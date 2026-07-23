АММ-59: Продвижение стратегического партнёрства АСЕАН – Россия к более предметному и эффективному развитию

Встреча министров иностранных дел АСЕАН и России. Фото: VNA

Подводя итоги успешного проведения юбилейного саммита АСЕАН – Россия, посвящённого 35-летию отношений диалогового партнёрства, состоявшегося в июне 2026 года в Казани, Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул значение стратегического партнёрства АСЕАН и России для поддержания мира, стабильности и сотрудничества в регионе, а также подтвердил решимость эффективно реализовать договорённости и решения, достигнутые на уровне высшего руководства. Говоря о практическом взаимодействии, Сергей Лавров предложил АСЕАН и России продолжить укрепление диалога и сотрудничества в сферах политики и безопасности, борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью, информационной безопасности, морского сотрудничества, торговли и инвестиций, энергетики, продовольственной безопасности и поставок удобрений, цифровой трансформации и искусственного интеллекта (ИИ), образования, молодёжных и культурных обменов. Российская сторона также приветствовала намерение АСЕАН расширять сотрудничество с Евразийским экономическим союзом, БРИКС и Шанхайской организацией сотрудничества и выразила готовность оказывать соответствующую поддержку.



Государства-члены АСЕАН высоко оценили неизменную поддержку Россией центральной роли Ассоциации и её активное участие в механизмах, возглавляемых АСЕАН, таких как Восточноазиатский саммит (EAS), Региональный форум АСЕАН (ARF) и Совещание министров обороны стран АСЕАН с партнёрами по диалогу (ADMM+). Одновременно они призвали максимально использовать потенциал сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций, энергетики, цифровой трансформации, науки и технологий, а также гуманитарных обменов. Министры подтвердили, что первоочередной задачей является оперативное воплощение договорённостей, достигнутых на высшем уровне, в конкретные программы и проекты, соответствующие Видению Сообщества АСЕАН 2045. Они также договорились активизировать практическое сотрудничество в области кибербезопасности, борьбы с транснациональной преступностью и терроризмом, управления стихийными бедствиями, здравоохранения, образования, туризма и молодёжных обменов.



Выступая на заседании, министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг отметил, что юбилейный саммит в Казани стал важной вехой, подтвердившей стратегическое значение отношений АСЕАН – Россия и придавшей новый импульс двустороннему сотрудничеству. Для практической реализации видения и договорённостей руководителей двух сторон министр предложил обеспечить качественный прорыв в экономическом взаимодействии с целью доведения взаимного товарооборота до 45 млрд долларов США к 2035 году. Он также призвал как можно скорее приступить к реализации Совместного заявления АСЕАН – Россия о сотрудничестве в энергетике, уделяя приоритетное внимание развитию инфраструктуры хранения стратегических запасов топлива, расширению торговли сжиженным природным газом (СПГ), сотрудничеству в области возобновляемых источников энергии, мирного использования атомной энергии и энергосберегающих технологий.



Министр Ле Хоай Чунг также предложил расширить взаимодействие в новых сферах, включая науку, технологии и инновации, совместные исследования, развитие стартап-экосистем, цифровую трансформацию и цифровую безопасность. Он призвал эффективно использовать Диалог АСЕАН – Россия по безопасности информационно-коммуникационных технологий, а также механизм сотрудничества между Россией и высокопоставленными должностными лицами АСЕАН по вопросам цифровой трансформации, включая поддержку реализации Ханойской конвенции о борьбе с киберпреступностью. В социально-культурной сфере министр предложил укреплять связи между народами посредством развития туризма, расширения сети прямых авиарейсов и активизации молодёжных обменов. Пользуясь случаем, Ле Хоай Чунг подтвердил готовность Вьетнама успешно провести в 2027 году Вторую встречу молодых дипломатов АСЕАН и России.



Обсуждая международные и региональные вопросы, министр Ле Хоай Чунг подчеркнул важность строгого соблюдения международного права и Устава ООН, продвижения диалога, укрепления доверия и мирного урегулирования споров. Он приветствовал продолжение активной роли России в регионе и её поддержку центральной роли АСЕАН, а также общих позиций Ассоциации по вопросам, затрагивающим мир, безопасность и стабильность в регионе.



В преддверии выполнения Вьетнамом функций страны-координатора отношений АСЕАН – Россия в 2027–2030 годах министр Ле Хоай Чунг подтвердил, что Вьетнам будет тесно взаимодействовать с государствами-членами АСЕАН и Россией в целях обеспечения более предметного и эффективного развития стратегического партнёрства АСЕАН – Россия, приносящего практическую пользу народам обеих сторон и вносящего вклад в укрепление мира, стабильности и развития в регионе.