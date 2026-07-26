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АММ-59: Вьетнам оставил заметный след на встречах АСЕАН
По словам заместителя министра, несмотря на международную обстановку, характеризующуюся как «неопределённая, нестабильная и непредсказуемая», что было отмечено в приветственном выступлении министра иностранных дел Филиппин — председателя АСЕАН в 2026 году, конференция завершилась успешно и принесла всесторонние результаты. Был принят ряд важных документов, позволивших перевести политические обязательства в практическое сотрудничество.
Во-первых, продолжилось продвижение процесса формирования Сообщества АСЕАН. Министры положительно оценили результаты сотрудничества за первые семь месяцев года и договорились ускорить реализацию Видения Сообщества АСЕАН – 2045, а также решительно выполнять приоритеты председательства Филиппин в АСЕАН в 2026 году. Особое внимание будет уделено выполнению договорённостей 48-го саммита АСЕАН и комплексной реализации Декларации лидеров по реагированию на кризис на Ближнем Востоке.
Во-вторых, сеть внешних связей АСЕАН продолжает расширяться и углубляться. Всё больше государств стремятся установить или повысить уровень отношений с Ассоциацией, а также расширить своё участие в механизмах, действующих под руководящей ролью АСЕАН.
Принятие Турции в качестве двенадцатого партнёра по диалогу, предоставление Германии и Катару статуса отраслевых партнёров по диалогу, а также согласие на вступление Великобритании в Региональный форум АСЕАН (ARF) вновь подтвердили растущую привлекательность и международный авторитет АСЕАН как центра согласования интересов, координации сотрудничества и формирования региональных процессов.
В-третьих, устойчивость и значимость норм поведения, сформированных АСЕАН, были вновь подтверждены успешным проведением мероприятий, посвящённых 50-летию Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (TAC). Участники отметили, что TAC остаётся основополагающим сводом принципов, регулирующих отношения между государствами региона и внешними партнёрами. Присоединение к договору Румынии, Польши, Швеции и Литвы, доведшее число участников до 62 государств, а также новые заявки на присоединение свидетельствуют о сохраняющейся актуальности и высокой роли TAC.
В-четвёртых, встречи министров иностранных дел в форматах Меконг – Япония и Меконг – Республика Корея подтвердили долгосрочную приверженность обеих стран развитию сотрудничества в субрегионе и совместному решению общих вызовов, прежде всего в сфере энергетической безопасности и борьбы с киберпреступностью, что приносит практическую пользу населению и бизнесу стран бассейна Меконга и способствует строительству Сообщества АСЕАН.
Говоря об участии и наиболее значимых достижениях вьетнамской делегации, заместитель министра Данг Хоанг Зянг отметил, что, руководствуясь внешнеполитическим курсом, определённым XIV Всевьетнамским съездом Коммунистической партии Вьетнама, основанным на принципах инициативности, ответственности и лидерства в рамках АСЕАН, член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг и делегация Вьетнама прибыли на встречи не только для участия, но и для активного формирования повестки дня и выработки практических решений. Благодаря участию почти в 20 заседаниях Вьетнам оставил заметный след в работе форума.
Прежде всего, Вьетнам в тесной координации с председательствующими Филиппинами и другими государствами-членами активно содействовал укреплению единства и консенсуса внутри АСЕАН, поддерживал эффективную и своевременную реализацию приоритетов и инициатив председательства, а также выдвинул ряд предложений, направленных на укрепление сплочённости, устойчивости и взаимосвязанности Ассоциации.
Во-вторых, являясь единственной страной, одновременно координирующей отношения АСЕАН с двумя партнёрами по диалогу, Вьетнам внёс весомый вклад в развитие сотрудничества Ассоциации с Великобританией и Новой Зеландией.
Вьетнам возглавил переговоры, завершившиеся принятием Плана действий АСЕАН – Великобритания на 2027–2031 годы и Совместного заявления министров иностранных дел АСЕАН и Великобритании о сотрудничестве в рамках Видения АСЕАН по Индо-Тихоокеанскому региону (AOIP). Кроме того, Вьетнам способствовал достижению консенсуса внутри АСЕАН по вопросу принятия Великобритании в качестве 28-го участника ARF.
Вьетнам также руководил переговорами по подготовке и принятию Совместного заявления министров иностранных дел АСЕАН и Новой Зеландии о повышении региональной устойчивости, а также содействовал эффективной и комплексной реализации Плана действий АСЕАН – Новая Зеландия на 2026–2030 годы, уделяя приоритетное внимание качеству сотрудничества, а не количеству мероприятий.
Кроме того, Вьетнам активно участвовал в обсуждении ситуации в Восточном море, подчёркивая важность сохранения мира, безопасности и стабильности, необходимость осознания всеми странами общей ответственности и обеспечения полного отражения принципиальной позиции АСЕАН по данному вопросу в итоговых документах конференции.
Наконец, под совместным председательством министра иностранных дел Ле Хоай Чунга участники 17-й встречи министров иностранных дел в формате «Меконг – Япония» достигли договорённости о возобновлении проведения саммитов «Меконг – Япония» в максимально ранние и взаимоприемлемые сроки.