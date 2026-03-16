Вьетнамские предприятия расширяют сотрудничество с международными распределительными сетями
13 марта в городе Хошимине Центр содействия торговле и инвестициям города Хошимина (ITPC) совместно с группой Central Retail Vietnam организовал программу делового взаимодействия между вьетнамскими предприятиями и международными импортёрами, включая Lotte Plaza Market из США и HomePlus из Республики Корея.
Мероприятие направлено на создание платформы для прямого контакта отечественных компаний с международными распределительными сетями, что позволит расширить возможности продвижения вьетнамской продукции на мировой рынок.
В программе приняли участие более 50 производственных предприятий, представляющих ключевые экспортные товары Вьетнама, такие как кофе, шоколад, специи, рыбный соус, лапша, продукты из риса, кондитерские изделия, сушёные фрукты и рыбные продукты. Большинство представленных товаров соответствует международным стандартам, включая GlobalGAP, HACCP и ISO, а также обладает чёткой системой прослеживаемости, отвечающей строгим требованиям международных рынков.
Нгуен Тхао Хиен, заместитель директора Департамента развития зарубежных рынков Министерства промышленности и торговли, отметила, что деятельность по налаживанию связей между вьетнамскими предприятиями и международными распределительными системами является одним из важных направлений программ содействия торговле, реализуемых Правительством Вьетнама на протяжении многих лет. Эти программы направлены на поддержку отечественных компаний в продвижении товаров непосредственно в мировые распределительные сети, а не только через посредников.
По словам Нгуен Тхао Хиен, подобные программы делового взаимодействия получают активную поддержку со стороны различных организаций, включая национальные органы содействия торговле, международные розничные корпорации, работающие во Вьетнаме, а также зарубежные распределительные сети. Благодаря этим мероприятиям вьетнамские предприятия получают дополнительные возможности изучить требования рынка, напрямую взаимодействовать с импортёрами и освоить механизмы продвижения продукции в глобальные распределительные сети.
Она подчеркнула, что в условиях усиливающейся конкуренции в международной торговле диверсификация экспортных рынков и расширение каналов распределения являются важными факторами повышения конкурентоспособности предприятий. Подобные программы делового взаимодействия не только создают возможности для выхода продукции на мировой рынок, но и помогают предприятиям ориентировать развитие товаров в соответствии со спросом и потребительскими тенденциями на отдельных рынках.
Пол Ле, вице-президент Central Retail Vietnam, отметил, что компания всегда уделяет особое внимание поддержке вьетнамских предприятий в расширении рынков сбыта. В рамках мероприятия Central Retail Vietnam и Lotte Plaza Market подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на продвижение вьетнамской продукции в розничную сеть Lotte Plaza в США. Ожидается, что данное соглашение откроет дополнительные возможности для вьетнамских компаний по выходу на распределительную сеть розничной торговли на одном из крупнейших потребительских рынков мира.
Оценивая потенциал американского рынка для азиатских продуктов, исполнительный директор Lotte Plaza Market Элвин Ли сообщил, что объём рынка азиатских продуктов питания в США в настоящее время оценивается примерно в 60–80 млрд долларов США. В то время как такие страны, как Япония, Республика Корея и Китай, уже заняли значительную долю рынка благодаря многолетнему опыту продвижения своей продукции, по мнению Элвина Ли, сейчас складывается благоприятный момент для расширения присутствия вьетнамских товаров на этом рынке.
По его словам, одним из эффективных подходов является разработка стратегии продвижения на основе национальных кулинарных брендов. Япония добилась успеха благодаря суши, Республика Корея — благодаря кимчхи, что позволило продвигать и другие сопутствующие продукты. Для Вьетнама таким широко известным блюдом на американском рынке является фо. Поэтому предприятия могут использовать это преимущество не только для продвижения рисовой лапши для фо, но и для развития сопутствующих продуктов — специй, бульонных основ и других товаров, связанных с вьетнамской кухней.
На мероприятии представители Министерства промышленности и торговли также представили предприятиям программу «Выставка международного соединения цепочек поставок товаров — Viet Nam International Sourcing 2026», проведение которой запланировано в городе Хошимине с 3 по 5 сентября 2026 года. Она станет серией мероприятий, включающих конференции, семинары и выставки, направленных на создание условий для прямых встреч вьетнамских предприятий с международными распределительными сетями, закупщиками и центрами закупок со всего мира. Одновременно это предоставит компаниям возможность повысить производственные мощности, совершенствовать стандарты качества и выработать стратегии развития продукции, соответствующие требованиям международного рынка в условиях усиливающейся глобальной конкуренции.