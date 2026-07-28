ຂ່າວສານ
WTO ແລະ WEF ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດສາກົນ
ໃນຂອບເຂດການໄປປະຕິບັດຢູ່ສະວິດ, ວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນທັ້ງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບທ່ານນາງ Jennifer DJ Nordquist ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ອົງການການຄ້າ ໂລກ (WTO). ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນທັ້ງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ WTO ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍການຍົກສູງຄວາມສາມາດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການບຳລຸງກໍ່ສ້າງລົງເລິກກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຄ້າ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານກົດໝາຍ ໃນການແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນສາກົນ, ສ້າງຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ, ຜ່ານນັ້ນຊ່ວຍຫວຽດນາມໝູນໃຊ້ບັນດາສັນຍາ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຊຸກຍູ້ການສົ່ງອອກ, ດຶງດູດບັນດາແຫຼ່ງລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການແກ້ງແຍ້ງທົ່ວໂລກ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທີ່ການເຮັດວຽກກັບທ່ານ Andre Hoffmann ປະທານຮ່ວມສະພາບໍລິຫານເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF), ທ່ານ ຫງຽວນວັນແທັງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ WEF ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືພາກລັດ - ເອກະຊົນ, ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານຫວຽດນາມ ກັບປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນແຖວໜ້າໂລກ; WEF ສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ.