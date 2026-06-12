ЭКОНОМИКА
Ассоциации рыбаков содействуют усилиям по снятию «жёлтой карточки» ЕС за ННН-промысел
На сегодняшний день более 100 рыболовецких профсоюзов, групп взаимопомощи и коллективов по защите национального суверенитета и безопасности на море подписали обязательства не заниматься ННН-промыслом.
Капитан рыболовного судна из общины Зюйхай Нгуен Конг Тхань отметил, что местные рыбаки всё глубже осознают важность соблюдения требований по предотвращению ННН-промысла при каждом выходе в море. По его мнению, если все рыбаки будут неукоснительно следовать установленным правилам, то задача по снятию «жёлтой карточки» вполне достижима.
В свою очередь капитан кальмаролова QNa 91702 TS Чан Динь Лен рассказал, что недавно вложил более 400 млн донгов (15,2 тыс. долларов США) в модернизацию судна и оборудования. Он также подписал обязательство строго соблюдать все требования, направленные на предупреждение и пресечение ННН-промысла.
Для поддержки этих усилий подразделения пограничной охраны усилили системы мониторинга рыболовной деятельности с целью выявления возможных нарушений, одновременно организуя обучение и информационно-разъяснительную работу среди рыбаков.
Подполковник Ле Ань Туи, начальник пограничной заставы порта Киха, отметил, что масштабная информационно-просветительская деятельность помогла рыбакам лучше понимать и соблюдать требования законодательства в сфере рыболовства, что позволило значительно сократить количество нарушений в зоне ответственности подразделения.
Местные власти также инвестируют в развитие инфраструктуры для совершенствования управления рыболовством и обеспечения прослеживаемости происхождения рыбной продукции.
Хоанг Чау Шон, председатель Народного комитета общины Нуйтхань, сообщил, что местные власти создают благоприятные условия для доступа рыбаков к кредитам на ремонт и модернизацию судов, приобретение рыболовного снаряжения и установку современного морского оборудования.
Кроме того, реализуются проекты по модернизации рыболовного порта Тамкуанг и якорной стоянки-убежища от штормов Анхоа. По его словам, эти объекты обеспечат безопасную стоянку рыболовных судов и позволят компетентным органам более эффективно контролировать выгрузку уловов и объёмы добычи водных биоресурсов, способствуя соблюдению международных требований в сфере рыболовства.
Благодаря активному участию рыболовецких организаций и строгому соблюдению требований по регистрации и техническому освидетельствованию судов, использованию систем мониторинга рыболовных судов, декларированию уловов и предотвращению незаконного промысла в иностранных водах рыбацкое сообщество Дананга вносит весомый вклад в усилия Вьетнама по снятию «жёлтой карточки» Европейской комиссии за ННН-промысел.