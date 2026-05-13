Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

КУЛЬТУРА

Вьетнамская культура привлекает внимание на ярмарке АСЕАН в Греции

Ярмарка была организована с целью содействия народным обменам между АСЕАН и Грецией, продвижения образа АСЕАН в стране пребывания, а также поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Греции.
Вьетнамский стенд привлёк большое внимание местных жителей и иностранных гостей.
9–10 мая Посольство Вьетнама совместно с посольствами стран АСЕАН в Греции и благотворительной организацией «Друзья детей» провели в Афинах 4-ю Благотворительную ярмарку АСЕАН и друзей (ASEAN Plus Friends Bazaar).

В мероприятии этого года приняли участие представители ряда стран АСЕАН, включая Вьетнам, Индонезию, Филиппины и Таиланд, а также партнёры и друзья АСЕАН — Япония, Республика Корея, Пакистан и Бангладеш, Почётное консульское представительство Малайзии в Греции и Греко-АСЕАНский деловой совет.

Ярмарка была организована с целью содействия народным обменам между АСЕАН и Грецией, продвижения образа АСЕАН в стране пребывания, а также поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Греции.
Послы стран АСЕАН и послы государств, представленных своими стендами на Благотворительной ярмарке ASEAN Plus Friends Bazaar в Афинах (Греция). Фото: ВИА
Председатель греческой благотворительной организации «Друзья детей» выразил благодарность странам АСЕАН за участие на протяжении последних четырёх лет в различных мероприятиях по поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в Греции, отметив, что Благотворительная ярмарка АСЕАН является особенно значимой инициативой.

В течение двух дней проведения мероприятия вьетнамский стенд с продукцией национальных брендов и традиционной кухней привлекал большое количество посетителей. Особый отклик у публики вызвало выступление молодой артистки Нгуен Зыонг Тхай на тубе, получившее множество положительных отзывов. Выступление способствовало продвижению культурной самобытности Вьетнама среди международных друзей и придало ярмарке ещё более оживлённую атмосферу.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top