Вьетнам - активный и ответственный партнёр в продвижении межпарламентского сотрудничества

Рабочая поездка Чан Тхань Ман по участию в 152-я Ассамблея Межпарламентского союза в Стамбул, проведению ряда двусторонних мероприятий в Турция и официальному визиту в Италия с 11 по 17 апреля 2026 года завершилась успешно.

Председатель Национального собрания Чан Тхань Мань выступает на 152-й сессии Межпарламентского союза (МПС) на тему «Взращивание надежды, обеспечение мира и защита справедливости для будущих поколений». Фото: Зоан Тан - ВИА

Вьетнам активно, инициативно и ответственно участвовал в IPU-152

Ассамблея IPU-152 на тему «Поддержание надежды, обеспечение мира и защита справедливости для будущих поколений» проходила в условиях продолжающейся сложной международной обстановки. Делегация Вьетнама во главе с Председателем Национального собрания Чан Тхань Маном принимала активное, инициативное и ответственное участие, внеся практический вклад в общий успех Ассамблеи. В частности, Председатель Национального собрания выступил с важной речью на общем обсуждении, подчеркнув, что Вьетнам и впредь будет активно, инициативно и ответственно участвовать вместе с друзьями и партнёрами в решении общих региональных и глобальных вопросов.

По его словам, для преодоления вызовов и использования возможностей IPU и парламенты государств-членов должны и далее усиливать международное сотрудничество и солидарность, укреплять принцип верховенства права и поддерживать национальные инициативы во имя мира и развития.

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и его супруга с членами Общества дружбы Италия – Вьетнам в Милане. Фото: ВИА.

Обозначая приоритеты на будущее, Председатель Национального собрания предложил активизировать парламентскую дипломатию, расширять диалог, укреплять доверие и дружбу между народами; предотвращать и устранять коренные причины конфликтов; уважать основные принципы международного права и Устав ООН. Одновременно следует усиливать роль парламентов в формировании правовой базы, имплементации международных обязательств, особенно в области мира, безопасности, устойчивого развития, реагирования на изменение климата и нераспространения оружия массового уничтожения, а также осуществлять высший надзор за их выполнением.

Наряду с деятельностью Председателя Национального собрания, делегация Вьетнама активно участвовала в заседаниях Исполнительного совета IPU, постоянных комитетов, Форуме женщин-парламентариев, Форуме молодых парламентариев, Ассоциации генеральных секретарей парламентов (ASGP), геополитической группе Азиатско-Тихоокеанского региона (APG), группе ASEAN+3; приняла участие в круглом столе по Ханойской конвенции по борьбе с киберпреступностью и внесла вклад в подготовку ряда документов Ассамблеи.

Заместитель министра иностранных дел Данг Хоанг Зянг подчеркнул, что предложения Вьетнама получили положительный отклик со стороны многих парламентов и делегаций, подтвердив образ страны как активного и ответственного партнёра в продвижении межпарламентского сотрудничества и укреплении многосторонности.

Новый импульс отношениям Вьетнам – Турция

В рамках поездки Председатель Национального собрания провёл двусторонние мероприятия в Турции, придав новый импульс двусторонним отношениям.

Он провёл встречу с Президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган и переговоры с высшим руководством страны. Стороны отметили, что за почти 50 лет дипломатических отношений связи Вьетнама и Турции вышли на новый, более стратегический уровень и нуждаются в дальнейшем повышении в соответствии с потенциалом и перспективами двух стран.

Подчёркивая, что потенциал сотрудничества остаётся весьма значительным, руководители двух стран отметили необходимость сделать экономику, торговлю и инвестиции ключевыми опорами взаимодействия, создать благоприятные условия для достижения цели увеличения двустороннего товарооборота до 4 млрд долларов США, а также продолжить поощрение турецких предприятий к инвестированию во Вьетнам, способствуя экономическому развитию страны. Стороны договорились содействовать расширению масштабов торговли в более сбалансированном направлении, изучить возможность начала переговоров по соглашению о свободной торговле, тем самым эффективно используя взаимодополняемость двух экономик и транзитный потенциал каждой из стран в своих регионах.

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман с руководителями делегаций стран на совместном фото. Фото: ВИА.

Политический круглый стол по содействию сотрудничеству Вьетнам – Турция стал наглядным подтверждением решимости двух стран развивать взаимодействие в сфере экономики и торговли, открывая новые конкретные возможности для сотрудничества в ближайшее время. В частности, предприятия двух стран рассматривают сотрудничество в таких областях, как промышленность, инфраструктура, логистика и туризм, в качестве перспективных направлений.

В области межпарламентского сотрудничества лидеры двух стран договорились продолжать его развитие, активизировать обмен делегациями на различных уровнях; регулярно поддерживать контакты между парламентскими группами дружбы; обмениваться опытом законотворческой и контрольной деятельности, формировать благоприятную правовую среду для двустороннего сотрудничества, тем самым способствуя укреплению и углублению многоплановых дружественных отношений между Вьетнамом и Турцией.

Углубление стратегического партнёрства Вьетнам – Италия

Официальный визит Чан Тхань Ман в Италия проходил на фоне позитивного развития отношений Вьетнам – Италия после более чем 50 лет установления дипломатических связей и более 10 лет стратегического партнёрства. Руководство государства, Национального собрания и местных органов двух стран продемонстрировало особое внимание к визиту.

Встречи и переговоры с Президентом Серджо Маттареллой и Председателем Палаты депутатов Лоренцо Фонтана прошли в открытой, искренней и доверительной атмосфере. В ходе контактов руководители двух стран отметили, что потенциал и возможности сотрудничества между Вьетнамом и Италией остаются весьма значительными. Стороны договорились активизировать взаимодействие не только в традиционных сферах — экономике, торговле, инвестициях и образовании, — но и расширять его на приоритетные направления Италии, такие как мода, цифровая экономика, «зелёная» экономика и энергетика.

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман проводит встречу с Председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Фото: ВИА.

Стороны также подчеркнули необходимость более эффективного использования Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Европейским союзом (EVFTA), что будет способствовать укреплению связей Вьетнам – ЕС. Итальянская сторона подтвердила продолжение поддержки усилий по ратификации Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA), а также снятию «жёлтой карточки» IUU в отношении вьетнамской рыбной продукции.

В области сотрудничества между двумя законодательными органами Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман предложил продолжать укреплять политическое доверие путём активизации обмена делегациями на различных уровнях, особенно на уровне руководства парламентов, профильных комитетов и парламентских групп дружбы; расширять обмен опытом в законотворческой и контрольной деятельности для совершенствования правовой базы, а также усиливать роль парламентов в контроле и реализации двусторонних соглашений и договорённостей на высоком уровне.