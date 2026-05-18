Большой стимул для учёных и интеллектуалов

Доцент, доктор Чыонг Нгок Кием, директор Парка высоких технологий и инноваций Ханойского государственного университета, поделился: 16 мая Ханойский государственный университет торжественно отметил 120-летие со дня основания (16 мая 1906 года — 16 мая 2026 года) и был удостоен Ордена Труда первой степени. На церемонии Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам поставил перед университетом ряд задач, включая задачу стать элитным университетом, локомотивом развития науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации, внося важный вклад в достижение двузначных темпов роста экономики Вьетнама.

«Оглядываясь на пройденный путь, Ханойский государственный университет приложил огромные усилия и достиг многих важных результатов, заслуживающих высокой оценки. Однако вступление в новую эпоху и требования быстрого и устойчивого развития страны требуют от Ханойского государственного университета ещё больших усилий, более решительных действий и более мощного прорыва, чтобы по-настоящему соответствовать масштабу и миссии национального университета. Наша Партия неоднократно предупреждала, что отставание является всеобъемлющей угрозой, ставящей под угрозу судьбу и будущее нации. Отставание в уровне развития берёт начало в отставании в сфере науки, технологий, инноваций, в уровне знаний в производстве, сфере услуг и государственном управлении. В эпоху глобализации и стремительного развития технологий отставание означает зависимость, ослабление и утрату возможностей для подъёма.Именно поэтому наша Партия приняла чрезвычайно важные стратегические решения, такие как Резолюция № 57 Политбюро о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации; Резолюция № 71 о прорывном развитии образования и подготовки кадров; Резолюция № 80 о развитии вьетнамской культуры и др. Политическая линия уже ясна, институциональная база открывается, ресурсы подготовлены и продолжают подготавливаться. Решающее значение сегодня имеют действия — решительные, эффективные и доведённые до конца — для реализации высокого стремления к развитию в ближайшие десятилетия, чтобы вывести страну из состояния отставания и к 2045 году подняться в группу передовых развитых государств», — заявил Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам на церемонии празднования 120-летия Ханойского государственного университета.«Эта задача является не только ориентиром для Ханойского государственного университета, но и источником вдохновения для всей системы высшего образования Вьетнама», — отметил доцент, доктор Чыонг Нгок Кием.