Весенняя ярмарка 2026: торгово-экономическое сотрудничество Вьетнама с Бельгией и ЕС перед возможностями зелёной трансформации

Чан Нгок Куан, торговый советник, глава Торгового представительства Вьетнама в Бельгии и ЕС (Фото: ВИА)



По словам Чан Нгок Куана, ряд ключевых бельгийских товаров уже хорошо известны и пользуются популярностью у вьетнамских потребителей, прежде всего шоколад и различные картофельные закуски. Помимо традиционной продукции, Бельгия обладает значительными преимуществами в сфере высокотехнологичного сельского хозяйства и экологически чистых товаров. Эти категории продукции рассматриваются как перспективные в долгосрочной перспективе и соответствуют тенденциям устойчивого потребления и стратегическим направлениям развития Вьетнама.





Однако главным препятствием для выхода бельгийских товаров на вьетнамский рынок остаётся их высокая стоимость. Из-за значительных расходов, особенно транспортных из Европы во Вьетнам, цены на продукцию зачастую превышают средний уровень доходов населения. Кроме того, Вьетнам является открытым рынком с высокой конкуренцией, где потребители имеют широкий доступ к товарам из различных стран.





В свою очередь, вьетнамские товары обладают значительными преимуществами при выходе на бельгийский рынок. Благодаря чёткой экспортной ориентации, продукция Вьетнама в целом хорошо соответствует требованиям местных потребителей. Практика показывает, что при представлении на рынке, от свежей сельскохозяйственной продукции и сезонных фруктов до промышленной продукции, вьетнамские товары получают положительный отклик со стороны бельгийских партнёров. Это особенно важно в условиях, когда большинство вьетнамских товаров, экспортируемых в Бельгию и ЕС, уже пользуются нулевой импортной пошлиной в рамках Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), что создаёт всё более очевидные конкурентные преимущества для вьетнамской продукции на европейском рынке.





Тем не менее проникновение вьетнамских предприятий на рынки Бельгии и ЕС остаётся сопряжённым с рядом вызовов. Особенность этих рынков заключается в том, что товары в основном распространяются через крупные розничные сети, что требует от вьетнамских компаний установления сотрудничества с этими системами и инвестиций в качество продукции, технические стандарты, а также соблюдение экологических и устойчивых требований. В ближайшие годы новые регуляции, такие как отслеживание жизненного цикла продукции, «цифровой паспорт продукта» и требования к переработке, будут приобретать всё большее значение, требуя от предприятий тщательной подготовки для устойчивого присутствия на европейском рынке.





В целом, по мнению Чан Нгок Куана, экономические структуры Вьетнама, Бельгии и ЕС взаимодополняют друг друга, создавая благоприятную основу для расширения сотрудничества. Это особенно важно в условиях повышенного внимания руководства сторон к развитию двусторонних отношений, а также на шестом году реализации EVFTA, когда большинство тарифных линий уже отменены. Однако для более глубокого и устойчивого проникновения вьетнамских товаров на рынок ключевым фактором остаётся доступ к крупным импортёрам и распределительным сетям. В ближайшие годы, когда другие страны также могут заключить соглашения о свободной торговле с ЕС, Вьетнаму необходимо действовать на опережение, активно участвуя в международных выставках, усиливая торговое продвижение и организуя мероприятия по продвижению национальной продукции на целевых рынках. Ярмарка, как ожидается, пройдёт в течение пяти дней, с 4 по 8 февраля 2026 года, в Выставочном центре Вьетнама (VEC) в общине Донгань (Ханой). (Фото: ВИА)



Вступая в 2026 год - первый год реализации Стратегии всеобъемлющего партнёрства между Вьетнамом и ЕС, а также первый год нового срока после XIV Всевьетнамского партийного съезда Коммунистической партии Вьетнама, Торговое представительство Вьетнама в Бельгии и ЕС рассматривает этот период как важный момент для придания нового импульса торговому сотрудничеству.





Проявляя проактивность и высокую решимость, Торговое представительство планирует реализовать ряд мероприятий по конкретизации данной стратегии в торгово-промышленной сфере, включая создание базы данных предприятий пищевой отрасли в ЕС, координацию проведения программ «День Вьетнама» и «День АСЕАН», укрепление деловых связей, продвижение культуры и туризма, а также развитие сотрудничества в «зелёных» направлениях, таких как экологически чистые порты, энергетический переход и водородная энергетика.





Кроме того, Торговое представительство подтвердило, что продолжит сопровождать и поддерживать предприятия в поиске и проверке партнёров, содействовать проведению торговых операций, а также помогать в решении возникающих вопросов, тем самым обеспечивая законные права и интересы всех сторон. Ожидается, что эти усилия будут способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических отношений между Вьетнамом, Бельгией и ЕС в направлении большей практической значимости, эффективности и устойчивости в предстоящий период.