СТРАНА И ЛЮДИ
АТЭС 2027 — золотая возможность для развития туризма Фукуока
Департамент туризма и Народный комитет специальной зоны Фукуок, а также туристические предприятия острова готовы встретить "новую волну возможностей", обеспечивая обслуживание иностранных гостей высокого класса в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2027 году.
Эти проекты предназначены не только для обслуживания АТЭС, но и являются стратегическим рычагом совершенствования социально-экономической инфраструктуры, создавая импульс устойчивого развития специальной административной зоны после 2027 года. Среди них — Международный аэропорт Фукуок, Конгрессно-выставочный центр АТЭС, Многофункциональный концертный зал, стратегические транспортные магистрали DT975, линия городского лёгкого рельсового транспорта первой очереди (LRT) и другие.
В то же время руководство Департамента туризма провинции Анзянга откровенно признаёт, что процесс объединения провинций создаёт ряд вызовов. Туристическая инфраструктура во многих районах остаётся недостаточной, транспортное сообщение с туристическими объектами не согласовано, а туристические продукты пока не демонстрируют значительных прорывов. По словам Буй Куок Тхая, директора Департамента туризма провинции Анзянг, помимо Фукуока во многих районах провинции по-прежнему отсутствуют современные развлекательные и курортные комплексы международного уровня.
В краткосрочной перспективе регион сосредоточен на подготовке необходимых условий для успешного проведения АТЭС 2027, связывая туристические мероприятия с имиджем и брендом этого важного международного события. "АТЭС 2027 на Фукуоке рассматривается как золотая возможность для продвижения имиджа и привлечения инвестиций в туризм. Туристическая отрасль Анзянга будет активно интегрировать продвижение направлений и инвестиционные инициативы, постепенно реализуя цель превращения Анзянг в комплексный туристический центр международного уровня", — отметил Тхай.
На круглом столе "Туристические предприятия Анзянга на пути к АТЭС 2027" Нгуен Тхи Ким Лоан, заместитель председателя Народного комитета специальной административной зоны Фукуок, подчеркнула, что Фукуок последовательно реализует Резолюцию Политбюро о развитии специальной административной зоны как национального и международного центра экологического и курортного туризма. Каждое предприятие и каждый житель рассматриваются как послы туризма в подготовке к АТЭС 2027.
В рамках обсуждения были рассмотрены ключевые вопросы, оценены возможности и требования АТЭС 2027 к конкурентоспособности туризма Анзянга, а также подготовка туристических предприятий к использованию возможностей и удовлетворению запросов высококачественного международного туристического потока, связанного с АТЭС 2027…
По словам Тран Нгуен, заместителя генерального директора Sun World (Sun Group), в 2025 году Фукуок уже принял более 1,9 миллиона иностранных туристов, при этом гостиничный фонд был полностью заполнен. В связи с крупным событием, таким как АТЭС, ожидается быстрый рост спроса, и Sun Group строит и планирует предоставить более 10 000 гостиничных номеров к этому мероприятию.
Для тщательной подготовки и удовлетворения потребностей туристов заместитель профессора, доктор наук Нгуен Ван Сань, бывший директор Института исследований развития дельты Меконга, считает необходимым прогнозирование числа гостей, доли туристов высокого класса, расходов на одного туриста и продолжительности пребывания до и после АТЭС 2027.
Региону также необходимо тщательно подготовить инфраструктуру здравоохранения и высококачественные курортные продукты. АТЭС 2027 станет мощным стимулом для туристического потока, поэтому требуется сегментация рынка и координация для приёма разнообразных категорий туристов. "Жемчужный остров тем самым не только модернизирует туризм, но и сможет перераспределить туристические потоки в другие районы региона", — отметил Нгуен Ван Сань.
Председатель Ассоциации туристических компаний G7 Вьетнам Чыонг Дык Хай подчеркнул необходимость подготовки высококвалифицированных кадров, гостиничных номеров международного стандарта, развития зелёного туризма, эффективной системы управления отходами и обеспечения экологической чистоты.
В стратегическом плане Департамент туризма провинции Анзянг должен усилить координирующую роль, разработать долгосрочные планы, организовать программы подготовки кадров и поддерживать предприятия в освоении цифровых технологий для продвижения имиджа Анзянга среди делегаций АТЭС.
Местные власти также должны уделить приоритетное внимание сохранению культурного наследия — традиционных фестивалей, ремесленных деревень — и строгому экологическому контролю во избежание загрязнения рек как ключевого ресурса туризма Анзянга.
По словам Нгуен Тхань Куока, заместителя директора Департамента туризма провинции Анзянг, регион усилит активное продвижение имиджа, бренда и потенциала туризма Фукуока среди международных туристов.
Фукуок будет приоритетно развивать экологический, зелёный и сельский туризм, эффективно использовать местные ресурсы, защищать окружающую среду и ориентироваться на устойчивое развитие туризма.
Департамент туризма будет координировать с профильными структурами подготовку и повышение квалификации туристических кадров, особенно в сфере иностранных языков, международного сервиса и туристической культуры. "Мы активно готовим кадровые ресурсы, повышаем качество услуг и совершенствуем туристические продукты, чтобы быть готовыми к обслуживанию крупных международных мероприятий и конференций", — подчеркнул Куок.
В этот же период Ассоциация туризма провинции объявила о создании подразделения гидов Анзянга, действующего под девизом "Связь - Сопровождение - Развитие", а также подписала соглашения о сотрудничестве с региональными туристическими ассоциациями и предприятиями, прежде всего в рамках подготовки к АТЭС 2027.