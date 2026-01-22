Вьетнам вошёл в группу стран с уровнем дохода выше среднего

На конференции по подведению итогов деятельности Ассоциации предприятий города Хошимин г-н Нгуен Нгок Хоа, председателя Ассоциации предприятий города Хошимин (HUBA) отметил, что объём экспорта и импорта Вьетнама в 2025 году достиг около 920 млрд долларов США, что на 17% больше по сравнению с предыдущим годом. Этот результат официально вывел Вьетнам в число 25 крупнейших экономик мира по объёму торговли.

AMRO прогнозирует лидерство Вьетнама по темпам роста в АСЕАН+3 в 2026 году. Фото: ВИА

Напомним, что управление макроэкономических исследований АСЕАН+3 (AMRO) опубликовало ежеквартальный обновлённый доклад «Региональный экономический обзор АСЕАН+3» (AREO), в котором повысило прогнозы экономического роста региона, несмотря на сохраняющуюся неопределённость в глобальной экономической и торговой среде.

По оценкам AMRO, экономика региона АСЕАН+3 — включающего 10 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Китай, Японию и Республику Корея, — вырастет на 4,3% в 2025 году и на 4% в 2026 году.

AMRO прогнозирует, что общая инфляция в регионе составит 0,9% в 2025 году и незначительно увеличится до 1,2% в 2026 году, оставаясь существенно ниже долгосрочного среднего уровня. Такая динамика в основном отражает стабильность мировых цен на энергоносители и продовольствие, в то время как внутренний спрос во многих экономиках продолжает выступать ключевой опорой экономического роста. Хорошо контролируемая инфляция позволяет экономикам АСЕАН+3 сохранять пространство для проведения политики и обеспечивает большую гибкость в реагировании на внезапные финансовые или торговые шоки.

Экспорт продолжал оставаться главным двигателем роста. Фото: ВИА



По мнению AMRO, благоприятные показатели роста региона в 2025 году были обеспечены тремя основными группами факторов.

Во-первых, влияние тарифной политики США оказалось менее значительным, чем первоначально опасались, благодаря двусторонним договорённостям и гибкой перестройке цепочек поставок.

Во-вторых, экспорт высокотехнологичной продукции продолжил восстановление, чему способствовал устойчивый спрос на передовую электронику, полупроводники, цифровые услуги и продукцию, связанную с искусственным интеллектом (ИИ). Это особенно выгодно экономикам с высокой степенью открытости и глубокой интеграцией в глобальные технологические цепочки создания стоимости.

В-третьих, приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) сохранялся на высоком уровне, при этом АСЕАН продолжал укреплять позиции как привлекательное направление для глобального капитала, особенно в новых отраслях, таких как электромобили, полупроводники и цифровые технологии. Одновременно адаптивная макроэкономическая политика стран региона способствовала стабилизации рыночных ожиданий.

Что касается Вьетнама, AMRO прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2026 году на уровне 7,6% — самый высокий показатель среди экономик АСЕАН+3. Этот результат отражает всё более заметную роль Вьетнама в региональных цепочках поставок, а также эффективность притока ПИИ в сферы производства, технологий и экспортно-ориентированных услуг.

Несмотря на улучшение перспектив роста, AMRO подчёркивает, что уровень неопределённости в глобальной экономической и торговой среде остаётся весьма высоким. Одним из существенных рисков является возможность усиления торгового протекционизма со стороны администрации президента США Дональда Трампа, особенно в случае расширения тарифных мер на сектора, которые в настоящее время остаются освобождёнными от ограничений, такие как полупроводники.

Кроме того, серьёзным вызовом может стать резкое ослабление технологического спроса. В случае охлаждения рынка ИИ, задержек во внедрении ИИ-приложений на последующих этапах цепочки создания стоимости или появления избыточных мощностей экспорт региона, характеризующийся высокой степенью взаимосвязанности, окажется под значительным давлением.

Помимо этого, AMRO предупреждает о рисках глобальной финансовой волатильности, включая возможную резкую коррекцию фондовых рынков, колебания валютных курсов и непредсказуемые изменения в траектории денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США (ФРС). Замедление роста в крупнейших экономиках, таких как США, Европа и Китай, а также риск резкого роста мировых цен на сырьевые товары на фоне геополитической напряжённости могут усилить понижательные риски для региональных перспектив.

Вьетнам считается экономикой с высокой степенью открытости и, следовательно, уязвимой к внешним торговым шокам. Фото: ВИА

Ранее, Банк United Overseas Bank (UOB) повысил свой прогноз роста ВВП Вьетнама в 2026 году до 7,5% с ранее ожидавшихся 7%, сославшись на более высокие, чем ожидалось, показатели экономического развития страны в 2025 году.

Согласно последнему обзору экономических перспектив Вьетнама, подготовленному UOB, реальный ВВП страны в четвертом квартале 2025 года увеличился на 8,46% в годовом исчислении, ускорившись по сравнению с 8,25% в третьем квартале. Устойчивые темпы роста во многом были обусловлены стабильной экспортной деятельностью и устойчивым развитием обрабатывающей промышленности, несмотря на негативное влияние тарифов США.

Темпы роста в четвертом квартале значительно превзошли прогноз Bloomberg на уровне 7,7%, а также предыдущую оценку UOB в 7,2%, став самым высоким квартальным показателем с 2009 года, за исключением нестабильного периода, связанного с пандемией COVID-19.

В целом по итогам 2025 года ВВП Вьетнама вырос примерно на 8%, превысив прогноз UOB в 7,7%, однако не дотянув до целевого показателя правительства на уровне 8,3–8,5%, для достижения которого потребовался бы исключительный рывок в последнем квартале.

Экспорт продолжал оставаться главным двигателем роста. В четвертом квартале 2025 года экспортный оборот увеличился на 19% в годовом исчислении, тогда как по итогам всего года экспорт вырос на 17%, несмотря на негативное влияние тарифных факторов. Сектор перерабатывающей и обрабатывающей промышленности также продемонстрировал уверенный рост, увеличившись на 11,3% в четвертом квартале по сравнению с 10% годом ранее, что позволило довести темпы роста отрасли по итогам года до 10,5%.

Исполнительный директор по исследованиям в области глобальной экономики и рынков UOB Суан Тек Кин (Suan Teck Kin) отметил, что экономика Вьетнама в 2025 году продемонстрировала впечатляющую устойчивость. При росте ВВП на уровне 8% страна входит в 2026 год с прочных позиций, что побудило банк повысить прогноз роста ВВП до 7,5% по сравнению с прежней оценкой в 7%.

В то же время UOB предупредил о ряде понижательных рисков для экономических перспектив, включая эффект высокой базы, возможное замедление роста экспорта после периода стремительного расширения, а также сохраняющуюся неопределенность вокруг тарифной политики США.

Экспорт товаров и услуг в настоящее время составляет около 83% ВВП, что является вторым по величине показателем в АСЕАН после Сингапура. США остаются крупнейшим экспортным рынком Вьетнама, на который в 2024 году пришлось около 30% общего объема экспорта, далее следуют Китай (15%) и Республика Корея (6%). Ключевыми экспортными товарами на рынок США являются электроника, телефоны и комплектующие, мебель, обувь и одежда, на долю которых в совокупности пришлось почти 80% вьетнамского экспорта в эту страну.

В части монетарной политики эксперт UOB считает, что с учетом высоких темпов роста в 2025 году и благоприятных перспектив на 2026 год у Государственного банка Вьетнама остается ограниченное пространство для дальнейшего смягчения политики. Инфляционное давление сохраняется: среднегодовая инфляция в 2025 году составила 3,2%, а базовая инфляция - 3,3%, что в основном обусловлено ростом расходов на здравоохранение и образование.

Динамика обменного курса также требует внимания. В 2025 году вьетнамский донг обесценился на 3,1% по отношению к доллару США - это третье по величине снижение в Азии после индийской рупии и индонезийской рупии. На этом фоне UOB ожидает, что центральный банк сохранит ставку рефинансирования без изменений на уровне 4,5% на протяжении всего 2026 года в целях обеспечения макроэкономической стабильности.

В целом по итогам 2025 года ВВП Вьетнама вырос примерно на 8%. Источник: ВИА



