ВЬЕТНАМ- НОВАЯ ЭРА
Вьетнам активизирует развитие технологических стартапов мирового уровня
В настоящее время стартап-экосистема Вьетнама насчитывает около 4 000 стартапов, 208 инвестиционных фондов, 84 бизнес-инкубатора и более 20 центров поддержки стартапов. При совокупной оценочной стоимости около 75 млрд долларов США экосистема уже сформировала большинство ключевых предпосылок для долгосрочного развития.
Ожидается, что развитие экосистемы будет ускоряться по мере реализации правительством новых мер по продвижению науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации. Одним из наиболее значимых шагов стало принятие в апреле 2026 года Резолюции № 86/NQ-CP о Национальной стратегии инновационного стартап-развития, направленной на превращение Вьетнама в государство с инновационно ориентированной стартап-экономикой посредством поддержки стартапов, компаний, создаваемых на базе университетов и научно-исследовательских институтов, а также инновационных центров в Ханое, Дананге и Хошимине.
Стратегия также предусматривает приоритетное развитие таких перспективных направлений, как искусственный интеллект, полупроводниковые технологии, робототехника, квантовые технологии, зелёный водород и базовая цифровая инфраструктура, что создаст новые возможности для отечественных технологических компаний.
Несмотря на достигнутый прогресс, эксперты предупреждают, что Вьетнаму ещё предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет на постоянной основе создавать технологические компании, способные успешно конкурировать на мировом рынке. Одним из ключевых препятствий остаётся ограниченный охват существующих механизмов поддержки, которые зачастую сосредоточены на создании стартапов и привлечении финансирования на ранних этапах, но не обеспечивают достаточного сопровождения на протяжении всего жизненного цикла бизнеса.
Председатель консалтинговой группы Venture Management Consulting Group Чинь Минь Занг отметил, что уровень неудач среди стартапов по-прежнему остаётся высоким, в то время как процедуры реструктуризации бизнеса, прекращения деятельности, банкротства и повторного запуска проектов остаются сложными и сопряжены для основателей со значительными юридическими и финансовыми рисками.
По его мнению, государственная политика в отношении стартапов должна выходить за рамки поддержки на начальном этапе и охватывать такие направления, как корпоративное управление, масштабирование бизнеса и управление последствиями неудач, помогая предпринимателям более эффективно преодолевать как периоды роста, так и возникающие трудности.
Хотя вьетнамские стартапы демонстрируют сильные позиции в генерации инновационных идей и привлечении первоначального финансирования, многие из них по-прежнему сталкиваются с трудностями при масштабировании деятельности, разработке продуктов и выходе на международные рынки.
Экономист Нгуен Тхань Доан отметил, что наряду с проблемами финансирования серьёзными препятствиями для устойчивого развития стартап-экосистемы остаются нормативно-правовые ограничения, а также недостаточно тесное взаимодействие между бизнесом, научно-исследовательскими учреждениями и университетами.
По мнению экспертов, для перехода на следующий этап развития Вьетнаму необходимо создать более эффективную систему поддержки инноваций, включающую регуляторные «песочницы», специализированные государственные программы финансирования и гибкую правовую базу, способную оперативно адаптироваться к стремительному развитию технологий. Формирование благоприятной и взаимосвязанной инновационной экосистемы станет важнейшим условием появления вьетнамских технологических компаний, способных успешно конкурировать как на региональном, так и на глобальном уровне.