Вьетнамская культура привлекает внимание на ярмарке АСЕАН в Греции
В мероприятии этого года приняли участие представители ряда стран АСЕАН, включая Вьетнам, Индонезию, Филиппины и Таиланд, а также партнёры и друзья АСЕАН — Япония, Республика Корея, Пакистан и Бангладеш, Почётное консульское представительство Малайзии в Греции и Греко-АСЕАНский деловой совет.
Ярмарка была организована с целью содействия народным обменам между АСЕАН и Грецией, продвижения образа АСЕАН в стране пребывания, а также поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Греции.
В течение двух дней проведения мероприятия вьетнамский стенд с продукцией национальных брендов и традиционной кухней привлекал большое количество посетителей. Особый отклик у публики вызвало выступление молодой артистки Нгуен Зыонг Тхай на тубе, получившее множество положительных отзывов. Выступление способствовало продвижению культурной самобытности Вьетнама среди международных друзей и придало ярмарке ещё более оживлённую атмосферу.