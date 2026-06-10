Форум будущего АСЕАН – 2026
Выступление Премьер-министра Ле Минь Хынга на церемонии открытия третьего Форума будущего АСЕАН
Утром 9 июня в Ханое состоялась торжественная церемония открытия Форума будущего АСЕАН 2026 (ASEAN Future Forum – AFF 2026), проходящего под девизом: «Совместно формируя общее будущее: мир, процветание и человек в центре внимания». Премьер-министр Правительства Ле Минь Хынг принял участие в мероприятии и выступил с важной речью, в которой подчеркнул, что АСЕАН находится на переломном этапе своего развития, когда заново формируются базовые правила мировой экономики, технологий и глобального распределения силы.
Вьетнамское информационное агентство (ВИА) с уважением представляет перевод полного текста выступления Премьер-министра Ле Минь Хынга:
Уважаемые руководители государств – членов АСЕАН,
Уважаемые гости,
Для меня большая честь выступать на третьем Форуме будущего АСЕАН (AFF) в Ханое. От имени Правительства Вьетнама позвольте выразить всем вам искреннее приветствие и самые добрые пожелания. Ваше многочисленное присутствие сегодня является наглядным свидетельством дружбы, доверия и духа единства во имя мирного, стабильного и устойчиво развивающегося региона.
Позвольте мне выразить глубокое уважение Его Превосходительству Сонексаю Сипхандону, Премьер-министру Лаосской Народно-Демократической Республики; Его Превосходительству Хун Манету, Премьер-министру Королевства Камбоджа; Его Превосходительству Анутину Чарнвиракулу, Премьер-министру Королевства Таиланд; Его Превосходительству Шанане Гужману, Премьер-министру Демократической Республики Тимор-Лешти; а также Его Превосходительству Као Ким Хорну, Генеральному секретарю АСЕАН.
Уважаемые дамы и господа,
Форум будущего АСЕАН 2026 имеет особое значение. Тема Форума отражает ключевые ценности, которыми руководствуется АСЕАН, и ориентиры развития Ассоциации на предстоящий период. Поэтому я хотел бы начать с вопроса о будущем, который нельзя назвать новым. В мире, переживающем глубокие изменения, перед нами сегодня стоит вопрос не только о том, каким образом АСЕАН будет адаптироваться, но и о том, каким образом АСЕАН будет формировать собственное будущее в XXI веке.
За 59 лет своего существования и развития главным достижением АСЕАН стали не только почти 700 миллионов жителей и не только статус одного из наиболее динамичных центров мирового роста, но прежде всего способность преодолевать различия, укреплять доверие и расширять сотрудничество, чтобы сформировать Сообщество, основанное на единстве, устойчивости и принципе единства в многообразии.
Если почти шесть прошедших десятилетий стали периодом формирования идентичности АСЕАН, то предстоящие десятилетия станут периодом формирования будущего АСЕАН в мире, где заново пишутся базовые правила мировой экономики, технологий и распределения силы. Технологии переопределяют конкурентоспособность. Искусственный интеллект переопределяет производительность. Данные переопределяют силу. А зелёная трансформация переопределяет саму модель развития.
В такой переломный момент преимущества будут принадлежать не только государствам, располагающим значительными ресурсами, но и тем странам и регионам, которые способны участвовать в формировании новых правил и стандартов эпохи. Вьетнам убеждён, что АСЕАН должна и обязана стать активным участником этого процесса — не только воспринимать глобальные тенденции, но и выступать одной из движущих сил, формирующих эти тенденции.
Для реализации этой цели АСЕАН необходимо и далее развивать дух единства, устойчивости и единства в многообразии — ценности, которые лежат в основе её успеха, но делать это на основе более инновационного подхода: достигать консенсуса в ценностях, оставаясь динамичной в действиях; сохранять приверженность принципам, одновременно обновляя методы работы; сохранять свою идентичность и в то же время активно создавать возможности в условиях новой эпохи перемен.
На пути реализации Видения Сообщества АСЕАН до 2045 года, как мне представляется, Ассоциация должна стремиться к трём стратегическим измерениям.
Во-первых, не только участвовать в глобальных тенденциях, но и способствовать их формированию.
На протяжении многих десятилетий АСЕАН оставалась одним из регионов, получавших выгоды от мира, интеграции и открытой торговли. Однако в мире, который становится всё более фрагментированным и конкурентным, АСЕАН должна обладать более весомым голосом в процессе формирования новых норм, правил и структур сотрудничества, а также в урегулировании разногласий на основе международного права.
АСЕАН должна стать центром диалога, фокусом сотрудничества и опорой доверия. Именно в этом заключается особый вклад Ассоциации в обеспечение мира, стабильности и развития как региона, так и всего мира.
Во-вторых, быть не только производственным центром, но и центром инноваций.
Преимущества в области трудовых ресурсов и географического положения сделали АСЕАН важным звеном глобальных цепочек поставок. Однако в цифровую эпоху будущее принадлежит не только экономикам, которые умеют производить, но и экономикам, которые способны создавать новое. АСЕАН должна быть не только местом потребления технологий, но и пространством их создания; не только территорией, через которую проходят цепочки поставок, но и местом формирования глобальных цепочек создания стоимости.
Это требует от АСЕАН более масштабных инвестиций в науку и технологии, инновации, цифровую экономику и подготовку высококвалифицированных кадров с перспективой формирования технологической и цифровой экосистемы с собственным обликом АСЕАН, отражающей наши ценности и одновременно вносящей активный вклад в выработку общих мировых стандартов.
В-третьих, быть не только сообществом государств, но и подлинным сообществом людей.
Конечной целью любой стратегии развития являются не показатели экономического роста, а качество жизни людей. Мы убеждены, что инновации, которые увеличивают разрыв между людьми, не являются подлинным прогрессом. И рост, лишённый инклюзивности, не может быть устойчивым.
Поэтому успех АСЕАН должен измеряться не только показателями ВВП, но и возможностями, которые создаются для молодого поколения, ролью, предоставляемой женщинам, защитой уязвимых групп населения, а также тем, насколько каждый человек ощущает, что именно это сообщество является его собственным сообществом.
Уважаемые дамы и господа,
Главная ценность АСЕАН за почти 60 лет её существования состоит в том, что она доказала всему миру: различия не ведут к расколу, единство не уничтожает многообразие, а интеграция не означает утрату идентичности. Главная ценность АСЕАН в предстоящие десятилетия будет заключаться в том, чтобы доказать: сплочённое и устойчивое сообщество вполне способно играть активную роль в формировании мира, сотрудничества и развития как в регионе, так и во всём мире.
На этом пути Вьетнам твёрдо привержен дальнейшему движению вместе с АСЕАН, руководствуясь стремлением созидать будущее всеми силами разума и сердца, поскольку будущее Вьетнама неразрывно связано с будущим АСЕАН, а также с общим миром, стабильностью и процветанием всего региона.
Благодарю за внимание!