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ຂ່າວສານ

VinaCapital ຄາດຄະເນວ່າປີ 2023, GDP ຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະຟື້ນຟູໃນລະດັບ 6,5%

ລະດັບເຕີບໂຕ GDP ຂອງ ຫວຽດນາມ ອາດຈະບັນລຸປະມານ 4,7% ໃນປີ 2023.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເຕີບໂຕ GDP ຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະຟື້ນຟູຂຶ້ນລະດັບ 6,5% ໃນປີ 2024, ຍ້ອນການຟື້ນຟູກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກ ແລະ ການຜະລິດ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະໄປຄຽງຄູ່ກັບການຟື້ນຟູປະລິມານ ການຜະລິດຂອງຂະແໜງຜະລິດຂອງຫວຽດນາມ ຈາກລະດັບບໍ່ມີການເຕີບໂຕໃນປີນີ້, ຂຶ້ນລະດັບເຕີບໂຕ 8-9% ໃນປີ 2024. ນີ້ແມ່ນເນື້ອໃນທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບບັນດາຈຸດເດັ່ນກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານ Michael Kokalari, ຫົວໜ້າພະແນກໄຈ້ແຍກເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຕະຫຼາດຂອງ VinaCapital ທີ່ຫາກໍ່ປະກາດ.

ຕາມການໄຈ້ແຍກຂອງ VinaCapital, ການເຕີບໂຕໃນຂົງເຂດບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດໃນປີ 2023 ແມ່ນເກືອບຄືວ່າບໍ່ມີການປ່ຽນແປງເມື່ອທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2022. ຕະຫຼາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຍ້ອນສິ່ງທ້າທາຍພວມເກີດຂຶ້ນໃນຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ຍ້ອນການສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ຫຼຸດລົງ. ກົງກັນຂ້າມ, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດໄດ້ຟື້ນຟູຂຶ້ນເຖິງເກືອບ 70% ເມື່ອທຽບໃສ່ລະດັບກ່ອນເກີດ ໂຄວິດ-19 ໃນປີ 2023. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ໜູນຊ່ວຍການເຕີບໂຕ GDP ຂອງຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສະ​ເໜີໃຫ້ Amazon ເປີດກວ້​າງ​ການ​ລົງ​ທຶນ ແລະ ໜູນ​ຊ່ວຍ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສະ​ເໜີໃຫ້ Amazon ເປີດກວ້​າງ​ການ​ລົງ​ທຶນ ແລະ ໜູນ​ຊ່ວຍ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Susan Pointer, ຮອງປະທານນະໂຍບາຍສາທາລະນະສາກົນ ຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ Amazon ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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