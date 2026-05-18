Вьетнамские студенты в Пекине продолжают традицию укрепления здоровья по примеру Президента Хо Ши Мина
Председатель Ассоциации вьетнамских студентов в Пекине До Ван Тхань подчеркнул: «По случаю 136-летия со дня рождения Президента Хо Ши Мина Союз молодёжи и Ассоциация вьетнамских студентов в Китае организовали Спортивный фестиваль сплочения сообщества — 2026. Этот фестиваль является не только началом движения за занятия спортом среди членов Ассоциации, но и возможностью для встреч, общения, укрепления единства и распространения духа молодости, ответственности и устремлённости к Родине».
Он отметил: «Мы надеемся, что это мероприятие станет ежегодной культурной традицией, где каждый студент сможет не только укреплять здоровье, но и укреплять связи внутри сообщества, совместно формируя сплочённый, динамичный и активный коллектив».
Фестиваль стал не только возможностью для физической подготовки, но и поводом выразить признательность Президенту Хо Ши Мину — человеку, всегда придававшему большое значение укреплению здоровья в повседневной жизни. Подчёркивая это значение, Нгуен Зюи Фонг, заместитель секретаря партийного комитета и советник Посольства Вьетнама в Китае, отметил: «В атмосфере празднования 136-летия со дня рождения Президента Хо Ши Мина партийная организация вьетнамских студентов в Пекине сегодня организовала спортивный турнир с участием Ассоциации вьетнамских студентов и Союза молодёжи. Это важное событие для сообщества вьетнамских студентов в Пекине в частности и во всём Китае в целом». Нгуен Зюи Фонг подчеркнул, что это также является возможностью укрепить тесные связи между поколениями студентов, обучающихся за рубежом, создать атмосферу взаимной поддержки и тем самым способствовать формированию чувства ответственности и высокого общественного сознания.
Нгуен Тхи Ким Хоа, аспирантка Пекинского университета иностранных языков, поделилась: «Это традиционное спортивное мероприятие Ассоциации вьетнамских студентов в Пекине, которое проводится ежегодно, и для меня это уже третий год участия. Нынешний спортивный фестиваль является не только площадкой для общения, укрепления здоровья и сплочения сообщества вьетнамских студентов в Пекине и Тяньцзине, но и несёт глубокий смысл — он посвящён 136-летию со дня рождения Президента Хо Ши Мина. Все мы знаем, что Президент Хо Ши Мин был ярким примером заботы о здоровье и занятий физической культурой. Этот спортивный фестиваль является способом, с помощью которого молодое поколение вьетнамцев в Пекине продолжает следовать заветам Президента Хо Ши Мина — жить полезно, жить здорово ради строительства и защиты страны».