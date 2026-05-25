Водопад Намлук - «белоснежная шелковая лента», скрытая среди плато Шинхо
Покорение водопада среди первозданных лесов
Чтобы добраться до водопада Намлук, туристам предстоит преодолеть трудный и полный испытаний, но при этом романтичный и живописный маршрут. Водопад расположен в деревне Намлук-2 общины Шинхо, более чем в 20 км от центра общины. Находясь на высоте 1 600–1 800 м над уровнем моря, Намлук обладает особым географическим преимуществом: здесь круглый год сохраняется прохладный климат и высокая влажность, что создает чрезвычайно богатую и сказочную экосистему первозданного леса.
Путь к покорению водопада начинается от места остановки автомобилей. Здесь туристы пересаживаются на мотоциклы, которыми управляют местные жители, и преодолевают ухабистые склоны, извивающиеся вдоль горных склонов. Вдали то и дело виднеются дома представителей местных народностей. После примерно 5 км пути на мотоцикле туристы продолжают маршрут пешком. Треккинг до водопада составляет около 3 км. Тропа не слишком крутая, но требует настойчивости: на пути встречаются участки, где нужно карабкаться по природным каменным глыбам и переходить через журчащие ручьи. По дороге перед глазами оживает картина природы высокогорья: густой первозданный лес, покрытые мхом вековые деревья и богатое разнообразие растительности и экосистемы.
Флора здесь чрезвычайно богата. Прямые стволы вековых деревьев высотой в десятки метров раскинули широкие кроны, укрывая изящные ветви лесных орхидей. Повсюду переплетаются лианы, растет множество эндемичных лекарственных трав, которые встречаются только в районах с влажным и прохладным климатом круглый год. Каждый шаг туристов словно позволяет прикоснуться к дыханию природы среди первозданных лесов Северо-Запада Вьетнама.
Турист Ву Хоанг Хай из Лаокая не скрывал удивления. Он отметил, что побывал во многих местах и преодолел немало маршрутов, но впервые приехав в Намлук, был по-настоящему покорен. По его словам, впечатляет не только красота самого водопада, но и захватывающие пейзажи по обеим сторонам ручья вдоль пути. Он выразил уверенность, что этот край обладает огромным потенциалом для развития туризма открытий уже в ближайшем будущем.
Раскрытие туристического потенциала водопада Намлук
Знакомство с Намлуком - это не только пиршество для глаз, но и тонкий гастрономический опыт, насыщенный самобытным колоритом высокогорья народностей Лайтяу в частности и Северо-Запада Вьетнама в целом. Прямо под сенью древнего леса, под журчание воды, туристы могут попробовать простые блюда, приготовленные самими местными жителями: ароматную жареную ручьевую рыбу, лесные овощи с острой солью маккхен, сладковатую и упругую копченую свинину местных пород, горячий клейкий рис. Каждое блюдо несет в себе не только вкус гор и лесов, но и культурные истории, а также искреннее гостеприимство местных жителей.
Такое удобство для туристов стало возможным во многом благодаря роли местной общины. Староста деревни Намлук-2 Тхао А Де сообщил, что деревня мобилизовала жителей совместно вложить силы и труд в строительство каменной дороги, ведущей к водопаду. В настоящее время деревня также поощряет жителей развивать услуги размещения и питания на месте для обслуживания туристов. Это не только помогает посетителям иметь безопасное место для отдыха, но и открывает для местных жителей возможность развивать экономику, повышать уровень жизни и вносить вклад в борьбу с бедностью в местности.
Увидев скрытую красоту водопада Намлук, в последнее время многие туристические компании и исследовательские группы приезжают сюда для оценки потенциала и разработки туристических продуктов. По их мнению, Намлук обладает не только сильными преимуществами для углубленного треккинга, но и полностью соответствует нынешним популярным тенденциям зеленого и событийно-познавательного туризма, особенно для молодежи, любящей открытия.
Согласно ориентирам Департамента культуры, спорта и туризма провинции, Лайтяу активно взаимодействует с предприятиями для стандартизации треккингового маршрута, обучения навыкам местных гидов, а также усиления пропаганды, продвижения и цифровой коммуникации. Цель состоит в том, чтобы вывести образ Намлука на более широкую туристическую карту - не только Лайтяу, но и всей страны и международного рынка.
Заместитель начальника туристического отдела Департамента культуры, спорта и туризма провинции Лайтяу Нгуен Ван Зунг сообщил, что в рамках проекта развития туризма провинции на 2026–2030 годы Департамент консультирует провинциальные власти по вопросу принятия резолюции о приоритетном развитии общинного туризма и экстремальных видов спорта, в которой водопад Намлук рассматривается как один из ключевых акцентов. Департамент предложит выделить средства на развитие инфраструктуры, особенно дороги от деревни к подножию водопада, чтобы создать максимально благоприятные условия для туристов. При этом ставится задача эффективно и устойчиво раскрыть ценность, дарованную природой.
Водопад Намлук с его первозданной, нетронутой красотой постепенно утверждает свои позиции на туристической карте. Без шума и суеты, без коммерциализации, это место дарит туристам покой и ощущение настоящего прикосновения к природе. Благодаря единству партийных комитетов, властей, предприятий и местных жителей водопад Намлук, несомненно, станет впечатляющим направлением для туристов, приезжающих на приграничную землю Лайтяу.