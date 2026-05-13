Буй Тхи Минь Хоай переизбрана председателем Центрального комитета ОФВ XI созыва
После двух с половиной дней работы в атмосфере высокой ответственности XI Всевьетнамский съезд Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ), срок полномочий 2026–2031 годов, завершился утром 13 мая в Национальном конференц-центре в Ханое.
На заключительном заседании съезд заслушал сводный доклад по выступлениям и обсуждениям на съезде, а также доклад о результатах первого заседания Центрального комитета ОФВ XI созыва.
В соответствии с Уставом ОФВ Центральный комитет ОФВ XI созыва провёл своё первое заседание для согласительного избрания Президиума и руководящих должностей Постоянного комитета, а также заместителей председателя Центрального комитета ОФВ XI созыва, работающих на общественных началах, на срок полномочий 2026–2031 годов.
Съезд путём согласительных процедур избрал 397 человек в состав Центрального комитета ОФВ XI созыва на срок 2026–2031 годов. На первом заседании Центрального комитета ОФВ XI созыва в демократическом порядке были согласительно избраны 70 человек в состав Президиума Центрального комитета ОФВ.
На заседании также были согласительно избраны 12 человек в состав Постоянного комитета Центрального комитета ОФВ XI созыва, включая председателя, заместителя председателя — генерального секретаря и заместителей председателя Центрального комитета ОФВ; кроме того, были согласительно избраны 8 заместителей председателя Центрального комитета ОФВ XI созыва, работающих на общественных началах.
Выступая после избрания, Буй Тхи Минь Хоай заявила: «Доверие съезда является для нас не только большой честью, но и огромной ответственностью. Со всей решимостью мы обещаем: быть абсолютно преданными Партии, Родине и народу; сохранять политическую стойкость и нравственные качества; работать самоотверженно и ответственно, развивать демократию и коллективный интеллект, прилагать все усилия для успешного выполнения поставленных задач. Мы будем укреплять единство и сплочённость, проявлять динамизм, творческий подход и новаторство, сосредоточимся на комплексной реализации задач и решений для успешного выполнения Резолюции съезда, способствуя укреплению великого блока общенационального единства и дальнейшему укреплению роли и авторитета ОФВ на новом революционном этапе».
Буй Тхи Минь Хоай, 61 год, магистр права, уроженка бывшей провинции Ханам (ныне — провинция Ниньбинь). Она является членом ЦК КПВ XI, XII, XIII и XIV созывов; секретарём ЦК КПВ и членом Политбюро XIII и XIV созывов. Буй Тхи Минь Хоай стала первой женщиной-председателем в истории ОФВ.