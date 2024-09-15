ຂ່າວສານ WHO ອະນຸມັດຜ່ານ ວັກຊິນທຳອິດ ຕ້ານພະຍາດໝາກສຸກລິງ 15/09/2024 ເລື່ອງວັກຊິນຕ້ານພະຍາດໝາກສຸກລິງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຜ່ານໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນໃນການຕ້ານພະຍາດທີ່ພວມແຜ່ລະບາດຢ່າງແຮງຢູ່ຫຼາຍປະເທດອາບຟຼິກການີ້ ກໍ່ຄືໃນອະນາຄົດ. (ພາບປະກອບ: Getty Images/TTXVN)ວັນທີ 13 ກັນຍາ, ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອົງການນີ້ໄດ້ອະນຸມັດຜ່ານໃນເບື້ອງຕົ້ນວັກຊິນທຳອິດຕ້ານພະຍາດໝາກສຸກລິງ ເຊິ່ງແມ່ນວັກຊິນຂອງບໍລິສັດການຢາ ແດນມາກ Bavarian Nordic. ເລື່ອງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ວັກຊິນນີ້ມີຄຸນນະພາບທີ່ດີ, ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ. ບັນດາອົງການຂອງ ສປຊ ກໍ່ອີງຕາມຂັ້ນຕອນນີ້ກ່ອນທີ່ຈະຊື້ບັນດາຜະລິດຕະພັນການແພດ. ການກະທຳດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດເສັ້ນທາງໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາອາດສາມາດເຂົ້າເຖິງ ວັກຊິນຕ້ານພະຍາດໝາກສຸກລິງ, ໃນສະພາບການຫຼາຍປະເທດບໍ່ມີເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອກວດກາຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງວັກຊິນຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທ່ານປ.ອ Tedros Adhanom Ghebreyesus ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ WHO ຖືວ່າ ເລື່ອງວັກຊິນຕ້ານພະຍາດໝາກສຸກລິງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຜ່ານໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນໃນການຕ້ານພະຍາດທີ່ພວມແຜ່ລະບາດຢ່າງແຮງຢູ່ຫຼາຍປະເທດອາບຟຼິກການີ້ ກໍ່ຄືໃນອະນາຄົດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)