Вьетнамский МФЦ последовательно укрепляет свои позиции

Здания финансового сектора в центральной части города Хошимин на берегу реки Сайгон, напротив полуострова Тхутхиэм, квартал Анкхань. (Фото: ВИА)



Вьетнамский международный финансовый центр (МФЦ) в городе Хошимин (VIFC-HCMC) недавно поднялся на 11 позиций в рейтинге глобальных финансовых центров 2026 года.



Это важная веха, свидетельствующая о позитивных изменениях в процессе формирования центра при активном участии банковской системы, способствующая созданию современной финансовой экосистемы и повышению конкурентоспособности города в условиях углубляющейся интеграции.



Резкий рост рейтинга, третье место в Юго-Восточной Азии



Согласно недавно опубликованному рейтингу Global Financial Centres Index 2026 (GFCI 39), Хошимин занимает 84-е место среди 120 глобальных финансовых центров, поднявшись на 11 позиций по сравнению с 2025 годом. В регионе АСЕАН город в настоящее время занимает 3-е место после Сингапура и Куала-Лумпура, опередив Бангкок и Джакарту. Эти результаты демонстрируют заметный прогресс города в повышении качества финансовой среды, улучшении инфраструктуры и расширении возможностей интеграции с международными рынками.



Примечательно, что Хошимин также вошёл в группу 15 финансовых центров, от которых ожидается повышение значимости в ближайшие 2–3 года. В сфере финансовых технологий (Fintech) город зафиксировал значительное улучшение, поднявшись на 7 позиций по сравнению с предыдущей оценкой, что отражает быстрое развитие цифровой финансовой экосистемы и современных финансовых услуг.



Оценивая данные результаты, доцент, доктор наук Нгуен Хыу Хуан, заместитель председателя исполнительного органа VIFC-HCMC, отметил, что повышение на 11 позиций является весьма позитивным сигналом, свидетельствующим о правильности стратегии формирования МФЦ. По его словам, VIFC-HCMC постепенно заново позиционируется на глобальной финансовой карте — от приграничного рынка к потенциальному направлению для международных потоков капитала.



Сразу после официального запуска и начала функционирования с 11 февраля 2026 года VIFC-HCMC зафиксировал первые заметные результаты, такие как формирование авиационного финансового центра с объёмом заявленных инвестиций более 6 млрд долларов США; развитие морского финансового центра, обслуживающего торговое финансирование и логистику; привлечение около 2 млрд долларов США для программ городской цифровой инфраструктуры и финансов.



Одновременно исследования и развитие инвестиционного фонда цифровых активов с заявленным капиталом в размере 1 млрд долларов США открывают новое направление для финансовых моделей следующего поколения. Эти результаты создают важную основу для достижения цели — войти в топ-75 глобальных финансовых центров к 2035 году и в топ-50 к 2045 году, постепенно утверждая роль динамичного финансового центра региона.

Банковский сектор активно включается, формируя финансовую экосистему



Наряду с улучшением рейтинга, волна участия коммерческих банков во Вьетнамском МФЦ в Хошимине набирает силу, становясь ключевым фактором формирования современной финансовой экосистемы. Многие банки активно разрабатывают планы присутствия в центре, стремясь воспользоваться специальными преференциальными механизмами, а также расширить деятельность и повысить конкурентоспособность в условиях интеграции.





Штаб-квартира исполнительного органа VIFC-DN. (Фото: ВИА)



На ежегодном общем собрании акционеров 2026 года акционеры акционерного коммерческого банка Нам А (Nam A Bank) одобрили создание 100% отечественного одноличного коммерческого банка с ограниченной ответственностью, действующего в VIFC-HCMC. Ожидается, что создание специализированного юридического лица позволит банку расширить международные финансовые операции, повысить доступ к глобальным источникам капитала и развивать продукты и услуги для трансграничных операций.



Аналогично, акционерный коммерческий банк внешней торговли Вьетнама (Vietcombank) планирует представить акционерам предложение о создании дочернего банка в VIFC-HCMC. Согласно ориентации, данное юридическое лицо позволит банку расширить масштабы деятельности, а также приблизиться к более высоким международным стандартам управления, продуктов и управления рисками. Ранее акционерный коммерческий банк развития Хошимина (HDBank) провёл консультации с акционерами по плану переноса головного офиса в башню Международного финансового центра Сайгон Марина, что соответствует требованиям расширения деятельности и стратегии развития на новом этапе.



По словам Нгуен Дык Леня, заместителя директора Государственного банка Вьетнама (региональное отделение 2), активное участие банков в VIFC-HCMC не только способствует расширению спектра услуг, повышению репутации и конкурентоспособности отдельных кредитных организаций, но и стимулирует развитие самого центра. Он отметил, что данный центр ориентирован на развитие в соответствии с тенденциями устойчивых финансов и специализированных направлений, таких как зелёные финансы, углеродные кредиты, рынок капитала и современные финансовые услуги, создавая тем самым новые возможности роста для банковской системы и экономики.



По мнению экспертов, активное участие банковской системы способствует не только увеличению масштаба финансовых услуг, но и повышению эффективности распределения ресурсов и ускорению движения капитала в экономике. МФЦ рассматривается как крупный узловой центр перераспределения капитала, где банки выступают в роли финансовых посредников, связывая предприятия с внутренними и международными рынками капитала.



Активные инвестиции банков в технологии, развитие цифровых финансовых услуг, зелёных финансов и специализированных финансовых продуктов формируют заметные изменения в VIFC-HCMC, тем самым повышая позиции банковской системы Вьетнама и создавая важную основу для постепенного формирования конкурентоспособного международного финансового центра, выступающего новым драйвером долгосрочного экономического роста.