Бамбук и ротанг «Вьеткуанга»

Компания по производству изделий из бамбука и ротанга «Вьеткуанг» хорошо известна в деревне традиционных ремесел Фувинь, расположенной в коммуне Фунгиа уезда Чыонгми г.Ханоя. Эта компания производит множество уникальных изделий, пропитанных чертами вьетнамской культуры.

Согласно результатам классификации и оценки продукции OCOP, проведенной Координационным офисом строительства деревень нового типа, изделия из бамбука и ротанга компании «Вьеткуанг» получили сертификаты Народного комитета Ханоя, подтверждающие их соответствие 4 звездам по классификации OCOP. К этим изделиям относятся плетеная лампа в виде чешуи дракона, чаши-трио, решетчатая корзина, прямоугольный поднос, бумажная коробка, пенал для ручек и поднос для фруктов.

Несмотря на простые формы, изделия из бамбука и ротанга компании «Вьеткуанг» требуют сложной техники плетения без использования машин. Благодаря умелым рукам мастеров продукция «Вьеткуанг» имеет множество отличий по сравнению с другими товарами на рынке.

Директор компании Нгуен Ван Тинь известен своими изделиями, такими как портреты, пейзажи и горизонтальные лакированные доски из бамбука и ротанга. Отец г-на Тиня, Нгуен Ван Кхиеу, был первым человеком, которому удалось сплести портрет президента Хо Ши Мина из бамбука и ротанга.





Тщательный отбор материала. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ





Ремесленник Нгуен Ван Тинь со своими изделиями. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ





В мастерской. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ





Ремесло требует от мастеров скрупулезности и аккуратности. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ





Измерение размеров для достижения однородности изделий. Фото: Конг Дат/ИЖВ



Продукция «Вьеткуанг» имеет множество отличий от других продуктов на рынке. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ





Покраска изделий. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ





Сушка изделий. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ Сушка изделий. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ Продукция «Вьеткуанг» имеет множество отличий от других продуктов на рынке. Фото: Кхань Лонг/ИЖВПокраска изделий. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ Измерение размеров для достижения однородности изделий. Фото: Конг Дат/ИЖВ Ремесло требует от мастеров скрупулезности и аккуратности. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ В мастерской. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ Тщательный отбор материала. Фото: Кхань Лонг/ИЖВРемесленник Нгуен Ван Тинь со своими изделиями. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ



Г-н Тинь начал обучаться этому ремеслу, когда ему было 10 лет. К 17 годам он хорошо овладел техникой плетения и смешивания материалов для отделки каждого изделия. С каждым днем Тинь становился все искуснее и искуснее. В 1986 году он получил свою первую награду — золотую медаль «За ремесленное изделие», присужденную Центральным союзом ремесленных кооперативов. В 2009 году Народный комитет Ханоя присвоил ему звание заслуженного ремесленника.

Его сыновья, Нгуен Ван Бинь и Нгуен Фыонг Куанг, получили звания ремесленников. Нгуен Фыонг Куанг стал самым молодым ремесленником в ремесленной деревне Фувинь. Куанг получил сертификат ремесленника в 2012 году, когда ему было 28 лет. В 2016 году президент Вьетнама присвоил Нгуен Фыонг Куангу звание заслуженного ремесленника.

Все члены семьи Нгуен Ван Тиня никогда не останавливаются в совершенствовании своей продукции. Они постоянно учатся и создают новые модели. Благодаря мастерству Тиня и его сыновей ротанговые и бамбуковые палочки превращаются в уникальные произведения искусства.





Набор плетеных ламп в виде чешуи дракона. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ





Уникальные плетеные изделия из деревни Фувинь пользуются популярностью у покупателей. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ





Часть выставочного зала компании «Вьеткуанг». Фото: Кхань Лонг/ИЖВ



Различные изделия компании «Вьеткуанг» из бамбука и ротанга. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ Часть выставочного зала компании «Вьеткуанг». Фото: Кхань Лонг/ИЖВ Уникальные плетеные изделия из деревни Фувинь пользуются популярностью у покупателей. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

