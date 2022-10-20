ຂ່າວສານ
Wallonie – Bruxelles ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Pierre – Yves Jeholet, ລັດຖະມົນຕີ - ຜູ້ວ່າການລັດຖະບານ ປະຊາຄົມຊາວແບນຊິກ ເວົ້າພາສາ ຝລັ່ງ Wallonie- Bruxelles ພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 15 – 21 ຕຸລາ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຕ້ອນຮັບທ່ານ Pierre – Yves Jeholet, ລັດຖະມົນຕີ - ຜູ້ວ່າການລັດຖະບານ ປະຊາຄົມຊາວແບນຊິກ ເວົ້າພາສາ ຝລັ່ງ Wallonie- Bruxelles
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ແລະ ທ່ານ Pierre – Yves Jeholet ເຫັນດີເປັນເອກະສັນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຂຶ້ນກັບກົນໄກຄະນະກຳມະການປະສົມປະຈຳການ ຄັ້ງທີ 11 ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ Wallonie- Bruxelles ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໄປສູ່ຂົງເຂດທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ; ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນ EVFTA - ສັນຍາການຄ້າເສລີ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ (ອີຢູ), ພ້ອມທັງຫວັງວ່າ Wallonie- Bruxelles ຊຸກຍູ້ ແບນຊິກ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ຜະລິດຕະພັນກະເສດຂອງ ຫວຽດນາມ ຖືກນຳເຂົ້າລະບົບຮ້ານສັບພະສິນຄ້າຂອງ ແບນຊິກ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ກໍສະເໜີໃຫ້ Wallonie- Bruxelles ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ອີຢູ - ຫວຽດນາມ (EVIPA) ແລະ ຊຸກຍູ້ລັດຖະບານ ສະຫະພັນປະຕິບັດສຳເລັດການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາສະບັບນີ້ໂດຍໄວ.
ສ່ວນທ່ານ Pierre – Yves Jeholet ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືບຸລິມະສິດຂອງ Wallonie- Bruxelles ແລະ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV