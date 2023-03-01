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ຂ່າວສານ

VinFast ມອບສົ່ງ​ລົດ​ໄຟ​ຟ້າ VF8 ໃຫ້​ແກ່​ລູກ​ຄ້າ ຢູ່​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ນັບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 1 ມີ​ນາ

ພິທີມອບສົ່ງລົດ VF8 City Edition ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງໃນວັນທີ 1 ມີນາຢູ່ຮ້ານຂາຍລົດຂອງ VinFast ຢູ່ California ແລະ ຈະມອບຢູ່ເຮືອນສ່ວນຕົວຂອງລູກຄ້າໃນຊຸມວັນຕໍ່ໄປ.
  ພາບປະກອບ: VinFast  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ກຸມພາ, VinFast ໂຮງງານຜະລິດໂອໂຕ ແລະ ລົດຈັກໄຟຟ້າ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງແມ່ນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Vingroup ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະດຳເນີນການມອບສົ່ງບັນດາລົດໄຟຟ້າ VF8 City Edition ຄັນທຳອິດໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດອາເມລິກາແຕ່ວັນທີ 1 ມີນາ. ບັນດາລົດໄຟຟ້າ VinFast ຄັນທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບການມອບສົ່ງໃນຄັ້ງນີ້ ຢູ່ໃນງວດລົດ 999 version City Edition ທີ່ໄດ້ສົ່ງໄປຍັງ ອາເມລິກາເມື່ອເດືອນ ທັນວາປີ 2022. ພິທີມອບສົ່ງລົດ VF8 City Edition ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງໃນວັນທີ 1 ມີນາຢູ່ຮ້ານຂາຍລົດຂອງ VinFast ຢູ່ California ແລະ ຈະມອບຢູ່ເຮືອນສ່ວນຕົວຂອງລູກຄ້າໃນຊຸມວັນຕໍ່ໄປ.

ຖັດຈາກອາເມລິກາ, ໃນປີນີ້, ລົດໄຟຟ້າ VinFast ຄາດວ່າຈະໄດ້ມອບສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າຢູ່ ການາດາ, ຝລັ່ງ, ເຢຍລະມັນ, ໂຮນລັງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 2 ຄົນຖືກຕິດຄ້າງໃນຊາກອາຄານພັງທະລາຍ.
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