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ຂ່າວສານ

VITM 2026: ເປີດກວ້າງ​ການ​ເຊື່ອມ​ຈອດ, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ ຫວຽດ​ນາມ – VITM 2026 ໄດ້​ອັດ​ລົງ​ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 12 ເມ​ສາ, ໂດຍ​ຮັບ​ຮູ້ຫຼາຍ​ໝາກ​ຜົນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ, ສືບ​ຕໍ່​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຖາ​ນະ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ແມ່ນ​ເຫດ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ມີ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ
  ທ່ານ ຫງວຽນ​ຮົ່ງ​ຫ໋າຍ, ຮອງ​ປະ​ທານ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຫວຽດ​ນາມ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ໄຂ​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ (ພາບ: VOV)  

ພາຍຫຼັງ​4 ມື້​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ ຫວຽດ​ນາມ – VITM 2026 ໄດ້​ອັດ​ລົງ​ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 12 ເມ​ສາ, ໂດຍ​ຮັບ​ຮູ້ຫຼາຍ​ໝາກ​ຜົນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ, ສືບ​ຕໍ່​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຖາ​ນະ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ແມ່ນ​ເຫດ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ມີ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ, ເປີດກວ້າງຫຼາຍ​ໂອ​ກາດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່, ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ແລະ ສາ​ກົນ.

ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ແລະ ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ສີ​ຂຽວ - ຍົກ​ລະ​ດັບ​ກາ​ນ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຫວຽດ​ນາມ”, ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ປີ​ນີ້​ດຶງ​ດູດກ​ານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ 31 ແຂວງ, ນະ​ຄອນ​ພ້ອມ​ກັບ 20 ປະ​ເທດ ແລະ ເຂດ​ແຄ້ວນພ້ອມ​ກັບ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດກວ່າ 600ແຫ່ງ. ທ່ານ​ຫງວຽນ​ຮົ່ງ​ຫ໋າຍ, ຮອງ​ປະ​ທານ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຫວຽດ​ນາມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ:

ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ VITM 2026 ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ບັນ​ດາ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມງ​ວດ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສອງ​ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພັກ ແລະ ລັດ​ຖະ​ບານ​ແມ່ນ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ແລະ ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ສີ​ຂຽວ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ສ້າງ​ບັນ​ດາ​ຄຸນ​ຄ່າ​ໃໝ່​ໃຫ້​ແກ່​ຂະ​ແໜງ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ, ນຳ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ແລະ ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ສີ​ຂຽວ​ກາຍ​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຫວຽດ​ນາມ.

(ແຫ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່າ​ນໂຕ​ເລິມ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ: ເຮັດ​ໃຫ້​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ສະ​ໂລ​ວາ​ກີ ເລິກ​ເຊິ່ງກວ່າ​ອີກ

ທ່າ​ນໂຕ​ເລິມ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ: ເຮັດ​ໃຫ້​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ສະ​ໂລ​ວາ​ກີ ເລິກ​ເຊິ່ງກວ່າ​ອີກ

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 13 ເມ​ສາ, ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ປ​ະ​ທານ​ປະ​ເທດ, ທີ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫາ​ນ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ Robert Fico ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີແຫ່ງ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ສະ​ໂລ​ວາ​ກີ ທີ່​ພວມຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ.
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