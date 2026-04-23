Большая часть международных рейсов будет переведена из Таншоннята в Лонгтхань

Корпорация аэропортов Вьетнама (ACV) планирует к 2027 году перевести более 90% международного пассажиропотока в районе города Хошимина в Международный аэропорт Лонгтхань.

Корпорация представила компетентным органам переходный план, в котором изложена поэтапная передача операций между Международным аэропортом Таншоннят и Международным аэропортом Лонгтхань.

Дорожная карта, выстроенная в два шага и три этапа, предусматривает постепенный переход от частичного к полному переносу международных рейсов с учетом готовности инфраструктуры и долгосрочной цели по созданию регионального авиационного хаба.

На начальном этапе, с начала коммерческой эксплуатации до завершения зимнего расписания 2026 года, с 1 декабря 2026 года по 27 марта 2027 года, все дальнемагистральные международные рейсы, включая грузовые перевозки, планируется перевести в Лонгтхань. На них, по оценкам, будет приходиться около 19% общего объема международного пассажиропотока южного авиационного узла.

На втором этапе, охватывающем летнее расписание 2027 года и период до 2030 года, в Лонгтхань будет перенесено большинство оставшихся международных маршрутов, за исключением ближнемагистральных рейсов протяженностью менее 1 тыс км, выполняемых вьетнамскими авиаперевозчиками. Как ожидается, уже в 2027 году этот этап позволит довести долю перенесенного пассажиропотока до более чем 90%.

После 2030 года все регулярные международные рейсы будут сосредоточены в Лонгтхане, тогда как Таншоннят будет в основном обслуживать внутренние маршруты и нерегулярные международные перевозки, включая чартерные рейсы.

В ACV заявили, что план на период после 2030 года призван заложить основу для формирования крупного международного транзитного хаба на юге Вьетнама в соответствии с Решением премьер-министра № 648.

Корпорация совместно с консультантами IAC дорабатывает сценарии тестирования и перехода, одновременно обновляя прогнозы пассажиропотока. Подготовка к эксплуатации аэропорта Лонгтхань ускоряется по организационным, кадровым и операционно-плановым направлениям, наряду с предстоящими пробными запусками.