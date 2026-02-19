Весна Бинь Нго 2026 года - новый импульс для развития российско-вьетнамских отношений

Посол Данг Минь Кхой фотографируется на память с председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым. (Фото: ВИА)

В ходе встречи Евгений Григорьев передал Послу Данг Минь Кхою наилучшие новогодние поздравления от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, а также через Посла - народу Вьетнама.





Посол Данг Минь Кхой выразил радость по случаю встречи с близким другом Вьетнама в первые дни нового лунного года. Он подчеркнул, что визит руководства Санкт-Петербурга в дипломатическое представительство Вьетнама и новогодние поздравления являются наглядным свидетельством традиционной дружбы и тесных связей между двумя странами в целом и с Санкт-Петербургом в частности.





Обсуждая двусторонние отношения, стороны сошлись во мнении, что всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Вьетнамом и Российской Федерацией находится на этапе динамичного развития, особенно после важных ориентиров, определённых XIV Всевьетнамским партийным съездом Коммунистической партии Вьетнама, а также после телефонных переговоров на высшем уровне между руководителями двух стран в начале 2026 года.





По словам Посла Данг Минь Кхоя, результаты XIV съезда, включая цель достижения двузначных темпов экономического роста, станут новым импульсом для дальнейшего развития двусторонних отношений. Он отметил, что Россия обладает значительными преимуществами в области технологий и опытом создания стратегически важной инфраструктуры, представляющих большой потенциал для расширения сотрудничества в ближайшее время.





Говоря о межрегиональном сотрудничестве, Евгений Григорьев подчеркнул роль отношений между Санкт-Петербургом и Хошимином как «локомотива» двустороннего взаимодействия. Стороны высоко оценили уже реализованные культурные и экономические обмены, особенно сохранение и продвижение ценности памятника Президенту Хо Ши Мину в Санкт-Петербурге - вечного символа дружбы между городами-побратимами.





В ходе обсуждения перспектив сотрудничества Посол Данг Минь Кхой и председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев обменялись мнениями о мерах по дальнейшему укреплению двустороннего взаимодействия, а также выразили общее видение расширения сотрудничества между Санкт-Петербургом и Хошимином, включая содействие деловым миссиям, развитие торгово-экономического, культурно-образовательного сотрудничества и народных обменов.





Евгений Григорьев подтвердил, что Санкт-Петербург всегда будет надёжным партнёром и готов поддерживать вьетнамские регионы в реализации конкретных и эффективных проектов сотрудничества в 2026 году.