АТЭС 2027 — золотая возможность для развития туризма Фукуока

Терминал T2 международного аэропорта Фукуок будет спроектирован, вдохновляясь образом птицы Феникс. (Фото: vneconomy.vn)

Департамент туризма и Народный комитет специальной зоны Фукуок, а также туристические предприятия острова готовы встретить "новую волну возможностей", обеспечивая обслуживание иностранных гостей высокого класса в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2027 году.





В 2025 году Фукуок принял 8,3 миллиона туристов, превысив план на 18,1%; из них 1,9 миллиона составили иностранные гости, что на 86% выше плана и на 93,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Жемчужный остров" также неоднократно удостаивался международного признания на мировой туристической карте, подтверждая укрепление бренда международного направления.





В этом контексте Фукуок был удостоен чести быть выбранным Центральными органами власти местом проведения Недели высокого и высшего уровня АТЭС 2027 — особо важного внешнеполитического события, отражающего возрастающий статус и авторитет Вьетнама. В подготовке к АТЭС 2027 Фукуок сосредоточен на реализации 21 ключевого проекта, включая транспортную, городскую и техническую инфраструктуру, а также объекты для проведения конференций и мероприятий.



