ЭКОНОМИКА
Вьетнам вошёл в группу стран с уровнем дохода выше среднего
На конференции по подведению итогов деятельности Ассоциации предприятий города Хошимин г-н Нгуен Нгок Хоа, председателя Ассоциации предприятий города Хошимин (HUBA) отметил, что объём экспорта и импорта Вьетнама в 2025 году достиг около 920 млрд долларов США, что на 17% больше по сравнению с предыдущим годом. Этот результат официально вывел Вьетнам в число 25 крупнейших экономик мира по объёму торговли.
20 января на конференции по подведению итогов деятельности Ассоциации предприятий города Хошимин ряд мнений отметил, что экспортный рыночный потенциал Вьетнама продолжает расширяться. При этом, объём экспорта и импорта Вьетнама в 2025 году, по оценкам, достиг около 920 млрд долларов США, что на 17% больше по сравнению с предыдущим годом. Этот результат официально вывел Вьетнам в число 25 крупнейших экономик мира по объёму торговли.
Напомним, что управление макроэкономических исследований АСЕАН+3 (AMRO) опубликовало ежеквартальный обновлённый доклад «Региональный экономический обзор АСЕАН+3» (AREO), в котором повысило прогнозы экономического роста региона, несмотря на сохраняющуюся неопределённость в глобальной экономической и торговой среде.
По оценкам AMRO, экономика региона АСЕАН+3 — включающего 10 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Китай, Японию и Республику Корея, — вырастет на 4,3% в 2025 году и на 4% в 2026 году.
AMRO прогнозирует, что общая инфляция в регионе составит 0,9% в 2025 году и незначительно увеличится до 1,2% в 2026 году, оставаясь существенно ниже долгосрочного среднего уровня. Такая динамика в основном отражает стабильность мировых цен на энергоносители и продовольствие, в то время как внутренний спрос во многих экономиках продолжает выступать ключевой опорой экономического роста. Хорошо контролируемая инфляция позволяет экономикам АСЕАН+3 сохранять пространство для проведения политики и обеспечивает большую гибкость в реагировании на внезапные финансовые или торговые шоки.
По мнению AMRO, благоприятные показатели роста региона в 2025 году были обеспечены тремя основными группами факторов.
Во-первых, влияние тарифной политики США оказалось менее значительным, чем первоначально опасались, благодаря двусторонним договорённостям и гибкой перестройке цепочек поставок.
Во-вторых, экспорт высокотехнологичной продукции продолжил восстановление, чему способствовал устойчивый спрос на передовую электронику, полупроводники, цифровые услуги и продукцию, связанную с искусственным интеллектом (ИИ). Это особенно выгодно экономикам с высокой степенью открытости и глубокой интеграцией в глобальные технологические цепочки создания стоимости.
В-третьих, приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) сохранялся на высоком уровне, при этом АСЕАН продолжал укреплять позиции как привлекательное направление для глобального капитала, особенно в новых отраслях, таких как электромобили, полупроводники и цифровые технологии. Одновременно адаптивная макроэкономическая политика стран региона способствовала стабилизации рыночных ожиданий.
Что касается Вьетнама, AMRO прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2026 году на уровне 7,6% — самый высокий показатель среди экономик АСЕАН+3. Этот результат отражает всё более заметную роль Вьетнама в региональных цепочках поставок, а также эффективность притока ПИИ в сферы производства, технологий и экспортно-ориентированных услуг.
Несмотря на улучшение перспектив роста, AMRO подчёркивает, что уровень неопределённости в глобальной экономической и торговой среде остаётся весьма высоким. Одним из существенных рисков является возможность усиления торгового протекционизма со стороны администрации президента США Дональда Трампа, особенно в случае расширения тарифных мер на сектора, которые в настоящее время остаются освобождёнными от ограничений, такие как полупроводники.
Кроме того, серьёзным вызовом может стать резкое ослабление технологического спроса. В случае охлаждения рынка ИИ, задержек во внедрении ИИ-приложений на последующих этапах цепочки создания стоимости или появления избыточных мощностей экспорт региона, характеризующийся высокой степенью взаимосвязанности, окажется под значительным давлением.
Помимо этого, AMRO предупреждает о рисках глобальной финансовой волатильности, включая возможную резкую коррекцию фондовых рынков, колебания валютных курсов и непредсказуемые изменения в траектории денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США (ФРС). Замедление роста в крупнейших экономиках, таких как США, Европа и Китай, а также риск резкого роста мировых цен на сырьевые товары на фоне геополитической напряжённости могут усилить понижательные риски для региональных перспектив.
Ранее, Банк United Overseas Bank (UOB) повысил свой прогноз роста ВВП Вьетнама в 2026 году до 7,5% с ранее ожидавшихся 7%, сославшись на более высокие, чем ожидалось, показатели экономического развития страны в 2025 году.
Согласно последнему обзору экономических перспектив Вьетнама, подготовленному UOB, реальный ВВП страны в четвертом квартале 2025 года увеличился на 8,46% в годовом исчислении, ускорившись по сравнению с 8,25% в третьем квартале. Устойчивые темпы роста во многом были обусловлены стабильной экспортной деятельностью и устойчивым развитием обрабатывающей промышленности, несмотря на негативное влияние тарифов США.
Темпы роста в четвертом квартале значительно превзошли прогноз Bloomberg на уровне 7,7%, а также предыдущую оценку UOB в 7,2%, став самым высоким квартальным показателем с 2009 года, за исключением нестабильного периода, связанного с пандемией COVID-19.
В целом по итогам 2025 года ВВП Вьетнама вырос примерно на 8%, превысив прогноз UOB в 7,7%, однако не дотянув до целевого показателя правительства на уровне 8,3–8,5%, для достижения которого потребовался бы исключительный рывок в последнем квартале.
Экспорт продолжал оставаться главным двигателем роста. В четвертом квартале 2025 года экспортный оборот увеличился на 19% в годовом исчислении, тогда как по итогам всего года экспорт вырос на 17%, несмотря на негативное влияние тарифных факторов. Сектор перерабатывающей и обрабатывающей промышленности также продемонстрировал уверенный рост, увеличившись на 11,3% в четвертом квартале по сравнению с 10% годом ранее, что позволило довести темпы роста отрасли по итогам года до 10,5%.
Исполнительный директор по исследованиям в области глобальной экономики и рынков UOB Суан Тек Кин (Suan Teck Kin) отметил, что экономика Вьетнама в 2025 году продемонстрировала впечатляющую устойчивость. При росте ВВП на уровне 8% страна входит в 2026 год с прочных позиций, что побудило банк повысить прогноз роста ВВП до 7,5% по сравнению с прежней оценкой в 7%.
В то же время UOB предупредил о ряде понижательных рисков для экономических перспектив, включая эффект высокой базы, возможное замедление роста экспорта после периода стремительного расширения, а также сохраняющуюся неопределенность вокруг тарифной политики США.
Экспорт товаров и услуг в настоящее время составляет около 83% ВВП, что является вторым по величине показателем в АСЕАН после Сингапура. США остаются крупнейшим экспортным рынком Вьетнама, на который в 2024 году пришлось около 30% общего объема экспорта, далее следуют Китай (15%) и Республика Корея (6%). Ключевыми экспортными товарами на рынок США являются электроника, телефоны и комплектующие, мебель, обувь и одежда, на долю которых в совокупности пришлось почти 80% вьетнамского экспорта в эту страну.
В части монетарной политики эксперт UOB считает, что с учетом высоких темпов роста в 2025 году и благоприятных перспектив на 2026 год у Государственного банка Вьетнама остается ограниченное пространство для дальнейшего смягчения политики. Инфляционное давление сохраняется: среднегодовая инфляция в 2025 году составила 3,2%, а базовая инфляция - 3,3%, что в основном обусловлено ростом расходов на здравоохранение и образование.
Динамика обменного курса также требует внимания. В 2025 году вьетнамский донг обесценился на 3,1% по отношению к доллару США - это третье по величине снижение в Азии после индийской рупии и индонезийской рупии. На этом фоне UOB ожидает, что центральный банк сохранит ставку рефинансирования без изменений на уровне 4,5% на протяжении всего 2026 года в целях обеспечения макроэкономической стабильности.