 млн иностранных туристов, что на 20,4% больше по сравнению с 2024 годом и на 17,8% превышает уровень 2019 года - периода до пандемии COVID-19. Это первый случай, когда туристическая отрасль страны превысила отметку в 21 млн международных прибытий, что свидетельствует о переходе к новому этапу роста.

Вид на пляж Микхе в городе Дананг.



В январе 2026 года Вьетнам принял почти 2,5 млн иностранных туристов - самый высокий показатель за один месяц за всю историю. Это отражает расширение рынка и растущее доверие международных путешественников к направлению.

Сильный рост числа иностранных туристов в последнее время демонстрирует эффективность государственной политики в сфере туризма. В частности, либерализация визового режима рассматривается как один из ключевых факторов. Расширение списка стран с безвизовым режимом, внедрение многократных электронных виз, увеличение сроков пребывания и расширение пунктов въезда сделали Вьетнам более доступным для иностранных туристов.

Наряду с этим важную роль играет развитие авиационного сообщения. Расширение сети международных маршрутов, особенно дальнемагистральных прямых рейсов, способствует привлечению туристов с удалённых рынков.

Не менее важным фактором является стабильная политико-социальная обстановка, формирующая образ Вьетнама как безопасного, дружелюбного направления с разнообразными и устойчивыми туристическими продуктами.

Одновременно диверсификация туристических продуктов становится ключевым драйвером расширения клиентских сегментов. Помимо традиционных направлений, таких как пляжный, культурный и природный туризм, активно развиваются новые виды - MICE-туризм, оздоровительный туризм, гольф-туризм, железнодорожные и кинотуристические маршруты, ориентированные на платежеспособных клиентов.

Цель принять 25 млн иностранных туристов в 2026 году - это не просто амбициозный показатель, а отражение уверенности в долгосрочных перспективах развития отрасли, её вкладе в экономический рост и продвижение национального имиджа на мировой арене.