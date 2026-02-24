ВИА выходит на новую высоту, достойную быть надёжной информационной артерией страны

24 февраля в штаб-квартире Вьетнамского Информационного Агентства по адресу 5 Ли Тхыонг Киет, Ханой, Генеральный секретарь То Лам посетил и поздравил сотрудников и работников Вьетнамского Информационного Агентства (ВИА) по случаю весны Бинь Нго 2026 года.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам поздравил ВИА с Лунным Новым годом

Товарищ Ву Вьет Чанг, член Исполнительного комитета Партийной организации Правительства, секретарь Партийного комитета, генеральный директор ВИА, подчеркнула, что этот визит стал большим источником поддержки и воодушевления для журналистов агентства в первые дни Нового года — года начала реализации резолюции XIV Всевьетнамского съезда, открывающего новую эпоху мощного и процветающего развития страны.

Докладывая Генеральному секретарю о ключевых направлениях деятельности ВИА, генеральный директор сообщила, что Партийный комитет ВИА сосредоточен на выполнении приоритетных задач, поставленных Политбюро и Секретариатом во главе с Генеральным секретарём То Ламом: обновление партийного строительства; формирование чистой и сильной партийной организации ВИА; совершенствование компактной и эффективной организационной структуры; повышение качества кадров; активное внедрение технологий и цифровой трансформации в партийной работе. В числе первоочередных задач — разработка и реализация программы действий по выполнению резолюции XIV Всевьетнамского съезда; обновление программы действий по реализации резолюции съезда партийной организации ВИА на 2025–2030 годы; выполнение новых резолюций Политбюро и программ проверок и надзора 2026 года.

В январе ВИА организовало масштабную информационную кампанию по освещению XIV съезда Партии, внеся вклад в успех этого важнейшего политического события.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам поздравляет с Лунным Новым годом сотрудников, корреспондентов и редакторов Вьетнамского информационного агентства. (Фото: ВИА)

Специальный сайт о съезде с бесплатным доступом стал авторитетным источником информации для отечественных и зарубежных СМИ и широкой аудитории. Интервью иностранных экспертов, а также обзоры международной прессы были широко использованы в СМИ.

После завершения этой кампании ВИА развернуло ключевое информационное направление по выборам депутатов Национального собрания XVI созыва и народных советов на 2026–2031 годы. Многоязычный портал о выборах был запущен к 96-й годовщине основания Коммунистической партии Вьетнама и стал полноценной базой данных о 15 созывах Национального собрания и текущем избирательном процессе.

В первые дни 2026 года ВИА провело и первое внешнеполитическое мероприятие — приём делегации генерального директора информационного агентства ТАСС Российской Федерации. Утром делегация прибыла во Вьетнам с рабочим визитом.

В 2026 году в рамках проекта, зарегистрированного в Правительстве, ВИА проведёт заседание Исполнительного комитета Организации информационных агентств стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В заседании примут участие представители 13 членов Исполнительного комитета — крупных и авторитетных информационных агентств региона.

Это станет возможностью для Вьетнамского Информационного Агентства представить образ страны и народа Вьетнама, реализующих стремление к могучему и счастливому развитию, неизменно подчёркивающих ответственность за вклад в мир, стабильность и развитие региона и мира в целом.

В 2026 году ВИА сосредоточит усилия на укреплении стандартизации и расширении взаимодействия с зарубежными партнёрскими информационными агентствами, одновременно повышая качество контента с целью более широкого и эффективного распространения информации о социально-экономическом развитии Вьетнама на международной арене.

В прошедшие дни праздника Тэт информационные подразделения Агентства продолжали обеспечивать отчётность и информационное сопровождение, в том числе освещение особо важной внешнеполитической деятельности Генерального секретаря в Соединённых Штатах, оперативно и точно публикуя материалы на различных языках и в разных форматах о деятельности товарища То Лама и членов делегации, а также обобщая отклики и публикации зарубежных СМИ о данном значимом визите.

От имени руководства Партии и Государства Генеральный секретарь выразил признательность и благодарность за значительный вклад Вьетнамского Информационного Агентства на протяжении всего революционного пути нации — от борьбы за независимость, через войны за освобождение и воссоединение страны до периода строительства и развития социалистического Вьетнама во имя народа.

Особо подчеркнуто, что ВИА является органом с наибольшим числом павших героев среди информационных и журналистских учреждений страны (260 из 511 павших героев-журналистов). Кровь и труд поколений сотрудников Агентства стали частью жизненной артерии Отечества, обеспечивая общество достоверной и своевременной информацией, укрепляя доверие народа.

Генеральный секретарь подчеркнул, что ВИА является ключевым информационным агентством Партии и Государства, «банком новостей» Правительства, а также мостом между Партией и Народом и между Народом и Партией.

Генеральный секретарь отметил, что страна вступает в новую эпоху — с большими возможностями, но и серьёзными вызовами. Информационное пространство расширилось беспрецедентно; новости распространяются молниеносно. Истина и ложь, добро и зло, подлинное и фальшивое нередко переплетаются и трудно различимы. Позитивные ценности могут подвергаться воздействию деструктивных информационных волн. В этих условиях журналисты ВИА должны быть ещё более устойчивыми, профессиональными и гуманными.

Генеральный секретарь выразил пожелание, чтобы ВИА и каждый его сотрудник сохраняли непрерывный поток точной, оперативной, гибкой и надёжной информации. Быстрота необходима, но точность обязательна. Каждое сообщение ВИА должно служить опорой для общества, для органов управления и для доверия граждан. Достоверность — это принцип, политическая ответственность и профессионально-нравственный долг журналиста.

Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг вручает Генеральному секретарю ЦК КПВ То Ламу фотоальбом, подготовленный корреспондентами Редакции фотоновостей ВИА. (Фото: ВИА)



Генеральный секретарь предложил ВИА качественно выполнять задачи внутреннего и внешнего информационного обеспечения, способствуя укреплению общественного согласия, усилению доверия и распространению образа Вьетнама как мирной, стабильной, развивающейся и гуманной страны. Каждая своевременно поданная новость, каждая выверенная формулировка, каждая фотография с широким резонансом могут стать «пространственным послом», «цифровым послом» страны — не только информируя о Вьетнаме, но и формируя его позиционирование в глазах международных партнёров.

Генеральный секретарь указал на необходимость проактивного технологического обновления, внедрения научно-технических достижений, особенно ИИ, во всю цепочку производства новостей — от сбора, проверки и редактирования до распространения и хранения данных. Технологии — это инструмент, а не замена человека. Журналист, не владеющий технологиями, неизбежно окажется позади. «Я надеюсь, что Вьетнамское Информационное Агентство будет двигаться и быстро, и уверенно; быть и творческим, и сохранять стандарты; быть современным, но сохранять дух революционной журналистики», подчеркнул Генеральный секретарь.

Он потребовал продолжать обеспечивать информационное покрытие всех регионов страны — от городов до сельской местности, от приграничных территорий до островов, а также распространять информацию среди международных партнёров и вьетнамской диаспоры за рубежом.

Генеральный секретарь отметил необходимость усиления координации внутри политической системы и с соответствующими структурами для формирования прочного информационного щита: оперативной и решительной борьбы с фейковыми новостями, вредоносной и искажённой информацией, при одновременном распространении позитивных, достойных доверия ценностей. Журналистика сегодня — это не только информирование, но и сохранение духовного спокойствия общества.

Он подчеркнул важность укрепления профессиональной стойкости, личностных качеств, культуры и журналистской этики как наиболее прочной основы деятельности. Технологии могут меняться ежедневно, платформы передачи информации — ежемесячно, но качества журналиста — служение Отечеству и народу, честность, объективность и человечность — остаются неизменными.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и участники встречи фотографируются на память с руководителями, корреспондентами, редакторами и сотрудниками Вьетнамского информационного агентства. (Фото: ВИА)



В начале весны Генеральный секретарь пожелал ВИА сохранять славные традиции, решительно обновляться, укреплять единство и выходить на новую высоту — быть достойной надёжной информационной артерией страны, опорой общественного доверия и авторитетным, гуманным голосом Вьетнама в новую эпоху.