Бывший президент ЮАР получил памятный подарок от семьи Генерала армии Во Нгуен Зиапа

8 апреля 2026 года в Йоханнесбурге делегация посольства Вьетнама в Южной Африке во главе с послом Хоанг Си Кыонгом посетила бывшего президента Южно-Африканской Республики Табо Мбеки и с уважением вручила ему памятный подарок от семьи покойного Генерала армии Во Нгуен Зиапа.





Посол Хоанг Си Кыонг с уважением вручил бывшему президенту Табо Мбеки значимый памятный подарок от семьи покойного Генерала армии Во Нгуен Зиапа. Подарком стала керамическая картина, изображающая дружеская встреча бывшего президента с Генералом армии Во Нгуен Зиапом в его частной резиденции в Ханое во время официального визита президента Табо Мбеки во Вьетнам в мае 2007 года.

Бывший президент был глубоко тронут, получив памятный подарок из Вьетнама. Он искренне поблагодарил семью покойного Генерала Зиапа за добрые и глубокие чувства, проявленные к нему и народу Южной Африки.

Он вспомнил теплые воспоминания о встрече с генералом, который был не только выдающейся фигурой вьетнамской нации, олицетворяющей несгибаемую волю и солидарность вьетнамского народа, но и источником вдохновения для национально-освободительных движений во всем мире в XX веке, особенно в Африке, включая борьбу против апартеида в Южной Африке.

Встреча с генералом была не просто типичным дипломатическим жестом, но и мостом глубокой привязанности между двумя нациями, разделяющими одни и те же идеалы и решимость бороться за независимость, свободу и социальную справедливость.

Напомним, что отношения между Вьетнамом и Южной Африкой имеют долгую историю и прочный фундамент, основанный на духе солидарности в борьбе за независимость и свободу каждой страны, а также на двух континентах – Азии и Африке в целом.

Посол Хоанг Си Кыонг также подарил бывшему президенту Южной Африки несколько экземпляров журанала «Вьетнам» при Вьетнамском информационном агентстве (ВНА).



Официально дипломатические отношения между двумя странами были установлены 22 декабря 1993 года, незадолго до окончания апартеида в Южной Африке. Визит президента Табо Мбеки во Вьетнам с 23 по 25 мая 2007 года стал первым визитом президента Южной Африки во Вьетнам и особенно важной вехой в отношениях между двумя странами. Во время этого визита президент Мбеки провел трогательную встречу с генералом Во Нгуен Зиапом, выдающимся вьетнамским генералом, которого он глубоко уважал за его интеллект и мужество.