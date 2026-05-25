Вьен Хонг Куанг — человек, который занимается реставрацией и раскрашиванием фильмов о Президенте Хо Ши Мине

Видеозапись интервью с Президентом Хо Ши Мином, восстановленная Вьен Хонг Куангом. Материал предоставлен Вьен Хонг Куангом

Это звук видеозаписи интервью президента Хо Ши Мина, которое он дал журналисту Управления французского радиовещания и телевидения (ORTF) в 1964 году. Это видео было раскрашено очень живо и реалистично. Этот ролик Вьен Хонг Куанг представил публике в 2020 году — по случаю 130-летию со дня рождения Хо Ши Мина 19 мая 1890 года. После выхода в соцсетях видео собрало тысячи комментариев от пользователей, которые выражали восхищение автором этой работы.



Спустя шесть лет восстановленных и раскрашенных кинохроник и фотографий о президенте Хо Ши Мине уже несколько сотен. За каждой этой работы стоит личное чувство уважения Вьен Хонг Куанга к Президенту Хо Ши Мину и бережное отношение к истории вьетнамского народа в целом.



Вьен Хонг Куанг рассказывает: «Идея восстановить кинохронику о Президенте Хо Ши Мине пришла мне в голову 6 лет назад, когда я случайно узнал о проекте молодых ребят за рубежом, которые с помощью искусственного интеллекта занимались восстановлением чёрно-белых фотографий. Тогда я подумал: почему бы не попробовать сделать то же самое не только с фото, но и с кинохрониками. И мне удалось окрасить интервью с Президентом Хо Ши Мином ».

Вьен Хонг Куанг — человек, раскрасивший сотни фотографий и множество видеозаписей интервью с историческими личностями. Фото: предоставлено героем материала





О своём первом видео Вьен Хонг Куанг говорит, что до сих пор не полностью доволен, хотя тогда он приложил максимум усилий. В этой работе нередко бывают ошибки в цветах. Поэтому Хонг Куанг решил, что обязательно нужно изучить больше технических проблем, глубже изучить исторические документы, самосовершенствоваться путем участия в обществах и форумах во Вьетнаме и за рубежом, а также расспросить старших, чтобы лучше понять исторический контекст. Постепенно окрашенные в цвет кадры о Президенте Хо Ши Мине начали появляться в соцсетях. Каждое видео собрало десятки тысяч просмотров.Он поделился: «В то время во Вьетнаме подобная работа была новинкой. Чтобы добиться успеха, мне приходилось тратить очень много времени и сил на изучения, чтобы понять, как добиться лучшего результата. После двух лет мне удалось совершенствовать процесс: качество стало лучше, а сам процесс — значительно быстрее. В тот трудный период рядом были люди, которые поддерживали и помогали, это я очень ценю».С самого начала, рядом с Вьен Хонг Куангом находится коллега и единомышленица Чинь Тхи Ньы Нгок. Она рассказывает: «Когда Хонг Куанг только приступил к восстановлению кадров о Президенте Хо Ши Мине, я сразу поддержала. Поначалу было очень много трудностей. Приходилось ему тратить целые дни, недели, а иногда даже месяцы на восстановление отдельные кадры. И еще нужны расходы на технику, на оборудование. Я полностью уверена, это был правильный выбор Хонг Куанга. И это также вдохновляет других молодых людей, которые желают заниматься этой работой».Реставрация старых материалов — задача не простых для любого человека. Крайне важно знать «цвета» прошлого. Исторический контекст каждого документа требует точности в выборе оттенков и цветов. Также важно знать, какие пленки использовали для съемки, какие у них особенности, чтобы можно было исправить дефекты и недостатки.От бытового фона и одежды до лиц людей — всё требует точных цветов. Такие раскрашенные кадры помогают людям ближе коснуться истории, особенно в бурной современной жизни. Жительница Ханоя Фыонг Тхао поделилась своими впечатлениями: «Когда я увидела раскрашенные кадры, выполненные Хонг Куангом, это было очень трогательно и впечатляюще. Раньше мы знали о Президенте Хо Ши Мине в основном только по рассказам и фотографиям. А в видео он выглядит гораздо ближе и живее, будто история оживает прямо перед глазами. Воссоздание таких кадров помогает молодёжи лучше воспринимать историю и больше ценить историческое наследие народа».Своими усилиями Вьен Хонг Куанг надеется внести свой посильный вклад в сохранение сокровищницы исторических материалов страны, чтобы героическая история Вьетнама сохранялась и продолжала жить вместе с развитием страны.