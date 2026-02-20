Весенние краски горного края Сапа

В дни Тэта утопающий в тумане городок приобретает особую красоту - одновременно романтичную и яркую, окрашенную культурными красками этнических меньшинств. Цветы сливы и персика белеют на горных склонах, а рядом переливаются пёстрые наряды из парчи и вышивки, создавая неповторимый пейзаж, который трудно найти где-либо ещё.

Сара весной.



В первые дни года туристы приезжают в Сапа не только полюбоваться пейзажами, но и прикоснуться к местной культуре: посетить ярмарки на выходных, традиционные праздники, увидеть танцы под музыку духового инструмента кхэн, услышать флейту, зовущую возлюбленную, и окунуться в оживлённые весенние базары. Вершина Фансипан, «крыша Индокитая», также становится популярным направлением: многие выбирают её как символическое покорение испытания в начале года, вкладывая в это желание в новом году преодолевать собственные пределы.

Весенний праздник в Сапе. Фото: ВИА

Если приехать в Сапа на отдых в дни Тэта и ни разу не попробовать местные фирменные блюда, это будет серьёзной ошибкой для туристов — как вьетнамских, так и зарубежных.