Форум будущего АСЕАН – 2026
Австралийский эксперт: Проактивная внешняя политика Вьетнама отвечает вызовам времени
По словам профессора Карла Тэйера, Форум будущего АСЕАН представляет собой площадку для диалога, в которой участвуют не только представители государственных органов, но также предприниматели, представители средств массовой информации и научного сообщества. Кроме того, вокруг форума проводится множество мероприятий, включая семинар «Роль политических партий Юго-Восточной Азии в формировании Сообщества АСЕАН», круглый стол «Молодёжный диалог АСЕАН: Стремления – 2030» и семинар «Меконг в архитектуре субрегионального сотрудничества АСЕАН: на пути к Видению 2045». По мнению профессора Карла Тэйера, это является весьма новаторской идеей. Он также отметил, что заслуживает внимания стремление Вьетнама переводить выдвигаемые предложения в практические действия, включая их интеграцию в Видение Сообщества АСЕАН – 2045.
Профессор Карл Тэйер подчеркнул, что Видение Сообщества АСЕАН – 2045 представляет собой непрерывный процесс, требующий от государств-членов постоянной корректировки подходов для обеспечения развития региона в соответствии с намеченным курсом, ориентированным на стабильность, развитие и интересы людей. По его мнению, ещё одним важным посланием является то, что безопасность не ограничивается исключительно военной сферой, а включает также человеческую безопасность, устойчивость общества, управление технологиями и превентивную дипломатию. По словам профессора Карла Тэйера, именно такой подход Вьетнам вносит в повестку дня АСЕАН: акцент на практических решениях, продвижение диалога и учёт мнения населения, а не ограничение декларативными принципами. Он также подчеркнул роль исследовательских институтов и таких площадок, как Форум будущего АСЕАН, рассматривая их как важное пространство для выработки, апробации и совершенствования политических идей до их практической реализации.
Оценивая значение проведения Вьетнамом Форума будущего АСЕАН, особенно с учётом того, что это стало первым крупным многосторонним дипломатическим мероприятием высокого уровня, организованным Вьетнамом после успешного проведения XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ, выборов депутатов Национального собрания XVI созыва и завершения формирования ключевых руководящих должностей в Партии и государстве, профессор Карл Тэйер отметил, что Вьетнам стремится направить миру сигнал о своей политической стабильности, курсе на модернизацию и международную интеграцию, одновременно демонстрируя готовность активно участвовать в формировании повестки дня и институтов АСЕАН. Он также отметил, что Вьетнам неизменно поддерживает развитие сотрудничества в бассейне реки Меконг и взаимодействие с развивающимися странами. Именно эти факторы формируют общий контекст Форума будущего АСЕАН 2026.
Посредством данного форума Вьетнам выражает стремление продолжать сотрудничество со странами АСЕАН и партнёрами в целях продвижения строительства мирного, единого, процветающего, устойчивого, инновационного и ориентированного на человека Сообщества АСЕАН.
Профессор Карл Тэйер считает, что Вьетнам постепенно становится одним из региональных центров не только производства, но и дипломатии благодаря постоянно расширяющейся сети международных связей. Это, по его мнению, укрепляет самостоятельные позиции страны как на мировой арене, так и в рамках АСЕАН. Говоря о Форуме будущего АСЕАН 2026, эксперт отметил, что он служит открытой площадкой для выдвижения новых идей, где Вьетнам выступает в качестве инициатора и проводника многих перспективных инициатив.
По мнению профессора Карла Тэйера, Вьетнам способен сыграть важную роль в формировании региональной архитектуры, основанной на центральной роли АСЕАН. Он отметил, что проведение Вьетнамом Года АТЭС в 2027 году создаст благоприятные условия для более тесной координации региональных механизмов, что позволит лидерам принять участие как в саммите АТЭС, так и в Восточноазиатском саммите. Кроме того, тот факт, что Сингапур будет председательствовать в АСЕАН в 2027 году, рассматривается как дополнительное преимущество с организационной и географической точек зрения. Поэтому, по мнению профессора Карла Тэйера, Вьетнаму следует активно использовать свою инициативную роль для обеспечения дальнейшей практической эффективности Восточноазиатского саммита, тем самым укрепляя центральную роль АСЕАН.
Профессор Карл Тэйер напомнил, что в последнее время Вьетнам активно продвигает инициативу «Береговая охрана Вьетнама и друзья», направленную на укрепление координации между правоохранительными структурами на море в регионе. Исходя из этого, профессор считает, что Вьетнам может и далее активно продвигать и координировать данную инициативу в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также усиливать сотрудничество и обмен ресурсами с исследовательскими учреждениями региона для диверсификации форм её реализации, демонстрируя тем самым лидерство посредством конкретных действий.
В завершение Карл Тэйер подчеркнул, что ключевым фактором остаются практико-ориентированные предложения, предусматривающие отбор и развитие новых, прорывных идей для поддержки процесса выработки государственной политики. По его словам, именно в этом заключается сущность «центральной роли АСЕАН» – цели, которую сама Ассоциация должна формировать и подтверждать конкретными результатами. Главная задача на нынешнем этапе состоит в содействии управлению конкуренцией между крупными державами и преодолению вызовов и кризисов, что позволит способствовать формированию региональной архитектуры и укреплению стратегического доверия.