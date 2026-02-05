Выборы в НС: Обеспечение демократичных и строгих процедур консультаций

4 февраля 2026 года в Ханое Комитет Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) квартала Бадинь и Народный комитет квартала Бадинь (город Ханой) совместно провели конференцию по сбору мнений и выражению доверия избирателей по месту жительства в отношении кандидатов в депутаты Национального собрания (НС) XVI созыва на срок 2026–2031 годов.

Генеральный секретарь То Лам и делегаты приняли участие в конференции по сбору мнений избирателей по месту проживания в отношении кандидатов в депутаты Национального собрания XVI созыва. В число выдвинутых кандидатов вошли: Генеральный секретарь То Лам; члены Политбюро - секретарь партийного комитета НС, председатель НС Чан Тхань Ман; постоянный член Секретариата Чан Кам Ту; постоянный заместитель секретаря партийного комитета НС, постоянный заместитель председателя НС До Ван Тьиен; секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по организационной работе Ле Минь Хынг; секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по внутренним делам Ле Минь Чи и член ЦК КПВ, руководитель Канцелярии Президента Ле Кхань Хай.

На конференции избиратели были ознакомлены с критериями для кандидатов в депутаты НС XVI созыва, а также с краткими биографиями семи кандидатов, проживающих на территории квартала Бадинь. Избиратели также отметили, что по месту жительства кандидаты постоянно поддерживают тесную связь с народом, внимательно относятся к жизни местного сообщества, добросовестно исполняют обязанности партийных членов и граждан, активно проводят разъяснительную и мобилизационную работу среди населения по выполнению курса и политики Партии, законов и политики Государства, внося вклад в укрепление великого национального единства.

На конференции 100% присутствовавших избирателей проголосовали, выразив абсолютное доверие всем семи кандидатам. Избиратели также выразили уверенность в руководящей роли Партии во главе с Генеральным секретарём То Ламом и веру в то, что стратегические решения, принятые на XIV Всевьетнамском партийном съезде, откроют новую эпоху развития страны, выведя Вьетнам на путь процветающего и могущественного развития.



В тот же день Министерство внутренних дел организовало общенациональную онлайн-конференцию для обучения депутатов 16-го созыва Национального собрания и представителей в народные советы всех уровней на период 2026-2031 годов процедурам выборов.

В конференции приняли участие руководители Министерства внутренних дел, представители аппарата Национального избирательного совета, Комитета по делам делегатов Национального собрания, Центрального комитета Вьетнамского отечественного фронта, а также представители различных министерств, ведомств и местных органов власти.

В своем вступительном слове заместитель министра внутренних дел Чыонг Хай Лонг заявил, что выборы депутатов в 16-е Национальное собрание и представителей в Народные советы всех уровней на срок 2026-2031 годов являются важным политическим событием для страны в 2026 году, следующим за успехом 14-го Национального съезда партии. Это грандиозный праздник для всей нации, демонстрирующий право народа на самоуправление, избирающий добродетельных и талантливых представителей в Национальное собрание и Народный совет, которые поведут страну в новую эру, эру национального прогресса.

По его словам, опыт предыдущих выборов показывает, что качество выборов зависит не только от юридических документов, но и в значительной степени от компетентности, честности, чувства ответственности и профессиональных навыков персонала, непосредственно участвующего в избирательном процессе, особенно членов Избирательной комиссии, Избирательной комиссии и сотрудников избирательных участков.

Что касается тематической информации о процедуре выборов, г-н Фан Чунг Туан, директор Департамента местного самоуправления (Министерство внутренних дел), заявил, что день выборов представителей Национального собрания и Народного совета всех уровней на срок 2026-2031 годов назначен на воскресенье, 15 марта 2026 года.

В масштабах всей страны насчитывается 182 избирательных округа для 16-го созыва Национального собрания. Пять населенных пунктов с наибольшим числом делегатов Национального собрания — это Хошимин (38 делегатов, 13 избирательных округов), Ханой (32 делегата, 11 избирательных округов), Анзянг (21 делегат, 7 избирательных округов), Хайфон (19 делегатов, 7 избирательных округов) и Ниньбинь (19 делегатов, 8 избирательных округов).

По состоянию на 25 декабря 2025 года по всей стране насчитывается 724 избирательных округа для избрания представителей в Народные советы провинций, из которых будет избрано 2554 представителя, что обеспечит полное представительство населения в каждом регионе.

Число избирательных единиц для избрания представителей в народные советы коммунального уровня достигло 22 451, а количество избираемых представителей составило 72 644 человека, что свидетельствует об очень масштабной организации выборов.

Не позднее чем через 45 дней после выборов местные органы власти должны созвать первое заседание народных советов всех уровней. Не позднее чем через 60 дней после выборов должно быть созвано первое заседание 16-го Национального собрания.

Г-н Фан Чунг Туан также предоставил информацию, касающуюся обработки особых случаев на избирательных участках, таких как стихийные бедствия, эпидемии, значительное сокращение числа избирателей и корректировка избирательных участков…

На конференции делегаты также обсудили и ответили на вопросы, касающиеся связанных с этим трудностей и препятствий.

Доктор Нгуен Куинь Лиен отвечает на вопросы о мероприятиях по подготовке к выборам депутатов Национального собрания (НС) XVI созыва и депутатов народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов. Фото: ВИА

Говоря о значении и ключевых акцентах предстоящих выборов, доктор Нгуен Куинь Лиен, член Президиума Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) X созыва, заведующая Отделом демократии, надзора и общественной критики, отметила, что проведение выборов сразу после XIV съезда Партии является последовательным продолжением духа принципа «народ является основой», практической реализацией идеи «народ — хозяин, народ осуществляет власть», а также крупных руководящих принципов и стратегических решений Партии по строительству социалистического правового государства народа, созданного народом и служащего народу. Успешное проведение выборов создаст прочную основу для того, чтобы НС и народные советы всех уровней оперативно завершили формирование своего аппарата и приняли важнейшие решения, определяющие развитие страны на новом этапе.

В работе по организации выборов ОФВ играет особо важную роль, прежде всего в проведении консультаций по выдвижению кандидатов. В соответствии с установленными правилами ОФВ всех уровней организует три этапа консультаций с целью отбора и согласования списка лиц, отвечающих всем условиям и критериям, обеспечивая представительный характер, рациональную структуру и качество депутатского корпуса. Работа по проведению консультаций рассматривается как ключевая задача, способствующая обеспечению демократичности, открытости, строгости и законности уже на этапе отбора кандидатов.

Наряду с этим ОФВ активизирует информационно-пропагандистскую и разъяснительную работу, направленную на то, чтобы избиратели чётко понимали свои права и обязанности; усиливает надзор за всем избирательным процессом и создаёт условия для непосредственного участия населения в осуществлении общественного контроля. Применение информационных технологий и цифровой трансформации, в особенности создание круглосуточных каналов приёма мнений и обращений избирателей в режиме 24/7, способствует укреплению роли и голоса граждан, обеспечивая своевременное принятие и рассмотрение всех поступающих откликов.

Предстоящие выборы имеют ряд новых особенностей, среди которых особенно выделяется более ранний срок их проведения по сравнению с предыдущими созывами, а также их организация в условиях реорганизации административно-территориальных единиц и внедрения двухуровневой модели местной администрации.

Несмотря на значительный объём работ и сжатые сроки, при активной и заблаговременной подготовке всей политической системы, а также при согласии и широкой поддержке со стороны избирателей и населения, ОФВ выражает уверенность в успешном проведении выборов, по итогам которых будут избраны достойные, компетентные и преданные делу депутаты, отвечающие требованиям развития страны в новый период.

Напомним, что 3 февраля, по случаю 96-й годовщины основания Коммунистической партии Вьетнама, Вьетнамское информационное агентство (ВИА) официально запустило специальный информационный портал, посвящённый выборам депутатов Национального собрания (НС) XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов, по адресу baucuquochoi.vn.

Представители делегаций приняли участие в церемонии официального запуска специализированного информационного портала о выборах депутатов НС XVI созыва и Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов. Фото: ВИА





В церемонии запуска, состоявшейся в Национальном информационном центре, приняла участие заместитель Председателя НС Нгуен Тхи Тхань, а также представители руководства центральных министерств и ведомств.

Выступая на церемонии, Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг подчеркнула, что выборы депутатов НС XVI созыва и Народных советов всех уровней на период 2026–2031 годов являются важнейшим политическим событием страны, проходящим сразу после XIV съезда КПВ и представляющим собой конкретизацию Резолюции Съезда в практической деятельности.

Специализированный портал является информационным ресурсом, обеспечивающим оперативное и всестороннее освещение всех этапов избирательного процесса — до, во время и после выборов. ВИА выражает надежду и уверенность в том, что данный информационный портал станет надежным и авторитетным источником для общественности, а также для отечественных и зарубежных СМИ в вопросах доступа, изучения и использования информации, — подчеркнула Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг.