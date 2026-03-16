Вьетнамские предприятия расширяют сотрудничество с международными распределительными сетями

Представители Central Retail Vietnam и Lotte Plaza Market подписывают соглашение о сотрудничестве по распределению товаров в ходе мероприятия. (Фото: ВИА)

13 марта в городе Хошимине Центр содействия торговле и инвестициям города Хошимина (ITPC) совместно с группой Central Retail Vietnam организовал программу делового взаимодействия между вьетнамскими предприятиями и международными импортёрами, включая Lotte Plaza Market из США и HomePlus из Республики Корея. Мероприятие направлено на создание платформы для прямого контакта отечественных компаний с международными распределительными сетями, что позволит расширить возможности продвижения вьетнамской продукции на мировой рынок. В программе приняли участие более 50 производственных предприятий, представляющих ключевые экспортные товары Вьетнама, такие как кофе, шоколад, специи, рыбный соус, лапша, продукты из риса, кондитерские изделия, сушёные фрукты и рыбные продукты. Большинство представленных товаров соответствует международным стандартам, включая GlobalGAP, HACCP и ISO, а также обладает чёткой системой прослеживаемости, отвечающей строгим требованиям международных рынков.

Нгуен Тхао Хиен, заместитель директора Департамента развития зарубежных рынков Министерства промышленности и торговли, отметила, что деятельность по налаживанию связей между вьетнамскими предприятиями и международными распределительными системами является одним из важных направлений программ содействия торговле, реализуемых Правительством Вьетнама на протяжении многих лет. Эти программы направлены на поддержку отечественных компаний в продвижении товаров непосредственно в мировые распределительные сети, а не только через посредников. По словам Нгуен Тхао Хиен, подобные программы делового взаимодействия получают активную поддержку со стороны различных организаций, включая национальные органы содействия торговле, международные розничные корпорации, работающие во Вьетнаме, а также зарубежные распределительные сети. Благодаря этим мероприятиям вьетнамские предприятия получают дополнительные возможности изучить требования рынка, напрямую взаимодействовать с импортёрами и освоить механизмы продвижения продукции в глобальные распределительные сети.

Компания Central Retail Vietnam продолжает подтверждать свою роль современного ритейлера, который не только продает товары, но и поддерживает и повышает конкурентоспособность вьетнамской продукции.




