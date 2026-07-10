ЭКОНОМИКА
Более 2,6 млрд долларов США инвестировано в экспортно-производственные и промышленные зоны Хошимина
Об этом сообщил заместитель главы Правления экспортно-производственных и промышленных зон Хошимина Чан Вьет Ха на регулярной пресс-конференции по вопросам социально-экономического развития, организованной Народным комитетом Хошимина во второй половине дня 9 июля.
По его словам, из общего объёма инвестиций в размере 2,6 млрд долларов США, привлечённых в экспортно-производственные и промышленные зоны в первом полугодии, почти 1,6 млрд долларов США приходится на иностранные инвестиции, включая 65 новых проектов с общим зарегистрированным капиталом более 867 млн долларов США и 83 проекта по увеличению капитала, в рамках которых дополнительный объём инвестиций превысил 707 млн долларов США.
Объём зарегистрированных внутренних инвестиций превысил 1 млрд долларов США. Эти средства поступили в рамках 57 новых проектов и 34 проектов по увеличению капитала. Достигнутые результаты отражают инвестиционную привлекательность города в условиях всё более жёсткой конкуренции за привлечение капитала как между провинциями и городами страны, так и между государствами региона.
Наряду с привлечением инвестиций Хошимин развивает систему экспортно-производственных и промышленных зон по современному, специализированному, экологичному и интеллектуальному пути.
Действующие зоны будут поэтапно проходить ревизию и реструктуризацию с целью повышения эффективности использования земельных ресурсов, увеличения технологической составляющей, постепенного сокращения трудо- и ресурсоёмких производств, развития высокотехнологичных, экологических, интеллектуальных и специализированных промышленных зон, связанных с логистикой, централизованными цифровыми технологическими парками и моделью «промышленная зона – городской район – услуг», адаптированной к особенностям каждого района.
Согласно стратегии развития, Хошимин станет центром исследований и разработок (R&D), инноваций, образования и подготовки кадров, высоких технологий, центром обработки данных, искусственного интеллекта (ИИ), финансов и услуг. Провинция Биньзыонг будет развивать крупномасштабную промышленность, вспомогательные отрасли и высокие технологии, а провинция Бариа – Вунгтау сосредоточится на морской экономике, глубоководных портах, логистике, нефтегазовой промышленности и зоне свободной торговли.
На практике многие предприятия экспортно-производственных и промышленных зон уже участвуют в цепочке создания стоимости полупроводниковой отрасли, занимаясь исследованиями, проектированием, разработкой аппаратного и программного обеспечения для интегральных схем, а также производством оборудования и комплектующих для этой отрасли. Среди них — компании Renesas Design Vietnam, Ampere Computing Vietnam, Mtex (Vietnam), Marvell Technology Vietnam и Kamet Vietnam. Это создаёт важную основу для дальнейшего привлечения городом проектов с высокой технологической составляющей и высокой добавленной стоимостью.
По словам Чан Вьет Ха, город стремится перейти к модели экономического роста, основанной на науке и технологиях, инновациях, цифровой, «зелёной» и циркулярной экономике. В число приоритетных направлений привлечения инвестиций входят электроника, полупроводники, ИИ, большие данные (Big Data), технологии блокчейна, биотехнологии, новые материалы, возобновляемая энергетика и вспомогательная промышленность.
Цифровая и «зелёная» трансформация становятся двумя ключевыми опорами повышения конкурентоспособности экспортно-производственных и промышленных зон. Предприятиям рекомендуется внедрять ИИ, промышленных роботов, интернет вещей (IoT), большие данные, технологии Smart Factory, системы MES и ERP, а также инвестировать в экологически чистые технологии, возобновляемую энергетику, более чистое производство, циркулярную экономику и развитие моделей экологических промышленных зон.
Для поддержки предприятий в процессе трансформации Правление экспортно-производственных и промышленных зон Хошимина продолжит содействовать технологическому обновлению предприятий, развитию сотрудничества с экспертами, научно-исследовательскими институтами и образовательными учреждениями, обеспечению доступа к льготным источникам финансирования и реализации международных проектов сотрудничества, включая проект JICA по созданию интеллектуальных экологических промышленных зон и проект SECO/UNIDO по развитию циркулярной экономики и промышленного симбиоза. Кроме того, будет поощряться подготовка цифровых кадров и расширение применения ИИ и IoT в управлении энергопотреблением, охране окружающей среды и производственными процессами с целью повышения конкурентоспособности предприятий и соответствия требованиям международного рынка.