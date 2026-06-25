ຂ່າວສານ
World Cup 2026: ເກີດພາຍຸຢູ່ພາກຕາເວັນອອກປະເທດ ອາເມລິກາ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍສະຖານທີ່ແຂ່ງຂັນ World Cup ຖືກຜົນກະທົບ
ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການແຂ່ງຂັນ World Cup 2026, Cristiano Ronaldo ໄດ້ມີການໂຕ້ຕອບຄືນຢ່າງສຸດຍອດ ຕໍ່ທຸກຄຳສົງໄສ ເມື່ອມີການຍິງບານເຂົ້າປະຕູ 2 ລູກຢ່າງລຽນຕິດ, ປະກອບສ່ວນຢ່່າງໃຫຍ່ຫຼວງຊ່ວຍນຳ ປັອກຕຸຍການ ເອົາຊະນະ ອູເບກິດສະຖານ 5 ປະຕູຕໍ່ 0 ໃນນັດແຂ່ງຂັນທີ 2 ຢູ່ສາຍ K World Cup 2026 ທີ່ເດີ່ນກິລາ Houston (ອາເມລິກາ) ເມື່ອຮຸ່ງເຊົ້າວັນທີ 24 ມິຖຸນາ.
ໃນເຫດການໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພາຍຫຼັງຍາດໄດ້ຊະນະ ຈໍແດນ ຢ່າງຂາດຂັ້ນ ໃນການແຂ່ງຂັນສາຍ J ຂອງຮອບຊີງຊະນະເລີດ World Cup 2026, ກອງໜ້າ Ibrahim Maza ຄົນເຊື້ອຊາດ ຫວຽດນາມ - ໃນທິມບານເຕະ ອານເຊຣີ ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດ ນັກກິລາດີເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງນັດແຂ່ງຂັນ ຈາກ ສະຫະພັນບານເຕະໂລກ (FIFA). ເຖິງວ່າບໍ່ແມ່ນຜູ້ຍິງບານເຂົ້າປະຕູໂດຍກົງ, ແຕ່ Maza ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດານັກກິລາພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດໃນທິມ ອານເຊຣີ.