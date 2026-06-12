Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ЭКОНОМИКА

Ассоциации рыбаков содействуют усилиям по снятию «жёлтой карточки» ЕС за ННН-промысел

Наряду с силами правоохранительных органов на море более 100 рыболовецких ассоциаций и групп самоуправления рыбаков в Дананге стали важной силой в борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом, внося вклад в усилия Вьетнама по снятию предупреждения Европейской комиссии в виде «жёлтой карточки».
Офицеры и военнослужащие пограничной заставы Шонтра при Командовании пограничной охраны города Дананг информируют местных рыбаков о противодействии ННН-промыслу. Фото: ВИА
Полковник Чан Тьен Хиен, командующий Пограничным командованием Дананга, отметил, что центральный город располагает протяжённой береговой линией, обширными районами промысла и более чем 4 200 рыболовными судами, включая тысячи судов, ведущих промысел в открытом море. Помимо вклада в экономическое развитие, местные рыбаки также участвуют в защите национального суверенитета, обеспечении безопасности на море и соблюдении правил рыболовства.

На сегодняшний день более 100 рыболовецких профсоюзов, групп взаимопомощи и коллективов по защите национального суверенитета и безопасности на море подписали обязательства не заниматься ННН-промыслом.

Капитан рыболовного судна из общины Зюйхай Нгуен Конг Тхань отметил, что местные рыбаки всё глубже осознают важность соблюдения требований по предотвращению ННН-промысла при каждом выходе в море. По его мнению, если все рыбаки будут неукоснительно следовать установленным правилам, то задача по снятию «жёлтой карточки» вполне достижима.

В свою очередь капитан кальмаролова QNa 91702 TS Чан Динь Лен рассказал, что недавно вложил более 400 млн донгов (15,2 тыс. долларов США) в модернизацию судна и оборудования. Он также подписал обязательство строго соблюдать все требования, направленные на предупреждение и пресечение ННН-промысла.

Для поддержки этих усилий подразделения пограничной охраны усилили системы мониторинга рыболовной деятельности с целью выявления возможных нарушений, одновременно организуя обучение и информационно-разъяснительную работу среди рыбаков.

Подполковник Ле Ань Туи, начальник пограничной заставы порта Киха, отметил, что масштабная информационно-просветительская деятельность помогла рыбакам лучше понимать и соблюдать требования законодательства в сфере рыболовства, что позволило значительно сократить количество нарушений в зоне ответственности подразделения.

Местные власти также инвестируют в развитие инфраструктуры для совершенствования управления рыболовством и обеспечения прослеживаемости происхождения рыбной продукции.

Хоанг Чау Шон, председатель Народного комитета общины Нуйтхань, сообщил, что местные власти создают благоприятные условия для доступа рыбаков к кредитам на ремонт и модернизацию судов, приобретение рыболовного снаряжения и установку современного морского оборудования.

Кроме того, реализуются проекты по модернизации рыболовного порта Тамкуанг и якорной стоянки-убежища от штормов Анхоа. По его словам, эти объекты обеспечат безопасную стоянку рыболовных судов и позволят компетентным органам более эффективно контролировать выгрузку уловов и объёмы добычи водных биоресурсов, способствуя соблюдению международных требований в сфере рыболовства.

Благодаря активному участию рыболовецких организаций и строгому соблюдению требований по регистрации и техническому освидетельствованию судов, использованию систем мониторинга рыболовных судов, декларированию уловов и предотвращению незаконного промысла в иностранных водах рыбацкое сообщество Дананга вносит весомый вклад в усилия Вьетнама по снятию «жёлтой карточки» Европейской комиссии за ННН-промысел.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Миллиардер Эрик Шмидт: Вьетнам обладает преимуществами и большим потенциалом для превращения в мировой центр ИИ

Миллиардер Эрик Шмидт: Вьетнам обладает преимуществами и большим потенциалом для превращения в мировой центр ИИ

Делегация международных экспертов в области искусственного интеллекта (ИИ) во главе с миллиардером Эриком Шмидтом, бывшим председателем и генеральным директором корпорации Google, а также бывшим председателем Национальной комиссии США по безопасности в сфере ИИ (NSCAI), посетила Вьетнам с рабочим визитом для обсуждения будущего развития ИИ во Вьетнаме.
ПОДРОБНЕЕ

Top