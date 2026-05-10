Аждар Ибрагимов — человек, который соединяет культуры Вьетнама и Азербайджана с помощью кино

Сборник рассказов «Увиденное во Вьетнаме». Фото: Хоанг Иен

Перевод его сборник рассказов «Увиденное во Вьетнаме» накануне был вышел в свет. В книге рассказывается о его жизни и работе в нашей стране с 1959 по 1962 год. На страницах воссоздается Вьетнам после победы при Дьенбьенфу, когда страна строила новую жизнь на Севере и одновременно вел борьбу за освобождение Юга и воссоединение страны.



Большой вклад в становление и развитие вьетнамского кино



По приглашению президента Вьетнама Хо Ши Мина и по направлению правительства СССР Аждар Ибрагимов работал во Вьетнаме с 1959 по 1962 годы. В результате его плодотворной деятельности была основана вьетнамская киношкола (ныне Университет театрального и киноискусства) и снято три фильма (с участием его вьетнамских учеников).



Директор Вьетнамского института кино Ле Тхи Ха говорит: «Ибрагимов внёс огромный вклад в создание национальной киношколы, подготовку актеров и режиссеров. Студентами первого курса стали 53 человека. По окончании обучения все они получили дипломы – это были первые профессиональные киноактеры и режиссеры Вьетнама. В этом успехе есть большая заслуга Ибрагимова».



Под художественным руководством Ибрагимова были сняты фильмы, получившие международные награды. Ле Тхи Ха подчеркивает: «Под его руководством были сняты замечательные художественные фильмы «Белоглазая птичка» и «Два солдата». И стоит отметить, что фильм «Белоглазая птичка» получил специальный приз Международного кинофестиваля в Карловых Варах в 1962 году. Этот успех не только стал гордостью, но и ознаменовал начало выхода вьетнамского кино на международную арену».

Встречи прездидента Вьетнама Хо Ши Мина с Ибрагимовом и его коллегами. Фото: Хоанг Иен

Вьетнам глазами азербайджанского режиссёра



Ибрагимов объездил многие районы Вьетнама, в том числе Ханой, Хайфон, Дьенбьенфу и горные провинции на севере страны. Он изучал традиции и обычаи местных жителей, встречался с простыми людьми и записывал их рассказы о повседневной жизни во время войны.



Посол Азербайджана во Вьетнаме Шовги Мехдизаде рассказывает: «Он всегда сопровождал президента Хо Ши Мина по регионам, занимался съемками. Он собирал обычаи, традиции. Ему настолько это все понравилось, ему оказалось это очень близким, потому что он нашел общие сходства, какие есть в азербайджанских семьях у азербайджанцев и у вьетнамцев. Конечно же, это любовь к родине и семейные ценности».



После возвращения домой Аждар Ибрагимов написал три книги, в том числе «Увиденное во Вьетнаме». Книга состоит из двух частей: «Меня разбудили тигры» и «Меня разбудили бомбы». В этой книге рассказывается о Вьетнаме, который вскоре после победы при Дьенбьенфу вступил в новую ожесточенную и длительную войну Сопротивления против США.



Особенность книги заключается в том, что война представляется не только через бомбардировки и сражения, а и через повседневную жизнь: крестьяне работают на полях, дети учатся в бомбоубежищах, съемочные группы пересекают леса и горы, и также хрупкая тишина после взрывов. Природа в книге служит зеркалом внутреннего состояния героев. Она передает тревоги, надежду и волю вьетнамцев.

В книге рассказывается о повседневной жизни вьетнамцев. Фото: Хоанг Иен

Переводчик Нгуен Ван Тьен отмечает: «Произведение очень полезно для вьетнамцев и для азербайджанцев, потому что оно побуждает наши воспоминания о прошлом вьетнамском народе. Ибрагимов изображал разные картины прошлого, с того времени, когда мы были в Дьенбьенфу, до того, как мы сражались с американцами и встречались с социалистами. Это очень хорошая книга для нас, которая привлекает наше внимание с начала до конца».



По словам Нгуен Ван Тьена, главная привлекательность книги заключается в том, что все детали основаны на собственном опыте Ибрагимова. Именно взгляд иностранца, который искренне любит Вьетнам, делает книгу увлекательной даже для современных вьетнамских читателей.



Переводчик далее говорит: «Я думаю, что эпизод, который оставил у меня большое впечатление - это встреча автора и других сотрудников, со всей группой кинематографистов, с людьми в Дьенбьенфу и в разных горных районах. Ибрагимов очень много переживал чувства, эмоции вьетнамцев. После победы над французами у вьетнамцев было много трудностей в разных аспектах жизни. Поэтому Ибрагимов посвящал страницы изображению жизни и работы людей в горных районах».

Посол Шовги Мехдизаде выступает на церемонию презентации сборника рассказов «Увиденное во Вьетнаме». Фото: Посольство Азербайжана во Вьетнаме



