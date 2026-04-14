ຂ່າວສານ
VITM 2026: ເປີດກວ້າງການເຊື່ອມຈອດ, ຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ
ພາຍຫຼັງ4 ມື້ດຳເນີນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ງານຕະຫຼາດນັດທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ຫວຽດນາມ – VITM 2026 ໄດ້ອັດລົງໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ເມສາ, ໂດຍຮັບຮູ້ຫຼາຍໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນຖານະຕຳແໜ່ງແມ່ນເຫດການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງ ຫວຽດນາມ, ເປີດກວ້າງຫຼາຍໂອກາດເຊື່ອມຕໍ່, ຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ.
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ - ຍົກລະດັບການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ”, ງານຕະຫຼາດນັດປີນີ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 31 ແຂວງ, ນະຄອນພ້ອມກັບ 20 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນພ້ອມກັບວິສາຫະກິດກວ່າ 600ແຫ່ງ. ທ່ານຫງວຽນຮົ່ງຫ໋າຍ, ຮອງປະທານສະມາຄົມການທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ງານຕະຫຼາດນັດທ່ອງທ່ຽວສາກົນ VITM 2026 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການປະຕິບັດສອງການກຳນົດທິດຍຸດທະສາດພັດທະນາປະເທດຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານແມ່ນຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວເພື່ອແນໃສ່ສ້າງບັນດາຄຸນຄ່າໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ນຳການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວກາຍເປັນກຳລັງໜູນສຳຄັນໃນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ.