ЭКОНОМИКА
Борьба с «жёлтой карточкой» ННН: Куангнгай усиливает контроль над рыболовными судами высокой группы риска
Как сообщили делегации представители руководства Департамента сельского хозяйства и окружающей среды провинции Куангнгай, по состоянию на 22 мая в провинции насчитывалось 4.960 рыболовных судов; при этом 100% судов зарегистрированы и внесены в систему VNFishbase; отсутствуют суда, не соответствующие условиям регистрации.
Что касается выдачи лицензий на добычу водных биоресурсов, то из 4793 действующих рыболовных судов лицензии имеют 100%. Количество судов, не соответствующих условиям выдачи или продления лицензии, составляет 67 единиц, что эквивалентно 1,38% от общего числа зарегистрированных судов.
В настоящее время в провинции остаются 67 рыболовных судов с высоким риском ННН-промысла (не соответствующих условиям получения лицензии на добычу водных биоресурсов); среди них группа из 40 судов, находящихся на стоянке за пределами провинции (местонахождение 38 судов точно установлено, ещё 2 судна не локализованы), а также группа из 27 судов, стоящих в пределах провинции. В целом работа по управлению рыболовным флотом осуществляется в соответствии с установленными требованиями.
На местах за каждым судном закреплены партийные кадры, осуществляющие контроль за местом стоянки и взаимодействующие с компетентными силами для недопущения выхода в море судов, не отвечающих установленным требованиям. В случае выявления нарушений применяются строгие меры. Вместе с тем в ряде районов до сих пор не завершено формирование руководящих комитетов по ННН-промыслу, не созданы вспомогательные рабочие группы и не утверждены планы борьбы с ННН-промыслом для организации и координации работы.
Согласно данным Народного комитета квартала Чакау, в квартале насчитывается 489 рыболовных судов; из них 53 судна длиной менее 6 метров получили свидетельства о постановке на учёт, а 436 судов длиной от 6 метров и более зарегистрированы. Примечательно, что 100% рыболовных судов оснащены системами мониторинга маршрута. В настоящее время у четырёх судов истёк срок технической регистрации, и местные власти поручили профильным подразделениям контролировать ситуацию и оперативно направлять судовладельцев на прохождение регистрации в соответствии с требованиями.
Что касается рыболовных судов с высоким риском нарушения правил промысла, то в настоящее время судно с номером QNg 94138-TS находится на стоянке в порту Мыа. Судно опечатано, на него запрещено загружать рыболовные снасти, кроме того, на нём размещён опознавательный знак «Рыболовное судно, не имеющее права на деятельность», а также назначены сотрудники для постоянного наблюдения и контроля.
Заместитель председателя Народного комитета квартала Чакау Нгуен Тхе Винь сообщил, что в последнее время в рамках реализации Решения №479 и Плана Народного комитета провинции №127 по выполнению рекомендаций пятой инспекционной миссии ЕС, касающихся борьбы с ННН-промыслом, местные власти приняли ряд жёстких директивных документов, одновременно усилив разъяснительную работу среди рыбаков, судовладельцев и предприятий по закупке морепродуктов.
Разъяснительная работа сосредоточена на правилах регистрации судов, технического осмотра, получения лицензий на добычу водных биоресурсов; установке и поддержании работы оборудования мониторинга маршрута; ведении и сдаче промысловых журналов; недопущении незаконного промысла в иностранных водах и строгом соблюдении правил рыболовства. Наряду с этим населению также разъясняются меры ответственности за нарушения для повышения уровня осведомлённости и дисциплины рыбаков в вопросах борьбы с ННН-промыслом.
Благодаря одновременному внедрению комплекса мер управление рыболовным флотом на территории становится всё более строгим. Все суда высокой группы риска находятся под жёстким контролем и наблюдением, опечатывание проводится в полном соответствии с правилами, что позволяет не допускать новых нарушений. Только в мае 2026 года на территории квартала не было выявлено ни одного случая незаконного промысла в иностранных водах.
По итогам проверки на 22 мая в квартале Сахюинь насчитывается 1210 рыболовных судов; из них 182 судна длиной менее 6 метров, 106 судов длиной от 6 до менее 12 метров, 96 судов длиной от 12 до менее 15 метров, 822 судна длиной от 15 до менее 24 метров и 4 судна длиной более 24 метров.
В настоящее время 26 рыболовных судов относятся к категории высокого риска ННН-промысла и находятся под строгим контролем компетентных органов (Региональный отдел исполнения судебных решений №6 контролирует 17 судов, квартал Сахюинь — ещё 9 судов). У 64 рыболовных судов истёк срок действия свидетельств о технической безопасности судна...