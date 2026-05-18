Большой стимул для учёных и интеллектуалов
Доцент, доктор Чыонг Нгок Кием, директор Парка высоких технологий и инноваций Ханойского государственного университета, поделился: 16 мая Ханойский государственный университет торжественно отметил 120-летие со дня основания (16 мая 1906 года — 16 мая 2026 года) и был удостоен Ордена Труда первой степени. На церемонии Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам поставил перед университетом ряд задач, включая задачу стать элитным университетом, локомотивом развития науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации, внося важный вклад в достижение двузначных темпов роста экономики Вьетнама.
«Оглядываясь на пройденный путь, Ханойский государственный университет приложил огромные усилия и достиг многих важных результатов, заслуживающих высокой оценки. Однако вступление в новую эпоху и требования быстрого и устойчивого развития страны требуют от Ханойского государственного университета ещё больших усилий, более решительных действий и более мощного прорыва, чтобы по-настоящему соответствовать масштабу и миссии национального университета. Наша Партия неоднократно предупреждала, что отставание является всеобъемлющей угрозой, ставящей под угрозу судьбу и будущее нации. Отставание в уровне развития берёт начало в отставании в сфере науки, технологий, инноваций, в уровне знаний в производстве, сфере услуг и государственном управлении. В эпоху глобализации и стремительного развития технологий отставание означает зависимость, ослабление и утрату возможностей для подъёма.
Именно поэтому наша Партия приняла чрезвычайно важные стратегические решения, такие как Резолюция № 57 Политбюро о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации; Резолюция № 71 о прорывном развитии образования и подготовки кадров; Резолюция № 80 о развитии вьетнамской культуры и др. Политическая линия уже ясна, институциональная база открывается, ресурсы подготовлены и продолжают подготавливаться. Решающее значение сегодня имеют действия — решительные, эффективные и доведённые до конца — для реализации высокого стремления к развитию в ближайшие десятилетия, чтобы вывести страну из состояния отставания и к 2045 году подняться в группу передовых развитых государств», — заявил Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам на церемонии празднования 120-летия Ханойского государственного университета.
«Эта задача является не только ориентиром для Ханойского государственного университета, но и источником вдохновения для всей системы высшего образования Вьетнама», — отметил доцент, доктор Чыонг Нгок Кием.
«Как головное подразделение в сфере инновационной деятельности Парка высоких технологий и инноваций, Ханойский государственный университет определил две первоочередные задачи. Прежде всего — пересмотреть системы и результаты научно-технологической и инновационной деятельности университета за последние годы для оценки и срочного продвижения сотрудничества с целью немедленного внедрения научных разработок в интересах регионов и предприятий. В настоящее время регионы и деловое сообщество нуждаются в инновационной деятельности, однако взаимодействие пока остаётся ограниченным. Далее, как головное подразделение, мы должны обеспечивать связь научно-технологической деятельности внутри страны и за рубежом с регионами и предприятиями, чтобы продукция преподавателей и учёных служила общему развитию», — сообщил доцент, доктор Чыонг Нгок Кием.
По словам доцента, доктора Чыонг Нгок Киема, в условиях, когда страна всё ещё сталкивается с трудностями и ограниченностью ресурсов развития, крайне необходимы прорывные инвестиции в сильные исследовательские группы и выдающихся учёных. Такие инвестиции помогут привлечь выдающихся учёных из-за рубежа для вклада в развитие страны, усилить исследовательские группы внутри страны, повысить потенциал и раскрыть интеллектуальные возможности и преимущества преподавателей, чтобы как можно скорее превратить науку, технологии и инновации в движущую силу и ключевой фактор развития государства.
Профессор, доктор наук Ву Минь Зянг, бывший заместитель директора Ханойского государственного университета, председатель Научного и образовательного совета Ханойского государственного университета, также выразил глубокое волнение в связи с присутствием и особым вниманием Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама и руководителей Партии и Государства к Ханойскому государственному университету и делу высшего образования страны.
Вспоминая прошлое, профессор, доктор наук Ву Минь Зянг отметил: 15 ноября 1945 года, когда страна только обрела независимость и столкнулась с бесчисленными трудностями, Президент Хо Ши Мин всё же нашёл время принять участие в первой церемонии открытия Вьетнамского национального университета. Это стало символическим посланием о политике революционного государства по уважению интеллигенции и привлечению талантов.
По мнению профессора, доктора Ву Минь Зянга, для успешного выполнения задач, поставленных Генеральным секретарём ЦК КПВ, Президентом государства То Ламом, университет должен чётко определить направление развития, ресурсы и кадровую политику. Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам неоднократно упоминал особые механизмы, и это является одним из решений, позволяющих Ханойскому государственному университету развиваться быстрыми темпами, с высокой интенсивностью и достигать прорывных результатов.
Например, в финансовой сфере необходимы прорывные решения. Если уровень оплаты труда останется таким же, как и в других университетах, привлечь талантливых специалистов будет невозможно. Зарплаты учёных и преподавателей должны соответствовать уровню ведущих университетов мира — только так можно привлечь талантливых людей.
Комментируя предупреждение Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама об угрозе отставания в условиях стремительного развития науки и технологий, профессор, доктор Чан Тхи Тхань Ту, руководитель Управления науки и инноваций Ханойского государственного университета, подчеркнула, что это исключительно ценное и своевременное указание, особенно для интеллектуалов и учёных — людей, определяющих будущее науки и технологий.
Со своей стороны профессор, доктор Нгуен Нгок Минь, преподаватель Института естественных наук Ханойского государственного университета, учёный, удостоенный Премии Та Куанг Быу в 2016 году, также подчеркнул: коллектив учёных Ханойского государственного университета глубоко осознаёт ответственность современной интеллигенции, которая заключается не только в публикации научных работ и передаче знаний в аудиториях, но и в участии в решении крупных национальных задач, повышении конкурентоспособности страны, защите культурных и гуманистических ценностей нации, а также подготовке интеллектуального фундамента для будущих поколений.