ТЕМА ВЫПУСКА

Буй Тхи Минь Хоай переизбрана председателем Центрального комитета ОФВ XI созыва

12 членов Президиума Центрального комитета ОФВ XI созыва вошли в состав Постоянного комитета Центрального комитета ОФВ XI созыва. Среди них Буй Тхи Минь Хоай, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, секретарь партийного комитета ОФВ и центральных общественных организаций, председатель Центрального комитета ОФВ X созыва, была переизбрана на должность председателя Центрального комитета ОФВ XI созыва на срок полномочий 2026–2031 годов.
Президиум Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама XI созыва на срок полномочий 2026–2031 годов представлен участникам съезда. Фото: ВИА

После двух с половиной дней работы в атмосфере высокой ответственности XI Всевьетнамский съезд Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ), срок полномочий 2026–2031 годов, завершился утром 13 мая в Национальном конференц-центре в Ханое.

На заключительном заседании съезд заслушал сводный доклад по выступлениям и обсуждениям на съезде, а также доклад о результатах первого заседания Центрального комитета ОФВ XI созыва.

В соответствии с Уставом ОФВ Центральный комитет ОФВ XI созыва провёл своё первое заседание для согласительного избрания Президиума и руководящих должностей Постоянного комитета, а также заместителей председателя Центрального комитета ОФВ XI созыва, работающих на общественных началах, на срок полномочий 2026–2031 годов.

Съезд путём согласительных процедур избрал 397 человек в состав Центрального комитета ОФВ XI созыва на срок 2026–2031 годов. На первом заседании Центрального комитета ОФВ XI созыва в демократическом порядке были согласительно избраны 70 человек в состав Президиума Центрального комитета ОФВ.

На заседании также были согласительно избраны 12 человек в состав Постоянного комитета Центрального комитета ОФВ XI созыва, включая председателя, заместителя председателя — генерального секретаря и заместителей председателя Центрального комитета ОФВ; кроме того, были согласительно избраны 8 заместителей председателя Центрального комитета ОФВ XI созыва, работающих на общественных началах.

Член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, секретарь партийного комитета Отечественного фронта Вьетнама и центральных общественных организаций, председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама Буй Тхи Минь Хоай выступает после избрания. Фото: ВИА
12 членов Президиума Центрального комитета ОФВ XI созыва вошли в состав Постоянного комитета Центрального комитета ОФВ XI созыва. Среди них Буй Тхи Минь Хоай, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, секретарь партийного комитета ОФВ и центральных общественных организаций, председатель Центрального комитета ОФВ X созыва, была переизбрана на должность председателя Центрального комитета ОФВ XI созыва на срок полномочий 2026–2031 годов.

Выступая после избрания, Буй Тхи Минь Хоай заявила: «Доверие съезда является для нас не только большой честью, но и огромной ответственностью. Со всей решимостью мы обещаем: быть абсолютно преданными Партии, Родине и народу; сохранять политическую стойкость и нравственные качества; работать самоотверженно и ответственно, развивать демократию и коллективный интеллект, прилагать все усилия для успешного выполнения поставленных задач. Мы будем укреплять единство и сплочённость, проявлять динамизм, творческий подход и новаторство, сосредоточимся на комплексной реализации задач и решений для успешного выполнения Резолюции съезда, способствуя укреплению великого блока общенационального единства и дальнейшему укреплению роли и авторитета ОФВ на новом революционном этапе».

Буй Тхи Минь Хоай, 61 год, магистр права, уроженка бывшей провинции Ханам (ныне — провинция Ниньбинь). Она является членом ЦК КПВ XI, XII, XIII и XIV созывов; секретарём ЦК КПВ и членом Политбюро XIII и XIV созывов. Буй Тхи Минь Хоай стала первой женщиной-председателем в истории ОФВ.

ВИА/ИЖВ

Историческая победа под Дьенбьенфу — героическая эпопея, эхо которой будет вечно звучать в веках.

Победа под Дьенбьенфу — это героическая эпопея, эхо которой будет вечно звучать в веках, вдохновляя будущие поколения продолжать славные традиции в деле строительства и защиты Родины.
