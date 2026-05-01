Визит Премьер-министра Японии подчёркивает стратегическую роль Вьетнама в региональной политике

Посол Вьетнама в Японии Фам Куанг Хиеу.



В преддверии предстоящего визита Премьер-министра Японии Такаити Санаэ во Вьетнам корреспондент ВИА провёл интервью с Послом Вьетнама в Японии Фам Куанг Хиеу о значении и ключевых приоритетах этого визита.

Говоря о значении и основных направлениях визита японского руководителя высокого уровня во Вьетнам, Посол Фам Куанг Хиеу отметил, что данный визит имеет особое значение, наглядно отражая высокую степень внимания Японии к Всеобъемлющему стратегическому партнёрству между Вьетнамом и Японией в условиях, когда обе страны вступают в новый этап развития. Подчеркнув, что Вьетнам является первой страной региона, которую Премьер-министр Такаити Санаэ посещает после своего переизбрания в феврале текущего года, Посол отметил, что визит станет возможностью для дальнейшего укрепления политического доверия, активизации стратегических обменов на высшем уровне и придания нового импульса углублению двустороннего сотрудничества, делая его более содержательным и эффективным.



На фоне сохраняющейся сложной динамики региональной и международной обстановки визит приобретает особое значение в подтверждении решимости двух стран совместно содействовать миру, стабильности и развитию, особенно после успешного проведения XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ, а также значительной победы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборах в Палату представителей Японии в феврале. Обе страны реализуют ряд важных стратегических решений, имеющих долгосрочное значение для их развития.



Что касается приоритетов, ожидается, что визит будет сосредоточен на областях, соответствующих взаимодополняющим преимуществам и приоритетам развития двух стран, прежде всего в экономике, науке и технологиях, инновациях, обеспечении энергетической и продовольственной безопасности, сотрудничестве в сфере полупроводников, искусственного интеллекта (ИИ), зелёной трансформации, развитии высококвалифицированных кадров, туризме, межрегиональном сотрудничестве, культурных и народных обменах, а также более тесной координации по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Как и предыдущие взаимные визиты руководителей высокого уровня, данный визит будет способствовать углублению отношений и определению новых ключевых направлений сотрудничества, открывая новые возможности, отвечающие практическим интересам народов двух стран.

Посол Фам Куанг Хиеу подчеркнул, что регулярные обмены делегациями на высоком уровне между Вьетнамом и Японией являются наглядным свидетельством высокого уровня политического доверия и всё более тесных связей между двумя странами. Эти контакты не только способствуют углублению взаимопонимания и укреплению основы двусторонних отношений, но и позволяют сторонам обсуждать стратегические ориентиры и конкретные меры реагирования на возникающие вызовы в условиях быстро меняющейся международной и региональной ситуации.



Продолжая традицию своих предшественников, Премьер-министр Такаити Санаэ выбрала Вьетнам первой страной для визита в регионе вскоре после укрепления своей власти, что свидетельствует о важнейшем значении Вьетнама в региональной политике Японии. Ранее, 13 апреля, Премьер-министр Такаити Санаэ, председатель ЛДП, провела телефонный разговор с Генеральным секретарём ЦК КПВ, Президентом государства То Ламом, став первым иностранным лидером, поздравившим его после избрания на пост Президента. Двумя днями позже Премьер-министр Ле Минь Хынг принял участие в расширенном онлайн-саммите Азиатского сообщества с нулевыми выбросами (AZEC) по вопросам энергетической самостоятельности под председательством Такаити Санаэ.



С учётом растущей роли Вьетнама в региональной экономической архитектуре, цепочках поставок и усилиях по обеспечению стабильности и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вьетнам становится надёжным партнёром с большим потенциалом и возрастающим стратегическим значением для Японии. Двусторонние отношения не только служат интересам народов двух стран, но и вносят вклад в мир, стабильность и процветание региона и мира.



Оценивая перспективы сотрудничества, Посол отметил, что в последние годы отношения Вьетнама и Японии продолжают динамично и всесторонне развиваться, особенно после их повышения до уровня Всеобъемлющего стратегического партнёрства в ноябре 2023 года. Уровень политического доверия укрепляется через регулярные контакты и диалоговые механизмы, а экономическое сотрудничество остаётся ключевым столпом с устойчивым товарооборотом и высоким уровнем японских инвестиций, особенно в обрабатывающей промышленности, инфраструктуре и энергетике. Япония также является ведущим партнёром по официальной помощи развитию (ОПР), внося значительный вклад в развитие инфраструктуры и человеческого капитала Вьетнама.



Кроме того, сотрудничество в сфере науки и технологий становится новым драйвером, особенно в таких областях, как цифровая и зелёная трансформация, инновации, искусственный интеллект и подготовка высококвалифицированных кадров.



Народные обмены активно развиваются благодаря вьетнамской общине в Японии численностью более полумиллиона человек, которая становится важным мостом в двусторонних отношениях. Особенностью сотрудничества является также активное взаимодействие между регионами двух стран.



По словам Посла, именно взаимодополняемость потенциалов создаёт благоприятную основу для дальнейшего расширения сотрудничества. В ближайшее время стороны могут активизировать взаимодействие в передаче технологий, развитии кадров, совместных научных проектах, зелёной энергетике, цифровой инфраструктуре и устойчивом финансировании.



Энергетическая безопасность остаётся важным направлением на фоне нестабильности мировых рынков. Вьетнам высоко оценивает инициативу AZEC Plus, предусматривающую поддержку стран Азии, включая Вьетнам, в размере 10 млрд долларов США для обеспечения энергетической безопасности.



В более широком плане взаимодействие Вьетнама и Японии способствует укреплению мира и стабильности в регионе и мире. Обладая высоким уровнем доверия, схожими стратегическими интересами и приверженностью многосторонности и международному праву, две страны могут стать образцом сотрудничества в новых сферах — полупроводниках, ИИ, энергетической безопасности, цифровой трансформации и инновациях.