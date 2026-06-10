Выступление Премьер-министра Ле Минь Хынга на церемонии открытия третьего Форума будущего АСЕАН

Выступает Премьер-министр Правительства Социалистической Республики Вьетнам Ле Минь Хынг на церемонии открытия третьего Форума будущего АСЕАН. Фото: ВИА

Утром 9 июня в Ханое состоялась торжественная церемония открытия Форума будущего АСЕАН 2026 (ASEAN Future Forum – AFF 2026), проходящего под девизом: «Совместно формируя общее будущее: мир, процветание и человек в центре внимания». Премьер-министр Правительства Ле Минь Хынг принял участие в мероприятии и выступил с важной речью, в которой подчеркнул, что АСЕАН находится на переломном этапе своего развития, когда заново формируются базовые правила мировой экономики, технологий и глобального распределения силы.



Вьетнамское информационное агентство (ВИА) с уважением представляет перевод полного текста выступления Премьер-министра Ле Минь Хынга:



Уважаемые руководители государств – членов АСЕАН,



Уважаемые гости,



Для меня большая честь выступать на третьем Форуме будущего АСЕАН (AFF) в Ханое. От имени Правительства Вьетнама позвольте выразить всем вам искреннее приветствие и самые добрые пожелания. Ваше многочисленное присутствие сегодня является наглядным свидетельством дружбы, доверия и духа единства во имя мирного, стабильного и устойчиво развивающегося региона.



Позвольте мне выразить глубокое уважение Его Превосходительству Сонексаю Сипхандону, Премьер-министру Лаосской Народно-Демократической Республики; Его Превосходительству Хун Манету, Премьер-министру Королевства Камбоджа; Его Превосходительству Анутину Чарнвиракулу, Премьер-министру Королевства Таиланд; Его Превосходительству Шанане Гужману, Премьер-министру Демократической Республики Тимор-Лешти; а также Его Превосходительству Као Ким Хорну, Генеральному секретарю АСЕАН.



Уважаемые дамы и господа,



Форум будущего АСЕАН 2026 имеет особое значение. Тема Форума отражает ключевые ценности, которыми руководствуется АСЕАН, и ориентиры развития Ассоциации на предстоящий период. Поэтому я хотел бы начать с вопроса о будущем, который нельзя назвать новым. В мире, переживающем глубокие изменения, перед нами сегодня стоит вопрос не только о том, каким образом АСЕАН будет адаптироваться, но и о том, каким образом АСЕАН будет формировать собственное будущее в XXI веке.



За 59 лет своего существования и развития главным достижением АСЕАН стали не только почти 700 миллионов жителей и не только статус одного из наиболее динамичных центров мирового роста, но прежде всего способность преодолевать различия, укреплять доверие и расширять сотрудничество, чтобы сформировать Сообщество, основанное на единстве, устойчивости и принципе единства в многообразии.



Если почти шесть прошедших десятилетий стали периодом формирования идентичности АСЕАН, то предстоящие десятилетия станут периодом формирования будущего АСЕАН в мире, где заново пишутся базовые правила мировой экономики, технологий и распределения силы. Технологии переопределяют конкурентоспособность. Искусственный интеллект переопределяет производительность. Данные переопределяют силу. А зелёная трансформация переопределяет саму модель развития.



В такой переломный момент преимущества будут принадлежать не только государствам, располагающим значительными ресурсами, но и тем странам и регионам, которые способны участвовать в формировании новых правил и стандартов эпохи. Вьетнам убеждён, что АСЕАН должна и обязана стать активным участником этого процесса — не только воспринимать глобальные тенденции, но и выступать одной из движущих сил, формирующих эти тенденции.



Для реализации этой цели АСЕАН необходимо и далее развивать дух единства, устойчивости и единства в многообразии — ценности, которые лежат в основе её успеха, но делать это на основе более инновационного подхода: достигать консенсуса в ценностях, оставаясь динамичной в действиях; сохранять приверженность принципам, одновременно обновляя методы работы; сохранять свою идентичность и в то же время активно создавать возможности в условиях новой эпохи перемен.

Премьер-министр Ле Минь Хынг и участники форума фотографируются на память на церемонии открытия. Фото: ВИА







