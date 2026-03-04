ຂ່າວສານ
Viettel ແນະນຳຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນງານວາງສະແດງ ໂທລະສັບມືຖືໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກ
ໃນງານວາງສະແດງໂທລະສັບມືຖືໂລກ (Mobile World Congress - MWC) 2026 ພວມດຳເນີນຢູ່ Barcelona, ແອັດສະປາຍ (2 – 5 ມີນາ), ກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ - ໂທລະຄົມມະນາຄົມກອງທັບ Viettel ແມ່ນຫົວໜ່ວຍໜຶ່ງດຽວຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີງານຮ້ານວາງສະແດງເຕັກໂນໂລຢີ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “The IQ Era - ສັງກາດພຸມປັນຍາ”, MWC Barcelona 2026 ເຕົ້າໂຮມບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີແຖວໜ້າທີ່ມາຈາກກວ່າ 200 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ. ໃນເຫດການປີນີ້, Viettel ໄດ້ແນະນຳລະບົບນິເວດລວມມີ 24 ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ໂດຍຖັນແຖວນັກວິສະວະກອນ ຫວຽດນາມ ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງທັງໝົດ.
ຢູ່ນອກງານວາງສະແດງ, Viettel ຄາດຄະເນຈະລົງນາມໃນບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືສຳຄັນກັບບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີທົ່ວໂລກ, ເຊັ່ນ: Qualcomm, Cisco, Nokia, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດ 5G Advanced, 6G, AI ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ.