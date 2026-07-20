Активное противодействие замыслам «когнитивной войны»

Товарищ Чинь Ван Кует, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, руководитель Отдела ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами. Фото: ВИА

На конференции 19 июля член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами Чинь Ван Кует подчеркнул, что работа по защите идеологических основ Партии, борьбе и опровержению ошибочных и враждебных взглядов продолжает сохранять инициативную позицию. Однако враждебные силы активно используют искусственный интеллект, социальные сети для ведения «когнитивной войны», направленной против идеологических основ, доверия и внутреннего единства. Это борьба без конечной точки, требующая постоянного обновления методов, повышения потенциала сил и совершенствования инструментов противодействия.



Анализируя ситуацию и предлагая решения, многие эксперты и учёные считают, что нельзя допустить, чтобы «когнитивная война» создавала вакуум в сфере доверия; необходимо активно формировать богатые и привлекательные источники официальной информации. Доверие, основанное на практике, является наиболее устойчивым «щитом» перед любыми замыслами подрывной деятельности.



Новая форма ведения борьбы в когнитивном пространстве



По словам доцента, доктора Ле Тхи Тхань Ха, заместителя директора Института философии (Национальная политическая академия имени Хо Ши Мина), эта борьба не требует применения оружия и военной силы, как в традиционном понимании, а незаметно ведётся через телефоны, социальные сети, короткие видеоролики и фальшивые новости. Её цель — ослабление идеологических основ, формирование сомнений, раскол внутреннего единства и изменение общественного поведения.



Искусственный интеллект (ИИ), алгоритмы социальных сетей и большие данные используются для усиления распространения недостоверной информации, создания «иллюзии истины», когда люди многократно сталкиваются с фальшивыми сообщениями. Методы становятся всё более изощрёнными, проникая через культуру, образование, кино, музыку… что делает их выявление и реагирование на них более сложными.



Вьетнаму необходимо сосредоточиться на развитии инструментов мониторинга ИИ и социальных сетей, создании системы анализа больших данных для раннего выявления фальшивой информации и кампаний манипулирования общественным мнением; развивать системы ИИ, способные автоматически выявлять, анализировать и предотвращать кибератаки, мошеннические действия и подделку личности; одновременно активно развивать отечественные системы мониторинга вместо полной зависимости от зарубежных решений. Наряду с этим необходимо формировать кадры, способные одновременно использовать искусственный интеллект для защиты и понимать способы его использования недобросовестными субъектами.



Разделяя этот подход, доцент, доктор Нгуен Тхи Тху Ха, заведующая кафедрой междисциплинарных наук, иностранных языков и информатики (Академия государственного управления и государственного управления) отметила, что ранее подрывная деятельность обычно была сосредоточена на открытой пропаганде, распространении материалов, провоцировании протестов или использовании политических событий для создания внешнего давления. В то же время «когнитивная война» непосредственно направлена на восприятие, эмоции, доверие и поведение каждого человека с целью изменить способ восприятия информации, постепенно ослабляя доверие к Партии, государству, политическому строю и блоку великого общенационального единства.



Следует обратить внимание на то, что если ранее ошибочные взгляды и недостоверная информация обычно достаточно легко распознавались, то сегодня под воздействием ИИ, больших данных, алгоритмов социальных сетей и технологий создания цифрового контента искажённая информация может производиться с очень высокой скоростью, в чрезвычайно изощрённой форме, включая использование изображений, звуков и видеоматериалов с высокой степенью реалистичности.



Эти субъекты также используют пользовательские данные для персонализации содержания, воздействуя непосредственно на психологию, интересы и тенденции различных групп. Это является формой ведения борьбы в когнитивном пространстве, где основным «оружием» выступают данные, алгоритмы, информация и социальная психология.



По словам доцента, доктора наук Нгуен Тхи Тху Ха, защита идеологической основы Партии заключается не только в опровержении ошибочных взглядов, но и в активном предоставлении точной, своевременной и прозрачной информации, формировании общественного доверия на основе диалога, убеждения и конкретных результатов процесса развития страны.



Чтобы сохранить инициативную позицию, Вьетнаму необходимо тесно сочетать технологические, информационно-коммуникационные и государственно-управленческие возможности, одновременно мобилизуя совокупную силу всей политической системы и всего народа для защиты идеологической основы Партии.



Модернизация инструментов и сил в соответствии с требованиями поставленных задач



Если «когнитивная война» коренным образом изменила методы, инструменты и объекты воздействия, то работа по защите идеологической основы Партии также не может продолжаться исключительно в рамках традиционного мышления и традиционных подходов. Требование «непрерывно обновлять методы, модернизировать как инструменты, так и силы, чтобы они соответствовали уровню противодействующих субъектов и требованиям поставленных задач», выдвинутое руководителем Отдела ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами, является стратегическим ориентиром для сохранения инициативы на идеологическом фронте в эпоху цифровых технологий.



По словам доцента, доктора Ле Тхи Тхань Ха, для сохранения инициативы в работе по защите идеологической основы Партии в цифровую эпоху Руководящие комитеты 35 всех уровней совместно с соответствующими силами должны провести всестороннее обновление — как в вопросах мышления, методов деятельности, так и формирования кадрового состава.



Прежде всего необходимо обновить мышление — перейти от оборонительного подхода к проактивному. Не следует лишь ожидать появления ошибочной и враждебной информации, чтобы реагировать и опровергать её; необходимо прогнозировать, заранее выявлять тенденции и чувствительные темы для подготовки официального информационного содержания.



На основе многомерного подхода следует сочетать политическую науку, цифровые технологии, психологию и коммуникационные науки для комплексного противодействия ошибочной информации.



Подчёркивая, что формирование сил является определяющим фактором создания потенциала защиты идеологической основы Партии в новых условиях, доцент, доктор Ле Тхи Тхань Ха считает, что необходимо создать команду междисциплинарных экспертов, объединяющую политических кадровых работников, журналистов, специалистов в области технологий и исследователей-социологов для участия в информационно-пропагандистской работе; развивать сеть авторитетных сотрудников и участников для распространения позитивной информации; оснащать кадры, занимающиеся защитой идеологической основы Партии, навыками использования инструментов ИИ, анализа данных и управления цифровыми коммуникациями.



Одновременно необходимо сформировать гибкий механизм координации между Руководящими комитетами 35, пресс-органами, технологическими предприятиями и интернет-сообществом.



В условиях стремительного развития цифровой трансформации госпожа Ле Тхи Тхань Ха подчеркнула, что институциональная система должна изменяться в направлении стимулирования инноваций при одновременном обеспечении контроля рисков.



Необходимо разработать открытые законы и нормативные положения, позволяющие проводить испытание новых технологий в рамках правовых «песочниц» (sandbox) до их широкого применения; обеспечить налоговую, финансовую и инфраструктурную поддержку технологическим предприятиям и стартапам, особенно в таких сферах, как ИИ, большие данные и кибербезопасность.



Наряду с созданием механизмов, позволяющих предприятиям, научно-исследовательским институтам и государству совместно разрабатывать цифровые решения, необходимо чётко определить права собственности, требования к защите и обмену данными, предотвращая злоупотребление данными или утечку персональной информации.



Необходимо установить обязательные стандарты безопасности и защиты для ключевых цифровых платформ. Одновременно следует создать специализированные органы для оценки социального, безопасностного и этического воздействия цифровых технологий.



Разделяя эту точку зрения, доцент, доктор Нгуен Тхи Тху Ха считает, что если ранее работа по защите идеологической основы Партии в основном строилась по принципу реагирования на ошибочную и враждебную информацию, то сегодня необходимо решительно перейти к мышлению активного созидания и управления информационным пространством.



Это означает, что необходимо не только «противодействовать», но и «создавать»; не только опровергать ошибочные взгляды, но, что ещё более важно, формировать богатую, привлекательную, убедительную и широко распространяемую экосистему официальной информации.



«Когда официальная информация становится самым быстрым, самым надёжным и самым близким к гражданам источником информации, тогда искажённые утверждения будут постепенно терять пространство для воздействия», — подчеркнула доцент, доктор Нгуен Тхи Тху Ха.



Институциональная система должна сосредоточиться на определении таких ключевых принципов, как прозрачность, подотчётность, защита персональных данных, информационная безопасность, права человека в киберпространстве и ответственность субъектов, предоставляющих цифровые платформы. Это устойчивые принципы, способные адаптироваться к развитию технологий.



По мнению доцента, доктора Нгуен Тхи Тху Ха, необходимо сформировать систему законодательства в сфере ИИ и данных в направлении синхронности, единства и соответствия международной практике.



В частности, необходимо чётко определить ответственность организаций и отдельных лиц при разработке и использовании ИИ; создать механизмы контроля продуктов ИИ с высоким уровнем риска; установить требования к прозрачности содержания, создаваемого ИИ; одновременно усилить защиту персональных данных, обеспечить право на частную жизнь и право граждан на доступ к информации.



Практика показывает, что доверие народа прежде всего укрепляется благодаря эффективности руководства Партии, эффективности государственного управления и конкретным достижениям в процессе развития страны.



Поэтому в цифровую эпоху защита идеологической основы Партии заключается не только в борьбе с ошибочной и враждебной информацией, но и в создании богатого, привлекательного, позитивного источника официальной информации, укреплении общественного доверия на основе именно достижений страны.