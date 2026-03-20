Выставка представляет мировое культурное наследие Йенты, Виньнгием, Коншон и Кьепбак

20 марта Департамент культуры, спорта и туризма провинции Бакнинь открыл в Музее Бакниня № 1 тематическую выставку, посвященную комплексу объектов всемирного культурного наследия Йенты, Виньнгием, Коншон и Кьепбак.





Это мероприятие входит в число событий, приуроченных к церемонии объявления о включении ремесла народной картины Донгхо в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране, признанию комплекса Йенты, Виньнгием, Коншон, Кьепбак объектом Всемирного культурного наследия, а также открытию фестиваля «Возвращение в край наследия - 2026».

Выступая на церемонии открытия, заместитель директора Департамента культуры, спорта и туризма провинции Бакнинь Чыонг Куанг Хай подчеркнул, что Вьетнам обладает богатой системой материального и нематериального культурного наследия, формировавшейся на протяжении тысячелетий. Комплекс Йенты, Виньнгием, Коншон и Кьепбак представляет собой уникальное пространство наследия, обладающее глубокими историческими, культурными и духовными ценностями, общими для Куангниня, Бакниня, Хайфона, а также для всей страны в целом.

Комплекс наследия охватывает древние культурные регионы, связанные с историей строительства и защиты страны, и отражает выдающиеся ценности эпохи династии Чан (1226–1400 гг.), прежде всего процесс формирования и развития дзэн-буддийской школы Чуклам, основанной королем-монахом Чан Нян Тонгом, которая воплощает философию вьетнамского буддизма, тесно связанную с общественной жизнью.

Студенты и ученики знакомятся с выставкой. Фото: ВИА.

12 июля 2025 года на 47-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Париже этот комплекс был официально внесен в Список Всемирного культурного наследия. В составе данного наследия в провинции Бакнинь находятся ключевые объекты, включая пагоду Виньнгием, пагоду Бода, а также буферные зоны природного заповедника Тэйенты общей площадью около 2.425 гектаров.

Эти объекты играют важную роль в сохранении и передаче ценностей буддизма Чуклам, а также культурных традиций региона Кьепбак, внося вклад в обеспечение подлинности, целостности и выдающейся универсальной ценности всего комплекса наследия.

Наряду с объектами материального наследия, ремесло народной картины Донгхо также было включено ЮНЕСКО в 2025 году в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, что еще раз подтверждает глубину культурного наследия земли Киньбак.

На выставке представлено более 150 фотографий, документов и экспонатов, раскрывающих процесс развития буддизма Чуклам, культурные и ландшафтные ценности комплекса наследия, а также 13-летний путь подготовки номинационного досье для ЮНЕСКО. Экспозиция организована в виде четырех тематических разделов и включает интерактивные мероприятия, в том числе демонстрации печати с деревянных досок.

Выставка направлена на популяризацию ценностей наследия, повышение осведомленности общества, особенно молодого поколения, а также укрепление ответственности за сохранение и продвижение культурного наследия в условиях интеграции и развития.