По словам Посла, это является наглядным свидетельством особого значения, которое Япония придаёт Вьетнаму, поскольку стало практически традицией, что японские премьер-министры посещают Вьетнам в течение года после вступления в должность.

Посол Ито Наоки: визит Премьер-министра Японии во Вьетнам выведет двусторонние отношения на новый уровень. Фото: ВИА

Согласно сообщению Министерства иностранных дел Вьетнама, по приглашению Премьер-министра Правительства Социалистической Республики Вьетнам Ле Минь Хынга Премьер-министр Японии Такаити Санаэ совершит официальный визит во Вьетнам с 1 по 3 мая.

28-го апреля на встрече с представителями вьетнамских СМИ в преддверии визита Посол Японии во Вьетнаме Ито Наоки подчеркнул, что этот визит имеет глубокое значение, поскольку проходит в период подготовки Вьетнама к празднованию 50-летия воссоединения страны, и отражает высокую степень внимания Правительства Японии к двусторонним отношениям.



Визит также проходит в важный момент, когда Правительство Вьетнама завершило процесс формирования нового аппарата. По словам Посла, это является наглядным свидетельством особого значения, которое Япония придаёт Вьетнаму, поскольку стало практически традицией, что японские премьер-министры посещают Вьетнам в течение года после вступления в должность.



«Визит направлен на укрепление доверительных отношений между руководителями двух стран, оценку достигнутых результатов Всеобъемлющего стратегического партнёрства, а также подтверждение ключевых направлений сотрудничества на предстоящий период. Япония выражает глубокое восхищение значительными экономическими достижениями Вьетнама за более чем 50 лет после воссоединения, а также мирным и ориентированным на развитие курсом страны», — отметил Посол, выразив уверенность, что данный визит выведет двусторонние отношения на новый уровень.

Посол Японии во Вьетнаме Ито Наоки выступает на пресс-конференции в преддверии официального визита премьер-министра Японии Такаичи Санаэ во Вьетнам. Фото: Лам Дык - ВИA.

Посол Японии во Вьетнаме Ито Наоки встречается и обменивается информацией с вьетнамскими журналистами. Фото: Лам Дык - ВИА



Стороны ожидают, что визит станет возможностью подтвердить укрепление координации в двусторонних отношениях на основе Всеобъемлющего стратегического партнёрства, а также в реагировании на региональные и международные вызовы.



По словам Посла Ито Наоки, одним из ключевых событий визита станет программное выступление Премьер-министра Такаити в Ханойском национальном университете, посвящённое стратегии Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона (FOI). Это будет первое выступление японского премьер-министра по вопросам политики во Вьетнаме с 2020 года.



Концепция FOI была выдвинута Премьер-министром Абэ Синдзо около 10 лет назад, исходя из того, что Индо-Тихоокеанский регион станет центром мирового развития. Однако за прошедшее десятилетие мир значительно изменился: стремительно развиваются технологии искусственного интеллекта (ИИ), происходят технологические революции, усиливается роль стран глобального Юга, а геополитическая ситуация становится всё более сложной.



По словам Посла, Премьер-министр Такаити осознаёт необходимость эволюции концепции FOI в соответствии с новыми реалиями. В частности, экономическая безопасность становится важным вопросом для многих стран, а формирование устойчивых цепочек поставок — одной из ключевых задач. Выбор Ханоя и Ханойского национального университета для выступления имеет особое значение, демонстрируя признание Японией центральной роли АСЕАН, важного положения Вьетнама в регионе и масштабных реформ, проводимых в стране.



Кроме того, визит сосредоточится на четырёх основных направлениях сотрудничества, отражающих стратегические приоритеты обеих стран: инновации, наука и технологии и зелёная трансформация; энергетическая безопасность и стратегическая инфраструктура; дипломатия, оборона и безопасность, вклад в региональный мир; народные, культурные и академические обмены.

В преддверии предстоящего визита Премьер-министра Японии Такаити Санаэ во Вьетнам корреспондент ВИА провёл интервью с Послом Вьетнама в Японии Фам Куанг Хиеу о значении и ключевых приоритетах этого визита.



Говоря о значении и основных направлениях визита японского руководителя высокого уровня во Вьетнам, Посол Фам Куанг Хиеу отметил, что данный визит имеет особое значение, наглядно отражая высокую степень внимания Японии к Всеобъемлющему стратегическому партнёрству между Вьетнамом и Японией в условиях, когда обе страны вступают в новый этап развития. Подчеркнув, что Вьетнам является первой страной региона, которую Премьер-министр Такаити Санаэ посещает после своего переизбрания в феврале текущего года, Посол отметил, что визит станет возможностью для дальнейшего укрепления политического доверия, активизации стратегических обменов на высшем уровне и придания нового импульса углублению двустороннего сотрудничества, делая его более содержательным и эффективным.





Посол Вьетнама в Японии Фам Куанг Хиеу. (Фото: ВИА)

На фоне сохраняющейся сложной динамики региональной и международной обстановки визит приобретает особое значение в подтверждении решимости двух стран совместно содействовать миру, стабильности и развитию, особенно после успешного проведения XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ, а также значительной победы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборах в Палату представителей Японии в феврале. Обе страны реализуют ряд важных стратегических решений, имеющих долгосрочное значение для их развития.



Что касается приоритетов, ожидается, что визит будет сосредоточен на областях, соответствующих взаимодополняющим преимуществам и приоритетам развития двух стран, прежде всего в экономике, науке и технологиях, инновациях, обеспечении энергетической и продовольственной безопасности, сотрудничестве в сфере полупроводников, искусственного интеллекта (ИИ), зелёной трансформации, развитии высококвалифицированных кадров, туризме, межрегиональном сотрудничестве, культурных и народных обменах, а также более тесной координации по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Как и предыдущие взаимные визиты руководителей высокого уровня, данный визит будет способствовать углублению отношений и определению новых ключевых направлений сотрудничества, открывая новые возможности, отвечающие практическим интересам народов двух стран.



Посол Фам Куанг Хиеу подчеркнул, что регулярные обмены делегациями на высоком уровне между Вьетнамом и Японией являются наглядным свидетельством высокого уровня политического доверия и всё более тесных связей между двумя странами. Эти контакты не только способствуют углублению взаимопонимания и укреплению основы двусторонних отношений, но и позволяют сторонам обсуждать стратегические ориентиры и конкретные меры реагирования на возникающие вызовы в условиях быстро меняющейся международной и региональной ситуации.



Продолжая традицию своих предшественников, Премьер-министр Такаити Санаэ выбрала Вьетнам первой страной для визита в регионе вскоре после укрепления своей власти, что свидетельствует о важнейшем значении Вьетнама в региональной политике Японии. Ранее, 13 апреля, Премьер-министр Такаити Санаэ, председатель ЛДП, провела телефонный разговор с Генеральным секретарём ЦК КПВ, Президентом государства То Ламом, став первым иностранным лидером, поздравившим его после избрания на пост Президента. Двумя днями позже Премьер-министр Ле Минь Хынг принял участие в расширенном онлайн-саммите Азиатского сообщества с нулевыми выбросами (AZEC) по вопросам энергетической самостоятельности под председательством Такаити Санаэ.



С учётом растущей роли Вьетнама в региональной экономической архитектуре, цепочках поставок и усилиях по обеспечению стабильности и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вьетнам становится надёжным партнёром с большим потенциалом и возрастающим стратегическим значением для Японии. Двусторонние отношения не только служат интересам народов двух стран, но и вносят вклад в мир, стабильность и процветание региона и мира.



Оценивая перспективы сотрудничества, Посол отметил, что в последние годы отношения Вьетнама и Японии продолжают динамично и всесторонне развиваться, особенно после их повышения до уровня Всеобъемлющего стратегического партнёрства в ноябре 2023 года. Уровень политического доверия укрепляется через регулярные контакты и диалоговые механизмы, а экономическое сотрудничество остаётся ключевым столпом с устойчивым товарооборотом и высоким уровнем японских инвестиций, особенно в обрабатывающей промышленности, инфраструктуре и энергетике. Япония также является ведущим партнёром по официальной помощи развитию (ОПР), внося значительный вклад в развитие инфраструктуры и человеческого капитала Вьетнама.



Кроме того, сотрудничество в сфере науки и технологий становится новым драйвером, особенно в таких областях, как цифровая и зелёная трансформация, инновации, искусственный интеллект и подготовка высококвалифицированных кадров.



Народные обмены активно развиваются благодаря вьетнамской общине в Японии численностью более полумиллиона человек, которая становится важным мостом в двусторонних отношениях. Особенностью сотрудничества является также активное взаимодействие между регионами двух стран.



По словам Посла, именно взаимодополняемость потенциалов создаёт благоприятную основу для дальнейшего расширения сотрудничества. В ближайшее время стороны могут активизировать взаимодействие в передаче технологий, развитии кадров, совместных научных проектах, зелёной энергетике, цифровой инфраструктуре и устойчивом финансировании.



Энергетическая безопасность остаётся важным направлением на фоне нестабильности мировых рынков. Вьетнам высоко оценивает инициативу AZEC Plus, предусматривающую поддержку стран Азии, включая Вьетнам, в размере 10 млрд долларов США для обеспечения энергетической безопасности.



В более широком плане взаимодействие Вьетнама и Японии способствует укреплению мира и стабильности в регионе и мире. Обладая высоким уровнем доверия, схожими стратегическими интересами и приверженностью многосторонности и международному праву, две страны могут стать образцом сотрудничества в новых сферах — полупроводниках, ИИ, энергетической безопасности, цифровой трансформации и инновациях.