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ຂ່າວສານ

WHO ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອິດສະຣາແອັນ ຢຸດຕິແຜນການບຸກໂຈມຕີ Rafah

1,2 ລ້ານຄົນຢູ່ Rafah ບໍ່ມີບ່ອນປອດໄພເພື່ອຍົກຍ້າຍ, ບໍ່ມີຮາກຖານສາທາລະນະສຸກປອດໄພ, ແລະ ຄົບມາດຕະການປິ່ນປົວເຊິ່ງຜູ້ໄປອົບພະຍົບສາມາດສຳພັດໄດ້ຢູ່ແຫ່ງອື່ນຂອງເຂດ ກາຊາ.
(ພາບປະກອບ: AFP)

ວັນທີ 16 ມີນາ, ທ່ານ Adhanom Ghebreyesus, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອິດສະຣາແອັນ ບໍ່ດຳເນີນການບຸກໂຈມຕີແນໃສ່Rafah,  ເຊິ່ງແມ່ນແຫ່ງທີ່ມີສາມັນຊົນສ່ວນຫຼາຍຢູ່ເຂດ ກາຊາ ພວມລີ້ຕົວ.

ຕາມທ່ານ Adhanom Ghebreyesus ແລ້ວ, ເລື່ອງກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ຂຶ້ນແຜນຍົກຍ້າຍກ່ອນດຳເນີນການບຸກໂຈມຕີບໍ່ແມ່ນມາດຕະການແກ້ໄຂຕາມຕົວຈຶງ. ທ່ານຖືວ່າ, 1,2 ລ້ານຄົນຢູ່ Rafah ບໍ່ມີບ່ອນປອດໄພເພື່ອຍົກຍ້າຍ, ບໍ່ມີຮາກຖານສາທາລະນະສຸກປອດໄພ, ແລະ ຄົບມາດຕະການປິ່ນປົວເຊິ່ງຜູ້ໄປອົບພະຍົບສາມາດສຳພັດໄດ້ຢູ່ແຫ່ງອື່ນຂອງເຂດ ກາຊາ. ທ່ານຫວັງວ່າ, ໄພພິບັດມະນຸດສະທຳນີ້ບໍ່ຄວນຮ້າຍແຮງກວ່າ.

ຕາມຖະແຫຼງການໃນວັນທີ 15 ມີນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Benjamin Netanyahu ໄດ້ອະນຸມັດຜ່ານ “ແຜນການກະທຳຢູ່ Rafah” ຂອງກອງທັບ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຍົກອອກລາຍລະອຽດ ຫຼື ຈຸດເວລາເທື່ອ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ ບ​ຣາ​ຊິນ ຢູ່​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ ບ​ຣາ​ຊິນ ຢູ່​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

“ດ້ວຍອິດທິພົນ” ຢູ່ ຊີກໂລກໃຕ້, ບຣາຊິນ ແລະ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນໂດຍອີງໃສ່ບັນດາຄຸນຄ່າລວມກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ ແລະ ເຄົາລົບເຊິ່ງກັນແລະກັນ.
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