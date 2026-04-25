ВИА и агентство «Синьхуа» усиливают сотрудничество в области цифровой трансформации и применения технологий

Заместитель генерального директора ВИА Нгуен Туан Хунг (слева) и заместитель главного редактора агентства «Синьхуа» Жэнь Вэйдун на рабочей встрече. Фото: Синьхуа/ВИА

С 20 по 24 апреля делегация Вьетнамского информационного агентства (ВИА) во главе с товарищем Нгуен Туан Хунгом, постоянным заместителем секретаря партийного комитета и заместителем генерального директора, совершила рабочий визит в агентство «Синьхуа» и ряд китайских СМИ с целью обмена опытом и укрепления сотрудничества в области цифровой трансформации, внедрения технологий и искусственного интеллекта (ИИ), а также обмена информацией в сфере журналистики и медиа в новую эпоху.



Выступая на переговорах с товарищем Жэнь Вэйдуном, членом партийной группы и заместителем главного редактора агентства «Синьхуа», заместитель генерального директора Нгуен Туан Хунг выразил удовлетворение тем, что возглавляет делегацию ВИА в ходе визита и работы с «Синьхуа»; подтвердил, что в последнее время стороны поддерживают регулярный обмен информацией и реализуют ряд конкретных направлений сотрудничества, особенно эффективно координируя информационно-разъяснительную работу по освещению визитов руководителей двух стран.



Высоко оценив достижения «Синьхуа» в применении больших данных и ИИ в профессиональной деятельности, Нгуен Туан Хунг подчеркнул, что в условиях стремительных изменений в технологиях и медиа ВИА активно продвигает цифровую трансформацию всех этапов производства и распространения информации, а также поэтапно внедряет ИИ в журналистскую практику. В связи с этим ВИА рассчитывает на обмен ценным опытом со стороны «Синьхуа» и дальнейшее углубление практического сотрудничества между двумя информационными агентствами по всем направлениям.



Заместитель главного редактора агентства «Синьхуа» Жэнь Вэйдун отметил, что двум информационным агентствам необходимо и далее укреплять сотрудничество в обмене информацией и опытом в области цифровой трансформации, применения технологий и ИИ. Поддержав предложения заместителя генерального директора Нгуен Туан Хунга, он заявил, что «Синьхуа» готово к обмену и передаче опыта ВИА по направлениям, представляющим взаимный интерес, тем самым способствуя дальнейшему развитию двух национальных информационных агентств и укреплению практического сотрудничества между ними.

Делегация ВИА посещает редакцию газеты «Наньфан жибао» в Гуанчжоу (Китай). Фото: Синьхуа/ВИА

В ходе профессионального семинара с Техническим управлением агентства «Синьхуа» стороны подробно обсудили вопросы проектирования и организации общей архитектуры системы производства информации, включая модель её организации и механизмы интеграции между контентными, видео- и дата-платформами; опыт организации, стандартизации и управления журналистскими данными, в частности системы метаданных, классификации контента и применения данных для поиска и использования информации. Стороны также обменялись мнениями по конкретным моделям внедрения в производственные процессы, подходам к созданию и эксплуатации платформ ИИ для журналистской деятельности; рассмотрели опыт разработки систем сбора, мониторинга и анализа информации в социальных сетях и электронных СМИ, а также модели их масштабного внедрения.



Кроме того, обсуждались вопросы организации хранения журналистских данных, методы их многоуровневой структуризации, решения по обеспечению эффективного использования и информационной безопасности, а также технологическая инфраструктура и инструменты редакционной работы, направленные на обеспечение согласованности и эффективности всей системы.



В рамках визита делегация ВИА посетила и провела рабочие встречи в Посольстве Вьетнама в Китае. Делегация также провела переговоры с газетой China Daily (Пекин) и газетой «Наньфан жибао» (Гуанчжоу) с целью обмена опытом в области внедрения новых форм медиа, распространения информации в социальных сетях, издательской деятельности, медиаэкономики и перспектив сотрудничества в обмене информацией.

Кроме того, делегация также посетила ряд объектов в Гуанчжоу, включая центр вычислительных мощностей и культурные объекты, чтобы получить дополнительное представление о технологическом развитии и возможностях дальнейшего сотрудничества.