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ຂ່າວສານ

WHO ອະ​ນຸ​ມັດ​ຜ່ານ ວັກ​ຊິນ​ທຳ​ອິດ ​ຕ້ານ​ພະ​ຍາດ​ໝາກ​ສຸກ​ລິງ

ເລື່ອງວັກຊິນຕ້ານພະຍາດໝາກສຸກລິງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຜ່ານໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນໃນການຕ້ານພະຍາດທີ່ພວມແຜ່ລະບາດຢ່າງແຮງຢູ່ຫຼາຍປະເທດອາບຟຼິກການີ້ ກໍ່ຄືໃນອະນາຄົດ.
(ພາບປະກອບ: Getty Images/TTXVN)
ວັນທີ 13 ກັນຍາ, ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອົງການນີ້ໄດ້ອະນຸມັດຜ່ານໃນເບື້ອງຕົ້ນວັກຊິນທຳອິດຕ້ານພະຍາດໝາກສຸກລິງ ເຊິ່ງແມ່ນວັກຊິນຂອງບໍລິສັດການຢາ ແດນມາກ Bavarian Nordic. ເລື່ອງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ວັກຊິນນີ້ມີຄຸນນະພາບທີ່ດີ, ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ. ບັນດາອົງການຂອງ ສປຊ ກໍ່ອີງຕາມຂັ້ນຕອນນີ້ກ່ອນທີ່ຈະຊື້ບັນດາຜະລິດຕະພັນການແພດ. ການກະທຳດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດເສັ້ນທາງໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາອາດສາມາດເຂົ້າເຖິງ ວັກຊິນຕ້ານພະຍາດໝາກສຸກລິງ, ໃນສະພາບການຫຼາຍປະເທດບໍ່ມີເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອກວດກາຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງວັກຊິນຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທ່ານປ.ອ Tedros Adhanom Ghebreyesus ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ WHO  ຖືວ່າ ເລື່ອງວັກຊິນຕ້ານພະຍາດໝາກສຸກລິງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຜ່ານໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນໃນການຕ້ານພະຍາດທີ່ພວມແຜ່ລະບາດຢ່າງແຮງຢູ່ຫຼາຍປະເທດອາບຟຼິກການີ້ ກໍ່ຄືໃນອະນາຄົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຕ້ອງ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ເປັນ​ປົກ​ກ​ະ​ຕິ, ຟື້ນ​ຟູ​ການ​ຜະ​ລິດ, ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໂດຍ​ໄວ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຕ້ອງ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ເປັນ​ປົກ​ກ​ະ​ຕິ, ຟື້ນ​ຟູ​ການ​ຜະ​ລິດ, ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໂດຍ​ໄວ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງ 4 ເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມລວມມີ: ແກ້ໄຂຜົນຕາມມາຈາກພາຍຸ yagi ໂດຍໄວ; ນຳການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນກັບຄືນສູ່ສະພາບການທີ່ເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ, ຟື້ນຟູການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ.
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