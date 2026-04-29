АСЕАН и ЕС усиливают стратегическое сотрудничество и всестороннюю взаимосвязанность

28 апреля в столице Брунея-Даруссалама Бандар-Сери-Бегаван состоялась 25-я встреча министров иностранных дел АСЕАН – Европейского союза (ЕС) с участием глав внешнеполитических ведомств и представителей стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и 27 государств — членов ЕС.

Член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг (слева, на переднем плане) на встрече.

Сопредседателями встречи выступили второй министр иностранных дел Брунея-Даруссалама Дато Эриван Пехин Юсоф в качестве координатора отношений АСЕАН–ЕС на период 2024–2027 годов и Кая Каллас — вице-президент Европейской комиссии (ЕК), Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Вьетнамскую делегацию возглавил член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг.



На встрече министры выразили глубокую обеспокоенность быстрым и сложным развитием мировой и региональной обстановки, включая конфликты в различных частях мира, оказывающие широкое влияние на экономику, торговлю, энергетику и глобальные цепочки поставок. Стороны подчеркнули, что АСЕАН и ЕС разделяют общую заинтересованность в поддержании мира и стабильности для развития, укреплении многосторонних институтов и ООН, продвижении диалога и доверия, соблюдении международного права, мирном урегулировании споров, а также в сотрудничестве по борьбе с транснациональной преступностью, обеспечении кибербезопасности и безопасности на море.

Общий вид церемонии открытия встречи министров иностранных дел АСЕАН–ЕС. (Фото: ВИА)

Опираясь на позитивную динамику отношений АСЕАН–ЕС, стороны договорились продолжать углубление сотрудничества в сфере экономики, торговли, инвестиций, инфраструктурной и цифровой взаимосвязанности. Стороны также согласились в ближайшее время приступить к реализации Всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте АСЕАН–ЕС (CATA) — первого соглашения подобного рода между двумя региональными организациями, направленного на укрепление связей между людьми и экономиками двух регионов, а также продвигать сотрудничество в сфере цифровой экономики на основе Рамочного соглашения АСЕАН о цифровой экономике (DEFA).



Подчёркивая важность эффективного использования соглашений о свободной торговле (ССТ), включая соглашения ЕС с Вьетнамом и Сингапуром, стороны также обозначили долгосрочную цель создания межрегионального соглашения о свободной торговле АСЕАН–ЕС. Стороны намерены продолжать сотрудничество в области борьбы с изменением климата, охраны окружающей среды, управления рисками стихийных бедствий, зелёной трансформации и устойчивого развития, образования и народных обменов на основе программ и инициатив ЕС, включая Global Gateway, Программу устойчивой взаимосвязанности АСЕАН–ЕС (SCOPE) и Инициативу зелёного партнёрства АСЕАН–ЕС.

член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг провел двусторонние встречи.



По случаю 50-летия отношений АСЕАН–ЕС в 2027 году стороны договорились совместно провести юбилейный саммит в Сингапуре. АСЕАН и ЕС также рассмотрят возможность повышения уровня отношений до Всеобъемлющего стратегического партнёрства в ближайшем будущем. Страны ЕС подтвердили поддержку центральной роли АСЕАН в региональной архитектуре через механизмы под эгидой АСЕАН, а также процесса формирования Сообщества АСЕАН.



Выступая на встрече, член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг подчеркнул, что Вьетнам и АСЕАН придают большое значение партнёрству с ЕС и поддерживают дальнейшее углубление всестороннего, содержательного и эффективного сотрудничества. Разделяя оценки других стран относительно трансформаций глобальной геополитической и геоэкономической ситуации, а также вызовов и возможностей, министр отметил, что обе стороны обладают множеством общих стратегических интересов и сходных подходов по ключевым вопросам, а также являются успешными моделями региональной интеграции, что придаёт стратегическое значение дальнейшему укреплению их взаимодействия.



Министр также предложил активизировать стратегический диалог, углублять взаимопонимание, усиливать координацию в предупреждении и реагировании на общие вызовы, а также изучить новые направления сотрудничества, включая формирование межрегионального ССТ, ускорение ратификации и реализации CATA и принятие Кодекса цифровой торговли АСЕАН–ЕС в 2026 году.



По итогам встречи стороны приняли Совместное заявление, отражающее основные результаты и содержание обсуждений на 25-й встрече министров иностранных дел АСЕАН–ЕС.