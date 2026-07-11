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ЭКОНОМИКА

Возобновлено авиасообщение по маршруту Куньмин — Нячанг

Рейс из Куньмина в Нячанг выполняется под номером VJ5325, обратный рейс — под номером VJ5324, с частотой три рейса в течение двух недель по чередующемуся графику.
Район Дыонгде, входящий в план развития городского района Бакнячанг. Фото: ВИА
Как сообщает корреспондент ВИА в Китае, регулярное пассажирское авиасообщение между городом Куньмин провинции Юньнань (Китай) и городом Нячанг провинции Кханьхоа (Вьетнам) официально возобновлено, что будет способствовать удовлетворению растущего спроса на поездки, туризм и обмены между двумя регионами.

Международный аэропорт Куньмин Чаншуй сообщил, что самолёт авиакомпании Vietjet, выполнявший рейс VJ5325, приземлился в международном аэропорту Камрань (провинция Кханьхоа) в 01:20 10 июля (по вьетнамскому времени), ознаменовав возобновление авиасообщения по маршруту Куньмин — Нячанг после периода его приостановки.

Полёты выполняются на самолётах Airbus A321 и, как ожидается, будут осуществляться до 24 октября 2026 года. Рейс из Куньмина в Нячанг выполняется под номером VJ5325, обратный рейс — под номером VJ5324, с частотой три рейса в течение двух недель по чередующемуся графику.

По информации международного аэропорта Куньмин Чаншуй, возобновление маршрута направлено на удовлетворение значительно возросшего спроса на авиаперевозки в период летнего туристического сезона 2026 года.

Наряду с возобновлением рейсов в Нячанг аэропорт также увеличил частоту прямых рейсов по ряду направлений в Юго-Восточной Азии, включая Пхукет (Таиланд), Чиангмай (Таиланд), Вьентьян (Лаос) и Куала-Лумпур (Малайзия).

Являясь одним из важнейших авиационных узлов Китая, обеспечивающих воздушное сообщение с Южной и Юго-Восточной Азией, с начала 2026 года международный аэропорт Куньмин Чаншуй открыл новые международные пассажирские маршруты в Луангпхабанг (Лаос), Джакарту (Индонезия) и на остров Фукуок (Вьетнам), а также запустил грузовые авиалинии в Коломбо (Шри-Ланка), Карачи (Пакистан) и Стамбул (Турция), последовательно расширяя сеть воздушных перевозок, связывающую Восточную Азию, Юго-Восточную Азию, Южную Азию и Ближний Восток.

Ожидается, что возобновление авиасообщения по маршруту Куньмин — Нячанг позволит удовлетворить постоянно растущий спрос жителей двух стран на поездки, а также создаст более благоприятные условия для развития туризма, торговли и гуманитарных обменов между Вьетнамом и Китаем.

ИЖВ/ВИА

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