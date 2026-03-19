Вьетнамцы всё чаще отдают приоритет устойчивому туризму

Устойчивый туризм становится всё более важным для путешественников в Азии, особенно для вьетнамцев: более 81% туристов из Вьетнама, принявших участие в опросе Agoda, заявили, что устойчивость является важным критерием при выборе поездки.





Храм Чанг-ан, вид сверху, где красивые пейзажи связаны с историей столицы древнего государства Дайковьет. (Фото: ВИА)



Согласно последним результатам исследования устойчивого туризма 2026 года, проведённого цифровой туристической платформой Agoda, путешественники уделяют особое внимание вариантам отдыха, приносящим пользу окружающей среде и местным сообществам.

Более трёх четвертей азиатских туристов (77%) при планировании поездок в 2026 году учитывают фактор устойчивости, что значительно выше показателя прошлого года (68%).

При этом Вьетнам является одним из наиболее показательных рынков региона в отношении тенденции ответственного туризма. В частности, более 81% вьетнамских туристов, участвовавших в опросе, подтвердили, что устойчивость является важным критерием выбора. В перспективе 43% ожидают, что значение устойчивости будет продолжать расти в течение ближайших трёх лет.

Приоритет — снижение воздействия на окружающую среду

По данным Agoda, вьетнамские туристы лидируют в Азии по уровню осознания необходимости сокращения воздействия на окружающую среду и углеродного следа во время путешествий. В частности, 29% участников опроса назвали это главным мотивом для устойчивых поездок — самый высокий показатель среди всех исследованных рынков.

Находясь в 80 км к югу от Ханоя лагуна Ванлонг считается «легендарной землей» с крупнейшим водно-болотным заповедником в дельте Красной реки на севере Вьетнама. Не являясь естественной лагуной, Ванлонг была образована путем строительства дамбы на левом берегу реки Даи для предотвращения наводнений. С тех пор «родились» обширные водно-болотные угодья с красивыми пещерами и стали местом назначения для любителей природы.

Эта тенденция также обусловлена растущим вниманием общественности к проблемам пластиковых отходов, сохранения морских экосистем и способности популярных прибрежных направлений адаптироваться к изменению климата.

В связи с этим вьетнамские туристы всё более тщательно подходят к выбору поездок — от транспорта до мест проживания — стремясь внести вклад в сохранение природных ландшафтов и биологического разнообразия для будущих поколений.

Модель общественного туризма активно развивается

Помимо экологического аспекта, вьетнамские туристы также уделяют большое внимание социальному и экономическому влиянию своих поездок на местные сообщества.

Более четверти участников опроса (28%) считают, что важнейшим результатом устойчивого туризма является обеспечение того, чтобы туристические расходы приносили пользу местному населению.

В то же время 45% вьетнамских туристов уверены, что развитие местного бизнеса является самым значительным эффектом, который туризм может принести направлениям при ответственном управлении. Эти данные подчёркивают стремление путешественников поддерживать местные сообщества и коренных жителей.

Эти показатели также соответствуют тенденциям развития туристической отрасли Вьетнама, где модель туризма, основанного на участии местных сообществ, активно развивается по всей стране.

Подтверждением этого является то, что во Вьетнаме в настоящее время насчитывается 5 туристических деревень, признанных Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО) «Лучшими туристическими деревнями мира», включая деревню Танхоа (провинция Куангчи), деревню Тхайхай (провинция Тхайнгуен), овощную деревню Чакуэ (город Дананг), деревню Ло-ло-чай (провинция Туенкуанг) и общественную туристическую деревню Куиньшон (провинция Лангшон).

Сильный спрос на экологически устойчивые средства размещения

Вьетнам также лидирует в регионе по уровню интереса к объектам размещения, имеющим сертификаты устойчивого развития: 43% вьетнамских туристов хотят видеть больше экологичных вариантов проживания для планирования своих поездок.

Лагуна Ванлонг известна как «Бухта Халонг без волны» в провинции Нинбинь. Плывя на лодке по лагуне, нам удается любоваться спокойной поверхностью воды, как гигантским зеркалом, отражающим глыбы известняковых гор в различных формах.

Сидя на лодке, через чистую воду видны водоросли на дне, что делает природные пейзажи здесь более впечатляющими.

Будучи не только знаменитым водно-болотным заповедником, лагуна Ванлонг имеет множество разнообразных ландшафтов и культурных памятников. Лагуна обладает двумя рекордами Вьетнама, включая «место с наибольшим количеством белозадых гульманов» и «место с самой большой естественной картиной».

Этот спрос напрямую связан с тем, что всё больше предприятий гостиничного бизнеса во Вьетнаме активно внедряют устойчивые практики в соответствии с международными стандартами. В последние годы всё больше туристических направлений и объектов размещения начали стремиться к получению авторитетных международных «зелёных» сертификатов.

Ву Нгок Лам, директор Agoda во Вьетнаме, отметил: «Вьетнамские туристы всё лучше осознают влияние, которое они могут оказывать на окружающую среду и местные сообщества во время своих поездок. Я рад видеть, что всё больше путешественников ищут варианты, позволяющие сохранять туристические направления и одновременно поддерживать местных жителей».