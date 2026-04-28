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ຂ່າວສານ

Vingroup ລອດ​ເຂົ້າ top 5 ບໍ​ລິ​ສັດ​ມີ​ທຶນ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຢູ່​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ Companies Market Cap ແລ້ວ, ຄູນ​ຄ່າ​ໃນ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ຂອງ Vingroup ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຢືນ​​ອັນ​ດັບ​ທີ 4 ຢູ່​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້, ຖັດ​ຈາກ DBS Group (Singapore), Delta Electronics (ໄທ) ແລະ OCBC (Singapore).

  ພາບ​ປະ​ກອບ: vnbusiness.vn  
ດ້ວຍ​ເລື່ອງ ຫຸ້ນ VIC ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເກືອບ 60%ໃນ 1 ​ເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ, ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ Vingroup (ຫວຽດ​ນາມ) ໄດ້​ລອດ​ເຂົ້າ top 5 ບໍ​ລິ​ສັດ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຢູ່​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ກ່ຽວ​ກັບມູນ​ຄ່າ​ຕະຫຼາດ​ຂອງ​ໃບ​ຫຸ້ນ​ທັງ​ໝົດ. ມູນ​ຄ່າ​ຕະຫຼາດ​ທັງ​ໝົດຂອງກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ນີ້​ບັນ​ລຸ​ປະ​ມານກວ່າ 60 ຕື້ USD, ​ນຳໜ້າ​​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ ຫວຽດ​ນາມ. ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ Companies Market Cap ແລ້ວ, ຄູນ​ຄ່າ​ໃນ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ຂອງ Vingroup ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຢືນ​​ອັນ​ດັບ​ທີ 4 ຢູ່​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້, ຖັດ​ຈາກ DBS Group (Singapore), Delta Electronics (ໄທ) ແລະ OCBC (Singapore). ນີ້​ກໍ່​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ມີ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ລອດ​ເຂົ້າ top​ພາກ​ພື້ນ​ດ້ວຍດັດ​ຊະ​ນີ​ນີ້. Vingroup ແມ່ນ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດຫຼາຍ​ຂະ​ແໜງ, ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢູ່ຫຼາຍ​ຂົງ​ເຂດ​ຄື​​ຜະ​ລິດ​ລົດ​ໄຟ​ຟ້າ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ອະ​ສັງ​ຫາ​ລິ​ມະ​ຊັບ, ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ, ພະ​ລັງ​ງານ, ​ເຫຼັກ​ກ້າ… ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ນີ້​ໂດຍ​ເສດ​ຖີ ຟ້າມ​ເຍິດ​ເວື້ອງ ສ້າ​ງ​ຕັ້ງ​ເມື່ອ​ປີ 1993.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກຳ​ມະ​ບານ​ທຸກ​ຂັ້ນ​ສຸມ​ໃສ່​ຍົກ​ສູງ​ສະ​ມັດ​ຕະ​ພາບ​ແຮງ​ງານ ແລະ ການ​ເຕີບ​ໂຕ 2 ຕົວ​ເລກ

ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກຳ​ມະ​ບານ​ທຸກ​ຂັ້ນ​ສຸມ​ໃສ່​ຍົກ​ສູງ​ສະ​ມັດ​ຕະ​ພາບ​ແຮງ​ງານ ແລະ ການ​ເຕີບ​ໂຕ 2 ຕົວ​ເລກ

"... ກຳ​ມະ​ບານ​ທຸກ​ຂັ້ນ​ຕ້ອງ​ເຊື່ອມ​ຊຶມ​ໜ້າ​ທີ່​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ, ສຸມ​ໃສ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຍົກ​ສູງ​ສະ​ມັດ​ຕະ​ພາບ​ແຮງ​ງານ ແລະ ການ​ເຕີບ​ໂຕ 2 ຕົວ​ເລກ; ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ, ປະ​ຕິ​ບັດ​​ການ​ປະ​ຢ​ັດ​ມັດ​ທະ​ຍັດ, ປ່ຽນ​​ໃໝ່​ທ່າ​ທີ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ, ໝູນ​ໃຊ້​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ - ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ການຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ​ຢ່າງ​ແຮງ. ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກຳ​ມະ​ບານ.”
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