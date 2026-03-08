Активизация реализации Проекта развития городов Вьетнама по адаптации к изменению климата

13 февраля Премьер-министр Правительства издал Директиву № 04/CT-TTg об активизации реализации Проекта развития городов Вьетнама по адаптации к изменению климата на период 2021–2030 годов.

Центр 1-го района у реки Сайгон расположен в центральной городской зоне. Фото: ВИА

В директиве отмечается, что за прошедшее время в ходе выполнения соответствующих правовых норм и Проекта Премьер-министра № 438/QĐ-TTg от 25 марта 2021 года о развитии городов Вьетнама, адаптирующихся к изменению климата на период 2021–2030 годов, министерства, ведомства, Народные комитеты провинций и городов центрального подчинения и соответствующие органы серьёзно организовали выполнение и реализовали множество практических решений, что привело к заметным изменениям и достижению важных результатов в управлении городским развитием, способствовало продвижению развития городов на основе зелёного и умного роста, адаптации к изменению климата, а также социально-экономическому развитию местных территорий и всей страны.

К настоящему времени реализация Проекта уже дала ряд конкретных результатов. Все провинции и города центрального подчинения приняли планы действий или руководящие документы по реагированию на изменение климата в сфере городского развития.

Провинции завершили пересмотр проектов городского планирования и дополнили их содержанием, связанным с изменением климата, для городов, которые признаны наиболее уязвимыми к его последствиям. Одновременно постепенно определяются зоны риска стихийных бедствий для городских территорий; повышается осведомлённость о развитии городов с учётом адаптации к изменению климата; реализуются многочисленные инвестиционные проекты, связанные с изменением климата, на местном уровне.

Однако развитие городов с учётом адаптации к изменению климата по-прежнему сталкивается с рядом ограничений и проблем. В частности, создание системы карт предупреждения о городских рисках (Атлас городов и климата) сталкивается с трудностями в формировании базы данных; методические материалы по техническим решениям в основном сосредоточены на адаптации к изменению климата и пока недостаточно включают решения по сокращению выбросов парниковых газов в городах; ресурсы для реализации поставленных задач остаются ограниченными.

Совершенствование политики и нормативной базы развития городов зелёного роста

В настоящее время управление развитием городов в условиях изменения климата является насущной задачей общества, партийных организаций и органов власти всех уровней. Для усиления проактивных мер реагирования на изменение климата, рационального использования ресурсов при модернизации и развитии городов, постепенного контроля и снижения загрязнения воздуха, воды и почвы в соответствии с международными стандартами, а также пересмотра, дополнения и совершенствования системы нормативных правовых актов в сфере планирования и управления инвестициями в развитие городов в условиях растущих рисков, связанных с изменением климата, Премьер-министр поручил Министерству строительства, в соответствии с пунктом 1 статьи 10 резолюции Национального собрания № 190/2025/QH15 от 19 февраля 2025 года, возглавить и совместно с министерствами, ведомствами и местными органами власти продолжить и в срочном порядке реализовать задачи, предусмотренные Решением Премьер-министра № 438/QĐ-TTg от 25 марта 2021 года об утверждении Проекта «Развитие городов Вьетнама по адаптации к изменению климата на период 2021–2030 годов», а также связанные с ним указания, обеспечивая эффективность, практическую результативность и соблюдение законодательства.

Одновременно необходимо осуществлять мониторинг и контроль содержания развития городов, адаптирующихся к изменению климата, в процессе планирования и управления городским развитием, обеспечивая прозрачность, согласованность, устранение противоречий и дублирования, а также соответствие требованиям практического развития и международной интеграции.

Министерство строительства совместно с министерствами, ведомствами и местными органами власти продолжит совершенствовать и синхронизировать механизмы политики, нормативные положения и правовые нормы развития городов зелёного роста; развивать системы зелёной и интеллектуальной городской технической инфраструктуры; разрабатывать нормативы, стандарты и экономико-технические показатели для развития зелёных материалов, зелёных зданий и объектов, эффективно использующих энергию; планомерно и эффективно реализовывать задачи, предусмотренные решениями Премьер-министра № 84/QĐ-TTg от 19 января 2018 года о плане развития городов зелёного роста Вьетнама до 2030 года и № 950/QĐ-TTg от 1 августа 2018 года о развитии устойчивых умных городов Вьетнама на период 2018–2025 годов с ориентацией до 2030 года.

Необходимо также организовать разработку Генерального плана системы городов и сельских территорий до 2035 года с перспективой до 2050 года, а также программ и инвестиционных проектов по модернизации городов, развитию зелёного и умного роста и адаптации к изменению климата на период 2025–2030 годов и последующие этапы для представления Премьер-министру на утверждение в качестве основы эффективного управления ресурсами городов и обеспечения устойчивого городского развития.

Следует разработать руководящие рамочные документы; пересмотреть и дополнить систему нормативов и стандартов для городов зелёного роста, зелёных зданий и энергоэффективных сооружений, а также установить обязательность их применения для объектов, финансируемых за счёт государственных инвестиций. Завершить эту работу планируется в 2026 году.

Кроме того, Министерство строительства продолжит координировать обмен опытом, развитие сетевого взаимодействия и политического диалога по вопросам развития городов, адаптирующихся к изменению климата, зелёного роста и умных городов через Форум городов Вьетнама, направленный на устойчивое и инклюзивное развитие системы городов страны; продолжит мониторинг, контроль и проверку пересмотра и корректировки городского планирования, программ развития городов и городской технической инфраструктуры с учётом решений по развитию городов, адаптирующихся к изменению климата, городов с низким уровнем выбросов углерода, зелёного и умного роста.

Усиление руководства для местных органов власти по управлению использованием городской земли

Министерству финансов поручено совместно с министерствами, ведомствами и местными органами власти изучить и представить компетентным органам предложения по разработке и совершенствованию нормативных актов, регулирующих финансовые механизмы и распределение бюджета для мероприятий по адаптации к изменению климата в городах; исследовать механизмы зелёного финансирования для поддержки уязвимых городов; совместно с соответствующими министерствами и местными органами власти усилить контроль за планами, программами и проектами, связанными с государственными инвестициями, обеспечивая согласованность среднесрочных и ежегодных планов государственных инвестиций с планами социально-экономического развития, городским планированием и утверждёнными программами и проектами городского развития.

Зелёное пространство парка Тхонгнят способствует очищению воздуха, регулированию климата и сохранению естественного дыхания города. Фото: ВИА

Министерство сельского хозяйства и окружающей среды должно предоставлять информацию и обновлённые национальные сценарии изменения климата, гидрометеорологические данные, карты наводнений и повышения уровня моря для поддержки управления и развития городов; совместно с министерствами и ведомствами усилить руководство для местных органов власти по управлению использованием городской земли в соответствии с утверждёнными планами и программами развития.

Министерства, ведомства и местные органы власти должны активно координировать работу с Министерством строительства по реализации задач и решений, связанных с планированием и развитием городов, адаптирующихся к изменению климата и зелёному росту, предусмотренных решениями Премьер-министра № 438/QĐ-TTg от 25 марта 2021 года, № 1658/QĐ-TTg от 1 октября 2021 года, № 882/QĐ-TTg от 22 июля 2022 года, № 84/QĐ-TTg от 19 января 2018 года, № 950/QĐ-TTg от 1 августа 2018 года, а также задачами, указанными в настоящей директиве.

Модернизация и синхронное развитие современной социальной инфраструктуры в городах

Народные комитеты провинций и городов центрального подчинения должны активно разрабатывать программы и планы управления использованием земель для городского развития в соответствии с законодательством; усиливать контроль за процессом городского развития в соответствии с утверждёнными планами, пересматривать сценарии изменения климата и классифицировать территории по степени устойчивости к стихийным бедствиям; продолжать пересмотр и разработку программ развития городов и планов городского развития в соответствии с законодательством, сосредоточив ресурсы на инвестициях в создание полноценной системы городской инфраструктуры, обеспечивающей связь между различными районами города; осуществлять модернизацию, реконструкцию и синхронное развитие современной социальной инфраструктуры и сети социальных услуг, способствующих развитию умных, зелёных городов, адаптирующихся к изменению климата.

Наряду с этим необходимо пересмотреть и максимально ограничить выделение или аренду земель в прибрежных районах, особенно в зонах с природными ландшафтами и красивыми пляжами, для проектов, не служащих напрямую интересам общества, чтобы обеспечить адаптацию к изменению климата и повышению уровня моря, сохранить природные прибрежные ландшафты и защитить окружающую среду прибрежных зон. При этом следует отдавать приоритет сохранению открытого доступа к морскому побережью и созданию общественных пространств для долгосрочного пользования населением.