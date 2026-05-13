Буй Тхи Минь Хоай переизбрана председателем Центрального комитета ОФВ XI созыва

После двух с половиной дней работы в атмосфере высокой ответственности XI Всевьетнамский съезд Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ), срок полномочий 2026–2031 годов, завершился утром 13 мая в Национальном конференц-центре в Ханое.



На заключительном заседании съезд заслушал сводный доклад по выступлениям и обсуждениям на съезде, а также доклад о результатах первого заседания Центрального комитета ОФВ XI созыва.



В соответствии с Уставом ОФВ Центральный комитет ОФВ XI созыва провёл своё первое заседание для согласительного избрания Президиума и руководящих должностей Постоянного комитета, а также заместителей председателя Центрального комитета ОФВ XI созыва, работающих на общественных началах, на срок полномочий 2026–2031 годов.



Съезд путём согласительных процедур избрал 397 человек в состав Центрального комитета ОФВ XI созыва на срок 2026–2031 годов. На первом заседании Центрального комитета ОФВ XI созыва в демократическом порядке были согласительно избраны 70 человек в состав Президиума Центрального комитета ОФВ.



На заседании также были согласительно избраны 12 человек в состав Постоянного комитета Центрального комитета ОФВ XI созыва, включая председателя, заместителя председателя — генерального секретаря и заместителей председателя Центрального комитета ОФВ; кроме того, были согласительно избраны 8 заместителей председателя Центрального комитета ОФВ XI созыва, работающих на общественных началах.

Член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, секретарь партийного комитета Отечественного фронта Вьетнама и центральных общественных организаций, председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама Буй Тхи Минь Хоай выступает после избрания.




